Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge, se redresse sur la fin

Zurich (awp) - La Bourse suisse cédé du terrain mardi. Le SMI, qui avait encore ouvert dans le vert, au-dessus de la barre des 12'500 points, a par la suite constamment faibli jusqu'à inscrire un plus bas du jour autour de 15 heures. Il s'est un peu repris après l'ouverture positive à Wall Street.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée, au lendemain de nouveaux records.

"La semaine a bien commencé avec de nombreux achats à la baisse qui ont mené le S&P 500 et le Nasdaq Composite à des niveaux records", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.com. "Ce ton positif s'est un peu estompé mais il n'a pas complètement disparu", ajoutait l'analyste.

Les investisseurs guettent la prise de parole de Jerome Powell, le patron de la Banque centrale américaine (Fed) lors de la conférence de Jackson Hole (Wyoming), vendredi. Ses commentaires sur l'économie pourraient donner des indices sur les plans de la Fed pour réduire son soutien monétaire en diminuant ses achats d'actifs.

Le SMI a fini en recul de 0,32% à 12'436,66 points, avec un plus bas à 12'409,13 et un plus haut à 12'524,10 en début de séance. Le SLI a cédé 0,16% à 2019,20 points et le SPI 0,27% à 15'945,38 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont reculé et 16 avancé.

Sonova (-2,0%) a terminé lanterne rouge, derrière Novartis (-1,7%) et Swisscom (-1,6%).

Novartis s'est vu contrarié dans ses efforts pour remonter son traitement cellulaire Kymriah (tisagenlecleucel) dans la hiérarchie des options thérapeutiques contre les cancers du sang. La multinationale pharmaceutique a dû reconnaitre l'échec de son programme clinique des phase III "Belinda", évaluant cette immunothérapie personnalisée en seconde ligne contre une forme agressive de lymphome non hodgkinien.

Un dérangement du réseau mobile de Swisscom est survenu brièvement mardi à la mi-journée dans la région de Zurich. La panne a été surmontée dix minutes plus tard, a indiqué l'opérateur.

Les deux autres poids lourds Roche (-0,5%) et Nestlé (-0,2%) ont aussi freiné l'indice.

Schindler (-0,1%) a décroché une commande pour le métro de Bangalore en Inde, pour un montant non dévoilé.

La volatile AMS (+2,8%) a fini sur la plus haute marche du podium, suivie par Credit Suisse (+1,0%) et Partners Group, Richemont et Temenos (tous +0,8%).

Les deux autres bancaires UBS (+0,5%) et Julius Bär (-0,6%) ont évolué diversement.

Le concurrent biennois du géant genevois du luxe, Swatch (-0,2%) a perdu un peu de terrain.

Sur le marché élargi, le fabricant d'emballages en verre Vetropack (+3,9%) a enregistré une nette hausse de ses ventes et de sa performance opérationnelle au 1er semestre. En raison d'un effet de base, le bénéfice semestriel est resté légèrement en retrait, mais la direction se veut confiante pour la suite des opérations.

Cembra Money Bank (+3,6%) a effacé une partie de ses grosses pertes de la veille (-31%). Migros va reprendre le rôle d'émetteur pour sa carte de crédit Cumulus, jusqu'à présent gérée par Cembra, en prévision de la fin du contrat entre les deux entreprises en juin 2022.

Flughafen Zürich (+1,1%) a creusé sa perte nette sur les six premiers mois de l'année. La pandémie de Covid-19 et les restrictions de voyages qui y sont associées continuent de peser sur les activités du gestionnaire du tarmac zurichois.

Von Roll (+0,8%) a renoué avec les chiffres noirs au premier semestre 2021. Malgré des ventes en repli, le spécialiste soleurois des isolants a dégagé un bénéfice net de 26,3 millions de francs suisses, contre une perte nette de 15 millions un an auparavant.

Liechtensteinische Landesbank (LLB, +0,8%) a vu ses résultats s'améliorer au premier semestre, notamment grâce à de nouveaux clients. L'établissement de Vaduz présentera sa nouvelle stratégie en octobre.

L'équipementier de la construction Arbonia (+0,2%) a été porté au 1er semestre par les bonnes conditions-cadres de la branche, comme le niveau historiquement bas des taux d'intérêt, la pénurie de logement ou encore les mesures de promotion de l'efficience énergétique dans les bâtiments. Les objectifs annuels ont été relevés.

Bossard (-6,5%) a confirmé les chiffres-clés de sa rentabilité, en forte hausse au premier semestre. Le groupe table sur un maintien de la demande en seconde partie d'année.

La société immobilière Intershop (-0,6%) a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 40,9 millions de francs suisses, en hausse de 20% sur un an. La valorisation du portefeuille en revanche a progressé de 0,5% ou 6,2 millions, pour s'établir à 1,35 milliard.

