Bourse Zurich: le SMI termine au-dessus de la barre des 10'800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur sa lancée de la veille et terminé nettement dans le vert mardi. Le SMI, qui avait inscrit son plus haut du jour en fin de matinée, a perdu un peu d'élan par la suite et il s'est stabilisé autour de la barre des 10'800 points. Le front des nouvelles d'entreprises est resté clairsemé.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, poursuivant aussi sur la lancée positive de la veille.

Déstabilisée par une rébellion de petits porteurs contre de grands fonds d'investissement et l'envolée de certains titres spéculatifs, la Bourse semblait peu à peu retrouver ses esprits. Emblème de cette fronde, menée notamment par des utilisateurs d'un populaire forum du site communautaire Reddit, l'action des magasins de jeux vidéo GameStop s'effondrait de 46%. Celle des salles de cinémas AMC plongeait de 40%.

Selon JJ Kinahan de TD Ameritrade, "les espoirs d'un plan de soutien (de l'économie américaine, ndlr) et un tableau globalement positif des résultats d'entreprise pourraient injecter une dose d'optimisme et aider les investisseurs à mettre les folles séances de la semaine dernière derrière eux."

Le SMI a fini sur un gain de 0,59% à 10'803,57 points, avec un plus haut à 10'857,05 et un plus bas à 10'748,90. Le SLI a pris 1,06% à 1718,75 points et le SPI 0,73% à 13'476,96 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Givaudan (-1,6%), Novartis (-0,3%) et Roche (-0,1%) sont les seuls perdants.

Société Générale a rétrogradé Givaudan à "vendre" de "conserver" et Jefferies a abaissé l'objectif de cours et confirmé "underperform". L'analyste français estime que Givaudan reste une entreprise de qualité, avec un profil de croissance intéressant. Mais la hausse des prix des matières premières et les fluctuations de change dans les pays émergents constituent un risque pour le genevois et l'expert privilégie l'américain IFF.

Roche publiera ses résultats jeudi. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 59,78 milliards et un Ebit de base de 21,79 milliards. On suivra dans quelle mesure la principale division Pharma aura souffert pendant la pandémie et dans quelles proportions la modeste unité Diagnostics aura profité de son positionnement avantageux dans la lutte contre la Covid-19, avec une palette de pas moins de 13 tests pour le coronavirus.

Morgan Stanley a abaissé l'objectif de cours de Novartis, tout en confirmant "overweight". L'analyste a adapté son modèle après la publication des résultats de l'exercice 2020, prenant notamment en compte le chiffre d'affaires publié, l'impact à court terme de la pandémie de coronavirus et les effets de change.

Nestlé (+0,2%) a aussi fini dans le bas du tableau. Le géant de Vevey progresse dans le processus prévu de vente de ses activités eaux en Amérique du nord. Il a entamé des négociations exclusives avec l'investisseur financier américain One Rock Capital Partners, ont dévoilé à Reuters des sources "au courant du dossier".

Le podium du jour se compose de Julius Bär (+4,5%), Logitech (+3,9%) et Swatch et AMS (chacun +2,9%).

Au lendemain de ses chiffres, le gestionnaire de fortune zurichois a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Vontobel, Banque royale du Canada et Société Générale, avec des recommandations entre "hold" et "outperform". L'analyste français a notamment salué l'accent mis par l'établissement sur la rentabilité plutôt que la croissance des revenus.

Credit Suisse (+2,5%) et UBS (+1,8%) ont aussi eu le vent en poupe.

Swatch a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Société Générale qui a aussi confirmé "hold" dans le sillage des résultats de la semaine passée. Si la direction a fixé des objectifs ambitieux, l'analyste a déploré l'absence de prévisions détaillées pour le résultat d'exploitation.

Richemont (+2,1%) a lui profité d'un relèvement d'objectif de cours par Banque royale Canada, qui a confirmé "outperform". L'analyste a relevé que les magasins du groupe genevois ont amélioré leurs capacités de vente en ligne et il estime que l'entreprise sortira renforcée de la crise du coronavirus.

Clariant (+1,3%) a signé un accord de licence avec le chinois Harbin Hulan Sino-Dan Jianye Bioenergy pour la technologie d'éthanol cellulosique Sunliquid.

Sur le marché élargi, Idorsia (-1,2%) a fait savoir qu'un tribunal a rejeté la plainte d'anciens actionnaires d'Axovan, racheté en 2003 par Actelion. L'entreprise publiera ses résultats jeudi.

Dufry (+1,4%) a annoncé l'ouverture d'un magasin hors-taxes sur l'île chinoise de Hainan.

La Banque cantonale de Lucerne (+2,3%) a résisté l'année dernière à un environnement économique difficile, parvenant à augmenter recettes, afflux d'argent frais et résultat net. Les actionnaires bénéficieront d'un dividende stable.

rp/jh