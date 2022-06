Bourse Zurich: le SMI tente de rebondir à l'ouverture

Zurich (awp) - Après plusieurs séances dans le rouge, la Bourse suisse tentait un rebond mardi à l'ouverture de la séance. Reste que les investisseurs demeurent prudents, alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait bien annoncer une hausse de son taux directeur de 75 points de base à l'issue de sa réunion sur deux jours mercredi soir.

Les principaux indices américains ont fini en très forte baisse lundi soir, les investisseurs peinant à digérer les chiffres de l'inflation américaine dévoilés vendredi. La nouvelle hausse des prix outre-Atlantique "a poussé plusieurs institutions à tabler sur une hausse de 75 points de base (Barclays et Schröder) lors de la prochaine réunion qui aura lieu demain soir", anticipe John Plassard, de Mirabaud Banque. Certains prévoient même une hausse de 100 points de base.

Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) semble prêt à accélérer le cycle de resserrement avec une nouvelle hausse des taux d'un demi-point lors de sa réunion, marquant ainsi la première fois depuis 1994 que les responsables augmentent les taux de plus d'un quart de point lors de plusieurs réunions sur la même année. La Fed doit également mettre à jour son résumé des projections économiques, qui montrera comment les responsables politiques envisagent l'inflation, le chômage, la croissance et les coûts d'emprunt au cours des deux prochaines années.

Sur le front des premières informations macroéconomiques, l'inflation en Allemagne a été confirmée en mai au niveau record de 7,9% sur un an, poussée par la guerre en Ukraine, qui accroît les prix de l'énergie et de l'alimentation. Au Japon, la production industrielle a diminué de 1,5% en avril sur un mois, selon des chiffres révisés à la baisse. Le tassement reflète l'impact des confinements en Chine sur les chaînes d'approvisionnement et la flambée des coûts de matières premières.

Ce mardi, les investisseurs guetteront encore la publication des données du ZEW allemand pour juin ainsi que dans l'après-midi les prix à la production aux États-Unis en mai.

Après avoir entamé la séance en hausse de 0,22%, le SMI demeurait quasiment stable, progressant de 0,27% dans les premiers échanges à 10'925,53 points. Le SLI se raffermissait pour sa part de 0,48% à 1686,62 points et l'indicateur élargi SPI de 0,35% à 14'041,01 points. Sur les trente valeurs constitutives du SLI, seules six perdaient du terrain, les 24 autres en gagnant.

En haut de tableau, VAT Group (+1,6%) s'échappait, devant Alcon (+1,3%) et Sonova(+1,1%). Le poids lourd Nestlé (+0,6%) soutenait l'indice, tout comme le bon Roche (+0,5%), alors que la 3e des plus grosses capitalisations du marché, Novartis était à la peine, égarant 0,1%.

En bas de tableau, la lanterne rouge revenait à Swiss Re (-0,6%), derrière Swatch Group (-0,3%) et Temenos (-0,2%). Outre Novartis, Credit Suisse (-0,1%) et Richemont (-0,05%) se retrouvaient aussi parmi les perdants du début de séance.

Du côté du marché élargi, Dufry progressait de 0,9%, après avoir fait part de la prolongation de sa concession à l'aéroport international de Koweït City.

Parmi les autres rares nouvelles d'entreprises du début de matinée, le fabricant de dispositifs d'injection Ypsomed (-3%) proposera à ses actionnaires dans le cadre de son augmentation de capital un maximum d'un million de nouveaux titres d'une valeur nominale de 14,15 francs suisses.

Le producteur d'aliments pour nourrissons Hochdorf (-2,5%) a annoncé le report "à une date ultérieure" du paiement optionnel des intérêts pour son emprunt hybride perpétuel d'un montant nominal de 125 millions de francs suisses assorti d'un coupon de 2,5%.

Le gestionnaire d'actifs Bellevue (-2,5%) prédit des résultats en baisse pour le premier semestre 2022. En cause, la situation géopolitique toujours incertaine et la volatilité toujours très élevée des marchés.

