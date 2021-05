Bourse Zurich: le SMI termine au-dessus de la barre des 11'100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a effacé jeudi une partie de ses pertes récentes. Le SMI, après un départ sur les chapeaux de roue, a perdu son élan en matinée, jusqu'à un plus bas du jour peu avant midi, toujours dans le vert cependant. Il a ensuite remonté la pente et est repassé au-dessus des 11'100 points, accentuant ses gains après l'ouverture positive de Wall Street et terminant à son plus haut du jour.

A New York, Wall Street tentait aussi de rebondir en matinée après trois séances de repli. "Il est étonnant de voir à quel point ce marché reste résilient", a commenté JJ Kinahan de TD Ameritrade, mentionnant la remontée in extremis des indices la veille pour limiter leurs pertes. "L'incroyable retour mercredi s'est produit malgré les mots un peu belliqueux de la Fed. La résilience se poursuit ce matin, mais voyons si cela va durer toute la journée".

Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) maintient des taux proches de zéro et achète 120 milliards de dollars d'actifs par mois pour soutenir l'activité, certains de ses responsables ont lancé le débat sur la nécessité de bientôt envisager de réduire ces injections de liquidités si l'économie américaine continue de s'améliorer à ce rythme.

Le SMI a fini sur un gain de 0,97% à 11'152,08 points, son plus haut du jour et après un plus bas à 11'054,42 points. Le SLI a progressé de 1,12% à 1808,54 points et le SPI de 0,96% à 14'362,58 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois seulement, Zurich Insurance, Holcim (chacun -0,1%) et Swiss Re (-0,02%) ont clôturé en territoire négatif.

Longtemps dans le rouge, Novartis (+0,1%) s'est redressé sur la dernière ligne droite.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+1,0%) et Roche (+1,2%) ont progressé plus nettement.

Le géant veveysan va construire une nouvelle usine de boissons à Batang, dans le centre de l'île indonésienne de Java. L'investissement de 220 millions de dollars permettra la création de 200 emplois.

Roche a décroché une homologation par l'autorité de surveillance Swissmedic pour son traitement Evrysdi contre l'amyotrophie spinale (ASM).

Le podium du jour se compose de Logitech (+3,0%), Partners Group (+2,8%) et Temenos (+2,6%).

Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours de Partners Group et confirmé "equal weight". L'analyste a pris en compte les récentes données et a relevé ses estimations 2021-23 de 2-3%.

Plusieurs analystes ont relevé l'objectif de cours de l'action Julius Bär (+2,3%) au lendemain de la publication d'un point sur la solide marche des affaires après 4 mois.

Credit Suisse (+2,4%) s'est doté d'un nouveau responsable pour le marché italien en la personne de Gabriele D'Agosta, un ancien d'UBS, Rothschild et Morgan Stanley.

UBS (+1,5%) a écopé d'une amende de 172,4 millions d'euros de la Commission européenne pour entente illégale dans le but de fausser la concurrence sur le marché obligataire, dans le cadre d'une procédure impliquant six autres établissements.

Richemont (+1,2%) dévoile ses résultats annuels vendredi. A l'image de la concurrence, l'exploitant de marques de luxe aura vu son exercice fortement impacté par la crise de coronavirus. A la faveur du dernier trimestre, le groupe genevois devrait toutefois être parvenu à limiter la casse, que ce soit au niveau des ventes ou celui des résultats.

Sur le marché élargi, Dufry (-0,7%) a enregistré une chute de 68% de son chiffre d'affaires à 460 millions de francs suisses au premier partiel, par comparaison avec la même période en 2020.

Ascom (+2,0%) a décroché une commande d'environ 1,2 million de francs suisses pour équiper un nouveau bâtiment sur le campus de l'hôpital central de Vaasa, dans le sud-ouest de la Finlande.

rp/buc