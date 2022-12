Bourse Zurich: le SMI termine dans le vert avant une semaine cruciale

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi, passant même très brièvement au-dessus de la barre des 11'100 points, avant une semaine chargée avec la publication de l'inflation américaine et les réunions de la Réserve fédérale (Fed), BCE et BNS.

Les indices new-yorkais évoluaient de manière mitigée. Alors que le Dow Jones reculait de 0,11%, le S&P500 et le Nasdaq montaient de respectivement 0,07% et 0,3%.

L'analyste de Mirabaud Banque, John Plassard, signale l'importance de la semaine prochaine, "probablement la plus importante de l'année" où l'on prendra connaissance mardi de l'inflation américaine pour novembre et assistera à la réunion de la Fed, de la BCE, de la Banque d'Angleterre et de la BNS.

Selon Ipek Ozkardeskaya de Swissquote, les analystes ont attribué une éventualité de 80% à ce que la Fed relève ses taux directeurs de 50 points de base la semaine prochaine.

Aux Etats-Unis, les prix de gros ont enregistré une hausse plus forte qu'attendu sur un mois en novembre, mais ont nettement ralenti sur un an, selon cette mesure de l'inflation côté producteurs. La confiance des consommateurs américains s'est quant à elle redressée en décembre, quand les analystes l'attendaient en baisse, mais est restée à un niveau historiquement bas.

A la Bourse suisse, le SMI a terminé la séance en hausse de 0,58% à 11'1068,30 points, avec un plus haut à 11'101,33 points et un plus bas à 10'980,80 points. Le SLI a quant à lui progressé de 0,88% à 1693,32 points et le SPI a pris 0,68% à 14'112,91 points.

La longue liste des valeurs vedettes à avoir clôturé en hausse est restée dominée par Credit Suisse qui a pris 6,8% à 3,141 francs suisses. La banque aux deux voiles a récolté comme prévu 2,24 milliards de francs suisses dans le cadre de son augmentation de capital. Au total, 98,2% des droits de souscription ont été exercés.

La banque aux deux voiles était suivie par Sika (+2,9%) et VAT Group (+2,3%).

Parmi les poids lourds, seul Nestlé a fini dans le rouge (-0,2%), alors que les valeurs pharmaceutiques Novartis (+0,2%) et Roche (+0,5%) sont restées de justesse dans le vert.

Hormis le géant de l'alimentaire, Temenos (-1,4%) a fini lanterne rouge.

Au niveau du marché élargi, Ypsomed (-15,6%) s'est effondré après avoir annoncé qu'Eli Lilly mettait fin à leur collaboration aux Etats-Unis.

Parmi les autres titres du SPI à avoir affiché des variations importantes figurent Talenthouse (-9,1%) et One Swiss Bank (-8,5%), ainsi qu'Aluflexpack (+5,2%) et Leclanché (+5,1%).

al/ck