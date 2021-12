Bourse Zurich: le SMI sur les chapeaux de roue pour la dernière semaine de 2021

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière semaine de l'année sur une note nettement positive. Le SMI a bondi dans le vert dès l'ouverture et il a ensuite évolué près de son nouveau plus haut historique en séance (à moins de 10 points de la barre des 12'900 points), inscrivant également un nouveau plus haut historique en clôture. Le front des nouvelles macroéconomiques et d'entreprises est resté pratiquement plat.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée.

Les investisseurs continuaient d'évaluer l'impact de la propagation du variant Omicron, moins virulent mais plus contagieux, sur l'économie: les titres des compagnies aériennes chutaient sévèrement après l'annulation de milliers de vols dans le monde.

Les actions liées aux voyages étaient mal en point à l'ouverture après des milliers d'annulations de vols aux Etats-Unis alors que la pandémie a entraîné un manque de personnels navigants. "Ces industries sont durement touchées à cause de l'isolement de 10 jours recommandé par les autorités sanitaires (CDC) après une contagion, ce qui conduit à des annulations généralisées à cause d'une pénurie de personnels", ont souligné les analystes de Schwab.

Le SMI a fini en hausse de 0,64% à 12'866,90 points (nouveau plus haut historique en clôture), avec un nouveau plus haut historique en séance à 12'893,39 et un plus bas à 12'742,13 (en ouverture). Le SLI a gagné 0,65% à 2065,96 points et le SPI 0,62% à 16'422,57 points. Sur les 30 valeurs vedettes trois seulement ont reculé.

Swisscom (-0,5%) a fini lanterne rouge, derrière Vifor (-0,4%) et Straumann (-0,1%).

A l'autre bout, le podium se compose d'AMS Osram (+2,3%), Lonza (+1,8%) et Swatch (+1,3%).

Dans le camp des poids lourds, L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé vendredi soir une autorisation d'urgence ("emergency use authorization") pour un nouvel autotest du coronavirus de Roche (+0,9%). Ce test permet d'avoir en 20 minutes des résultats exacts, fiables et rapides pour le SARS-CoV-2 et toutes les variantes connues du coronavirus, y compris Omicron.

Swissmedic a pour sa part accordé ce lundi son feu vert au médicament Ronapreve de Roche, une association d'anticorps pouvant être utilisée à des fins de traitement ou de prophylaxie du Covid-19. Il s'agit du premier médicament autorisé dans la Confédération pour la prophylaxie du Covid-19 chez les personnes ne pouvant développer de réponse immunitaire satisfaisante après un schéma vaccinal complet en raison d'autres pathologies ou traitements.

Novartis et Nestlé (chacun +0,2%) ont sous-performé l'indice.

Selon la NZZ am Sonntag, les jours du directeur général de Novartis, Vasant Narasimhan, à la tête du groupe pourraient être comptés. Si aucune amélioration nette n'intervient ces prochains mois, Novartis aura besoin d'un nouveau patron, selon les connaisseurs contactés par le journal.

Sur le marché élargi, Leclanché (+5,2%) a annoncé jeudi dernier la création d'une nouvelle entité juridique suisse détenue à 100% par Leclanché SA: Leclanché E-Mobility. Le groupe a l'intention de fusionner cette unité avec une société d'acquisition à but spécifique (Spac) aux Etats-Unis.

Evolva (+4,6%) a passé un accord avec la société d'investissement Nice & Green pour un financement à hauteur de 12 millions de francs suisses maximum.

L'année qui s'achève aura constitué un défi pour le groupe industriel Bucher (+0,4%), a déclaré le directeur général Philip Mosimann dans un entretien à la NZZ am Sonntag. Le patron ne pense pas que le nouveau variant du coronavirus, Omicron, entraînera la fermeture d'usines.

Calida (stable) a obtenu une offre ferme de rachat pour le français Millet Mountain Group, dont la vente avait été annoncée en juin dernier. Jean-Pierre Millet, petit-fils des fondateurs de Millet, a en effet déposé une offre avec Inspiring Sport Capital.

Meyer Burger (-0,7%) veut produire des modules solaires aux Etats-Unis. Un site de production doit entrer en service fin 2022 à Goodyear dans l'Arizona.

