Bourse Zurich: le SMI tente un rebond avant le week-end

Zurich (awp) - La Bourse suisse reprenait des couleurs vendredi matin, après une ouverture dans le rouge. Dans un contexte tendu marqué par l'inflation, la hausse des taux et les craintes de pénuries de gaz, une série de sociétés ont publié leurs résultats semestriels avec notamment les "blue chips" Lonza, Sika et Schindler.

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, encouragée par des résultats d'entreprises moins mauvais que prévu et des indicateurs qui accréditent la thèse d'un ralentissement mesuré de l'économie.

Face à l'inflation élevée, les grandes banques centrales continuent d'ajuster leurs politiques monétaires. La Banque centrale européenne (BCE) a décidé jeudi d'augmenter ses taux d'intérêt pour la première fois en plus de dix ans, surprenant par une hausse plus importante que prévu. Elle a relevé ses trois taux directeur de 50 points de base, après avoir préparé les esprits à une hausse de 25 points seulement.

Mais pour Ipek Ozkardeskaya de Swissquote, l'annonce de la BCE "n'était pas une grande surprise, car de nombreux investisseurs s'attendaient à ce que la BCE relève ses taux plus fortement après le passage sous la parité de (la paire de devises) euro-dollar".

La Réserve fédérale américaine (Fed) suivra mercredi prochain. Selon les analystes de Commerzbank, l'institut d'émission pourrait augmenter ses taux directeur de 75 points de base, le couloir des Fed Funds passant à 2,25%-2,50%. "A la vue des signaux indiquant un ralentissement économique et une accalmie sur le front de l'inflation, un relèvement encore plus important n'est pas probable", ont-ils cependant nuancé.

Une série d'indicateurs macroéconomiques sont attendus ce vendredi, avec notamment les ventes du commerce de détail au Royaume-Uni en juin, ainsi que les indices composites PMI en France, Allemagne, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

A la Bourse suisse vers 10h46, l'indice vedette SMI montait de 0,26% à 11'163,87 points, après avoir ouvert en baisse de 0,35%. Le SLI se stabilisait (+0,02%) à 1716,11 points et le SPI progressait de 0,24% à 14'402,90 points. La grande majorité des poids lourds restait dans le rouge.

Les plus fortes baisses étaient encore enregistrées par Temenos (-4,9%), Schindler (-4,8%) et Logitech (-2,8%).

Le développeur de logiciels bancaires a fait état jeudi soir de ventes trimestrielles en hausse mais inférieures aux prévisions, tandis que le résultat opérationnel a été pénalisé par un ralentissement des ventes de licences. L'entreprise genevoise confirme néanmoins ses objectifs pour l'exercice en cours. Plusieurs analystes ont abaissé dans la foulée l'objectif de cours.

Le fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques a quant à lui dégagé un bénéfice net de 296 millions de francs suisses, bien loin des 455 millions affichés douze mois auparavant. Un nouveau ralentissement est anticipé pour le reste de l'année.

Sika (-1,4%) restait dans le rouge. Le chimiste de la construction a pourtant dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 598,8 millions de francs suisses, en forte hausse de 21%. Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 18% à 5,25 milliards.

Lonza (-1,0%) suivait le même chemin. Le groupe bâlois a bouclé la première partie de l'année sur des résultats en très forte hausse, avec un bond du bénéfice qui a presque doublé à 498 millions de francs suisses.

Les trois poids lourds Novartis (+0,2%), Roche (+0,8%) et Nestlé (+0,5%) revenaient dans le vert et soutenaient l'indice. Roche a indiqué jeudi s'être maintenu sur la voie de la croissance entre janvier et fin juin, porté notamment par la persistance ou la résurgence de foyers pandémiques. La direction plafonne toujours à 5% les perspectives de croissance pour l'ensemble de l'année.

L'activité était aussi fournie sur le marché élargi, avec les résultats trimestriels de Belimo (-0,7%), BB Biotech (+1,2%) et V-Zug (-4,0%).

LM Group (-6,1%) était pénalisé par une enquête portant sur la demande et la perception d'indemnités de chômage partiel en lien avec la pandémie de Covid-19. Le Ministère public du canton du Tessin a ordonnés des mesures de détention préventive à l'encontre de cinq dirigeants du spécialiste des voyages en ligne. Le directeur général Fabio Cannavale et le responsable des opérations Andrea Bertoli sont notamment concernés.

