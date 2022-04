Bourse Zurich: le SMI termine au-dessus de la barre des 12'500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé lundi. Le SMI a oscillé entre rouge et vert et autour de la barre symbolique des 12'500 points durant toute la séance. Il a terminé un peu au-dessus de ce niveau.

Aux thèmes "traditionnels" (guerre en Ukraine, inflation et les mesures annoncées ou à venir par les banques centrales, regain de la pandémie en Chine) l'actualité du jour a été dominée par la présidentielle française qui verra le président Macron affronter la candidate Marine Le Pen au second tour.

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée, plombée par les valeurs technologiques et la poursuite de la hausse des taux obligataires. La semaine sera chargée en informations économiques.

L'attente des chiffres de l'inflation américaine, la guerre en Ukraine, la hausse des prix plus forte que prévu en Chine et la tenue cette semaine d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) sont autant de "sources de nervosité", ont résumé les analystes de Schwab dans une note.

Le SMI a terminé en hausse de 0,17% à 12'528,61 points, avec un plus haut à 12'559,97 et un plus bas à 12'463,32. Le SLI a abandonné 0,08% à 1932,61 points et le SPI a gagné 0,43% à 15'988,16 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé et 8 avancé.

Le podium du petit groupe des gagnants se compose de Zurich Insurance (+2,8%), Swiss Re et Swisscom (chacun +1,6%) et Swiss Life (+1,3%).

Les deux géants pharma Novartis (+1,2%) et Roche (+0,6%) ont soutenu l'indice, alors que Nestlé (-0,3% ou 0,42 franc) a perdu du terrain, mais hors dividende de 2,80 francs suisses.

Les bancaires Credit Suisse (+0,3%) et UBS (+0,1%) ont légèrement progressé, Julius Bär (-0,4%) a reculé.

Les plus gros perdants du jour sont le bon Schindler (-2,9%), VAT(-2,7%) et Straumann et AMS Osram (chacun -2,5%).

Les valeurs du luxe Swatch (-1,8%) et Richemont (-1,6%) ont également nettement reculé. L'action du groupe genevois n'a pas profité d'une entame de couverture à "buy" par Jefferies. Selon l'analyste, avec Cartier, Richemont dispose de la marque de joaillerie la plus en vue du secteur. Le robuste bilan confère, outre une certaine sécurité en ces temps troublés, une marge de manoeuvre pour des acquisitions, programmes de rachat d'actions ou autre méthodes de rémunération des actionnaires.

Givaudan (-1,0%) publie mardi son chiffre d'affaires au 1er trimestre. Les analystes du consensus AWP tablent sur des ventes de 1,76 milliard de francs suisses, avec un ralentissement de la croissance organique à 3,8% contre 5,3% au dernier trimestre 2021.

Sika (-0,5%) dévoile aussi sa performance trimestrielle mardi. Les analystes interrogés par AWP prévoient un chiffre d'affaires de 2,34 milliards de francs suisses. Ils anticipent un solide début d'année, notamment grâce a des augmentations de prix en réponse à la hausse des coûts intrants.

Sur le marché élargi, Romande Energie (-0,8%) a connu une forte croissance l'année dernière, portée notamment par son activité de services. Le groupe morgien s'attend cependant à compenser les effets négatifs de la guerre en Ukraine par la diversification de sa production, a assuré à AWP le directeur financier (CFO) Nicolas Conne.

Talenthouse (-6,3%) table au deuxième semestre 2021 sur des recettes "nettement supérieures" à celles enregistrées sur la première partie de l'année écoulée.

Le fabricant de solutions de fixation Bossard (+2,0%) a démarré la nouvelle année sur les chapeaux de roues, affichant une croissance des ventes dans toutes les régions et un chiffre d'affaires net de 291,6 millions de francs suisses (+19,1% sur un an). Le groupe zougois se dit optimiste pour la suite.

La société immobilière SPS Swiss Prime Site (+1,2%) veut se développer dans le segment gestion d'actifs, qui propose des services et des produits de placement pour des clients tiers, a indiqué à AWP le directeur général René Zahnd. Le groupe table dans ce secteur d'activité sur "une croissance annuelle d'un milliard de francs suisses" pour atteindre d'ici 2025 la barre des 10 milliards, a ajouté le patron.

Zehnder (-4,0% ou 3,10 francs suisses) était traitée hors dividende de 1,80 franc, Fundamenta (-1,7% ou 0,35 franc) hors dividende de 0,55 franc, Rieter (-1,5% ou 2 francs suisses), hors dividende de 4,00 francs suisses et Emmi (-0,4% ou 4 francs suisses) hors dividende de 14,00 francs suisses.

rp/ol