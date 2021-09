Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge vif, après la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse a clôturé jeudi nettement dans le rouge, poursuivant sur la tendance négative des derniers jours et plombée par les deux poids lourds pharmas Roche et Novartis. Les décisions de la BCE, notamment celle d'alléger son soutien monétaire exceptionnel en réduisant modérément ses rachats de dettes, étaient attendues.

Comme pressenti depuis plusieurs jours, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une baisse des rachats de dettes dans le cadre de ses mesures de soutien à l'économie face à la crise sanitaire. Ni l'institut d'émission, ni sa présidente Christine Lagarde, n'ont fourni d'indications détaillées sur le nouveau rythme.

L'institution de Francfort suit un chemin similaire à son homologue américaine, la Réserve fédérale (Fed), laquelle a aussi annoncé une prochaine réduction de ses rachats d'actifs, mais sans en acter le début encore.

La décision a été justifiée par "des conditions de financement plus favorables" désormais, ainsi que par un relèvement des prévisions d'inflation, qui devrait même dépasser les 2% cette année en zone euro.

La BCE a également réhaussé sa prévision de croissance du PIB de 4,6% à 5% pour 2021 en zone euro, qui devrait "dépasser son niveau d'avant pandémie" d'ici la fin de l'année. Mais la présidente de l'institution a pris soin de ne pas brusquer les marchés, en assurant que le ralentissement annoncé ne marque pas la fin de ses soutiens.

"La principale conclusion de la BCE est que l'économie est suffisamment forte pour qu'elle puisse commencer à retirer son soutien et qu'elle considère toujours que le pic d'inflation de la décennie est transitoire" retient Edward Moya, analyste d'Oanda.

Christine Lagarde a également indiqué lors de sa conférence de presse que le programme d'aides exceptionnelles de la BCE serait revu la prochaine fois au cours de la réunion de décembre, "toujours en fonction des données".

Parmi les autres indicateurs attendus par les marchés, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont continué à reculer début septembre aux États-Unis, juste avant l'expiration des allocations chômage supplémentaires liées à la pandémie. Ils ont atteint un nouveau plus bas en un an et demi.

A New York vers 17h30, Wall Street peinait encore à trouver une direction. L'indice S&P 500 se situant proche de l'équilibre, alors que le Dow Jones et le Nasdaq progressaient légèrement.

A la Bourse suisse, le SMI a achevé la séance sur un net repli de 0,81% à 12'116,43 points, retrouvant peu ou prou le niveau atteint dans les premiers échanges. L'indice phare du marché helvétique avait entamé la séance en net repli, pour remonter en fin de matinée, avant de piquer à nouveau du nez, malgré les annonces de la BCE.

Quant au SLI, il a clôturé sur une baisse plus modérée soit, de 0,36% à 1984,56 points. L'indicateur élargi SPI en a fait de même, fléchissant de son côté de 0,55% à 15'655,795 points.

Parmi les 30 valeurs constitutives du SLI, douze sont néanmoins parvenues à échapper à la morosité ambiante, alors que 17 autres perdaient du terrain, le poids lourd Nestlé et le groupe de luxe genevois Richemont demeurant eux à l'équilibre.

Côté gagnants, le développeur de logiciels bancaires Temenos (+2,4%) a terminé seul en tête, devançant largement son premier poursuivant Credit Suisse (+1,3%), le numéro deux bancaire helvétique étant lui-même suivi par le cimentier Holcim (+1%) et le groupe de transport et de logistique Kühne+Nagel (+0,9%).

En bas de tableau, deux des trois plus grosses capitalisation du marché helvétique pesaient de tout leur poids, le bon du géant pharmaceutique bâlois Roche chutant de 3% et la nominative du voisin et concurrent Novartis lâchant 1,7%. Le premier a conclu un contrat de reprise avec son partenaire allemand TIB Molbiol, spécialisé dans les tests rapides de dépistage de maladies infectieuses.

Au niveau du marché élargi, Romande Energie (+4,4%) a généré au 1er semestre de la croissance dans toutes ses unités d'affaires et dégagé un bénéfice net en forte hausse. Le groupe morgien annonce par ailleurs des investissements de plus d'un milliard de francs suisses et la création de 250 emplois d'ici 2026.

Aevis Victoria (-3,3%) va investir jusqu'à 25 millions de francs suisses en plusieurs tranches au cours des 15 prochains mois pour détenir progressivement jusqu'à 27% de Batgroup, la société-mère de Batmaid, spécialisé dans les services de nettoyage pour les particuliers, notamment.

Le numéro un suisse de la construction, le zurichois Implenia (-1,6%) a signé un accord avec Zech Bau Austria pour céder à ce dernier ses activités en Autriche. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé les interdictions d'agir prononcées par la COMCO contre Implenia après la découverte d'ententes illicites aux Grisons.

Le directeur général d'Emmi (-0,5%), Urs Riedener, va prendre en 2023 la présidence du conseil d'administration du transformateur de produits laitiers. Konrad Graber, qui dirige actuellement l'organe de surveillance, a décidé de ne pas se présenter pour un nouveau mandat.

vj/md