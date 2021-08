Bourse Zurich: le SMI termine dans le vert juste sous les 12'200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive jeudi. Le SMI, qui avait encore dépassé la barre des 12'200 points vers la fin de la matinée après un parcours en dents de scie, a vu son élan se tarir dès le début de l'après-midi. Il a un moment oscillé autour de l'équilibre, avant de passer brièvement dans le rouge pour remonter et terminer en vert juste sous la barre des 12'200 points.

A New York, Wall Street évoluait dans le vert en matinée.

"Les marchés continuent d'osciller entre l'enthousiasme suscité par des bénéfices meilleurs que prévu et des données économiques plutôt positives, et les craintes suscitées par l'augmentation du nombre de cas de Covid, associées au spectre d'une moindre relance de la politique monétaire", a commenté Art Hogan, de National Securities pour résumer le sentiment ambivalent des investisseurs cette semaine.

Pour Patrick O'Hare de Briefing, sur le marché "on reconnaît que le variant pourrait ralentir un peu la croissance, mais il n'y a pas la crainte qu'il puisse provoquer une récession".

Le SMI a fini en hausse de 0,17% à 12'199,82 points, avec un plus bas à 12'167,24 et un plus haut à 12'211,63, pas très loin de son plus haut historique de 12'215,64 de mardi. Le SLI a gagné 0,19% à 1983,86 points et le SPI 0,19% à 15'684,34 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé, 9 reculé et Geberit a fini stable.

Le podium du jour se compose de Logitech (+1,3%), Roche (+1,2%) et Swisscom (+1,1%).

Blackrock a largement étoffé ses parts dans Logitech. Le plus important gestionnaire d'actifs au monde détient désormais 10,02% des voix dans la firme valdo-californienne, contre 5,5% auparavant. Les achats de titres par Blackrock sont intervenus dans la foulée de la publication des résultats au premier trimestre. Le marché s'était montré déçu par l'absence de relèvement des objectifs pour l'année en cours, ce qui s'était traduit par une contraction de 10% du cours.

Swisscom (%) a terminé près du podium. Après un solide début d'exercice, le géant bleu a poursuivi sa croissance au premier semestre 2021. Accroissant ses revenus et tirant profit d'éléments exceptionnels, le numéro un suisse des télécommunications a vu son bénéfice net bondir de 42,1% à 1,05 milliard de francs suisses. Dans la foulée, les prévisions d'Ebitda pour 2021 ont été relevées une nouvelle fois à 4,4-4,5 milliards de francs suisses contre 4,3-4,4 milliards auparavant.

Roche a annoncé deux accords de coopération, le premier avec Syros Pharmaceuticals et le second avec le chinois Anpac pour la recherche sur le cancer dans ce pays. Par ailleurs, HSBC a relevé l'objectif de cours du bon de jouissance et confirmé "hold" après un solide premier semestre.

Novartis (-0,1%) a cédé un peu de terrain, tout comme Nestlé (-0,5%), troisième plus gros perdant du jour.

Alcon (-2,2%) a fini lanterne rouge, derrière Adecco (-0,8%).

Adecco poursuit la restructuration de ses activités, remettant de l'ordre dans sa division dévolue au conseil en ressources humaines. Talent Solutions sera désormais déployé sous la marque LHH et pourrait être délesté du volet Legal Solutions aux Etats-Unis. En contrepartie, le géant de l'intérim veut s'emparer du français BPI.

Le groupe de luxe genevois Richemont (-0,4%) a annoncé des changements au sein de son conseil d'administration lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 8 septembre.

Sur le marché élargi, Vifor (-3,9%) a bouclé le premier semestre sur un chiffre d'affaires et une performance opérationnelle en hausse ténue, alors que le bénéfice net a été quasiment doublé, à la faveur d'effets non récurrents.

Klingelnberg (-8,0%) a annoncé mercredi soir tabler désormais sur une perte annuelle suite aux intempéries en Allemagne qui ont causé des dommages estimés entre 55 et 65 millions d'euros, dont 15 millions étaient couverts par les assurances.

Le fabricant de valves pour micro-pompes à vide VAT (+4,8%) a vu son bénéfice net et sa rentabilité opérationnelle s'envoler au premier semestre.

rp/md