Bourse Zurich: le SMI termine dans le vert, un peu sous les 12'200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Le SMI a refranchi à quelques reprises la barre des 12'200 points en début de séance et dans l'après-midi. Entre deux, il a évolué un peu sous ce niveau. Après les statistiques de l'emploi privé aux Etats-Unis, il a fléchi avant de se redresser nettement et de s'approcher tout près de son plus haut historique en séance de la veille et de finir sur un nouveau record en clôture.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée.

Un mauvais chiffre de l'emploi américain faisait douter les investisseurs. Les créations d'emplois dans le secteur privé en juillet (enquête ADP) sont ressorties inférieures de moitié à ce qui était prévu, soit 330'000 seulement, et ont concerné quasiment seulement les services.

"Cette hausse décevante suggère que les pénuries de main-d'oeuvre sont toujours aiguës", a souligné Paul Ashworth de Capital Economics.

En Suisse, les nuitées hôtelières ont repris de l'allant au premier semestre en Suisse, portées par la clientèle helvétique. Elles ont progressé de 14,3% en l'espace d'un an à 11,4 millions.

Le redressement de la conjoncture suisse devrait se poursuivre au cours des prochains mois selon les experts du KOF. Une évolution négative du variant Delta du coronavirus ne devrait qu'avoir un impact limité sur la croissance, attendue à 3,8% cette année.

Le SMI a fini en hausse de 0,13% à 12'178,74 points (plus haut historique en clôture), avec un plus haut à 12'209,92 points et un plus bas à 12'169,89 points. Le SLI a gagné 0,35% à 1980,08 points et le SPI 0,16% à 15'654,76 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé et neuf reculé, tandis que Credit Suisse et SGS ont fini stables.

Le trio des plus gros perdants du jour se compose de Swatch (-3,5%), Richemont (-1,9%) et Clariant (-1,1%).

Les poids lourds Nestlé (-0,5%) et Novartis (-0,2%) ont pesé sur l'indice, alors que Roche (+0,4%) l'a soutenu.

Novartis a annoncé un accord de distribution exclusive portant sur le marché coréen, s'alliant avec un acteur local, Yuyu Pharma. Les détails financiers n'ont pas été révélés.

Le géant technologique japonais Softbank s'est porté acquéreur d'une participation de 5 milliards de dollars dans le groupe pharmaceutique Roche. C'est du moins ce qu'affirme Bloomberg, se basant sur de sources proches du dossier. Contactée par AWP, la holding bâloise n'a pas souhaité faire de commentaire.

Les deux autres bancaires UBS (+0,4%) et Julius Bär (+1,3%) ont progressé.

A la veille de ses résultats semestriels, Swisscom (-0,3%) n'a pas attiré les investisseurs. Les analystes du consensus AWP tablent sur un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de francs suisses, à peu près stable et sur un bénéfice net de 1 milliard, en progression.

La volatile AMS (+4,7%) a fini sur la plus haute marche du podium, suivie par Sonova (+2,1%) et Geberit (+1,9%).

Vontobel a relevé la recommandation pour Sonova à "buy" de "hold" et nettement augmenté l'objectif de cours. L'analyste estime notamment que le fabricant d'aides auditives dispose d'un positionnement attrayant grâce à des tendances robustes sur les marchés. L'ensemble de la palette de produits de Sonova devrait trouver sa clientèle, entraînant des gains de parts de marché et une rentabilité améliorée. L'acquisition de Sennheiser a en outre permis d'étoffer l'offre.

Sur le marché élargi, le gestionnaire d'actifs GAM (+0,2%) a subi de nouvelles sorties d'argent au premier semestre. La société financière zurichoise a cependant fortement réduit sa perte nette, la ramenant à 2,7 millions de francs suisses contre -390 millions lors de la première moitié de 2020, plombée par d'importants correctifs de valeur. La direction a confirmé les objectifs financiers.

L'agrégateur d'offres de voyages en ligne LM Group (+1,3%) est parvenu à profiter du redressement de la demande au cours des derniers mois suite à l'assouplissement des mesures anti-Covid. Il n'en a pas moins bouclé le premier semestre sur une nouvelle perte, réduite de près de moitié toutefois. Les conditions de marché devraient rester difficiles ces prochains mois, mais la demande pour les voyages récréatifs devrait exploser au fur et à mesure que les restrictions liées à la pandémie seront levées.

Le groupe bancaire Valiant (-0,9%) a enregistré au premier semestre une hausse de ses résultats, grâce notamment aux crédits, son coeur d'activité. Pour l'ensemble de l'exercice, la société bernoise anticipe toujours un bénéfice net stable.

rp/al