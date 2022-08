Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge vif, sous la barre des 11'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement reculé mardi. Après avoir oscillé dans le rouge autour de la barre des 11'000 points jusqu'en début d'après-midi, le SMI a glissé puis clôturé sous ce niveau. Les investisseurs étaient déjà dans l'attente de la traditionnelle réunion de Jackson Hole des banquiers centraux, de jeudi à samedi prochains.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée, dans l'attente de l'intervention du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, vendredi à Jackson Hole.

"On se focalise à nouveau sur l'agressivité dont la Fed pourrait faire preuve afin de maîtriser l'inflation", a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth. "Son président Jerome Powell pourrait clarifier cela à l'occasion de son discours très attendu lors du symposium annuel de Jackson Hole".

Pour les analystes de Wells Fargo, dans le discours du patron de la Fed, "les acteurs du marché s'attendent largement à ce que ses commentaires soient bellicistes, réitérant la nécessité de nouvelles hausses des taux d'intérêt pour juguler l'inflation".

Le SMI a terminé en recul de 1,38% à 10'933,06 points, avec un plus bas à 10'921,85 et un plus haut à 11'046,46 points. Le SLI a cédé 1,06% à 1675,19 points et le SPI 1,30% à 14'121,92 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et six avancé.

Credit Suisse (+2,4%), Richemont (+0,8%) et Swatch (+0,5) constituent le podium du jour, suivis par Julius Bär (+0,3%), VAT (+0,1%) et Alcon (+0,03%).

Credit Suisse avait annoncé la veille la poursuite du remaniement de ses instances dirigeantes. La banque zurichoise a désigné un nouveau directeur financier, une nouvelle directrice opérationnelle et un responsable de la transformation chargés de faire avancer le vaste chantier de restructuration du numéro deux bancaire helvétique.

Alcon s'est porté acquéreur du laboratoire américain Aerie Pharmaceuticals pour 770 millions de dollars. Grâce à cette opération, la société helvétique se renforce clairement dans les franchises du glaucome et de la sécheresse oculaire.

Richemont a trouvé dans l'influente société de conseils aux actionnaires ISS un allié de poids en vue de l'élection au conseil d'administration du 7 septembre. Dans un rapport, ISS conseille en effet aux actionnaires de rejeter la candidature de Francesco Trapani, soutenu par Bluebell Capital.

A l'autre bout du classement, Kühne+Nagel et Givaudan (chacun -2,3%) se partagent la lanterne rouge, juste derrière Roche (-2,2%) et Lonza (-2,1%).

Roche a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme de diagnostic PCR (réaction de polymérase en chaîne) numérique pour les domaines de l'oncologie ou des maladies infectieuse.

Nestlé (-1,8%) et Novartis (-2,0%) ont également pesé sur l'indice.

Sur le marché élargi, Feintool (+7,8%) a revu ses ambitions de croissance à la hausse pour l'année en cours, au sortir de la première moitié de l'exercice. Le groupe bernois a en outre annoncé la nomination de Torsten Greiner au poste de directeur général (CEO) dès l'an prochain, en remplacement de Knut Zimmer.

Skan (+7,5%) a enregistré une progression des recettes et des entrées de commandes au premier semestre, mais la rentabilité a été pénalisée par la hausse des coûts.

Flughafen Zürich (+3,3%) a renoué avec les profits au premier semestre. Etoffant ses revenus de près de trois quart sur un an, l'exploitant de l'aéroport de Kloten a dégagé un bénéfice net de 55,4 millions de francs suisses, contre une perte nette de 45,1 millions un an auparavant.

L'explosion des prix de l'énergie a engendré un boom de la demande chez l'équipementier du bâtiment Arbonia (+1,4%).

Stadler Rail (+0,3%) a conclu un contrat pour la production et la livraison de 56 tramways de type TINA avec les transports publics de Halle-sur-Saale (Havag), près de Leipzig. Le montant de la commande n'a pas été précisé.

Intershop (-1,0%) a dégagé un résultat semestriel de 36,4 millions de francs suisses, contre 40,9 millions un an plus tôt. L'entreprise zurichoise explique ce recul par la baisse des plus-values de cession, mais reste confiante pour la suite de l'exercice notamment grâce à la vente d'AuPark.

Vetropack (-0,1%) a vu ses ventes progresser au premier semestre, en dépit du recul des volumes, mais inscrit au final une perte en raison de dépréciations liées à la fermeture de son usine en Ukraine, fortement endommagée par l'invasion du pays par la Russie.

rp/buc