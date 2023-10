Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note nettement négative pour la dernière séance de la semaine. L'inflation américaine, et les choix de la Fed pour la contrer, continuaient d'occuper les esprits des investisseurs. Le prix du pétrole, lui, grimpait, alimenté par les inquiétudes au Proche-Orient.

Wall Street évoluait de manière contrastée, seul le Dow Jones se situant dans le vert. De grandes banques ont présenté des résultats solides de grandes banques comme JPMorgan qui a fait état d'un bénéfice en forte hausse au troisième trimestre. Une hausse des recettes a été enregistrée par Citigroup quand le plus important gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock a connu des résultats supérieurs aux attentes.

Jamie Dimon, patron de JPMorgan Chase, cité dans un communiqué, a souligné que "le marché du travail qui persiste à rester tendu et des niveaux extrêmement hauts d'endettement de l'État, avec le déficit budgétaire le plus élevé jamais vu en temps de paix, accroissent le risque que l'inflation reste forte et que les taux d'intérêt augmentent davantage".

Pour sa part, le président de l'antenne de Philadelphie de la Fed, Patrick Harker, a affirmé qu'"une politique monétaire résolue, mais patiente, nous permettra d'obtenir l'atterrissage en douceur que nous souhaitons tous pour notre économie". Il s'est par ailleurs dit prêt à relever encore les taux si nécessaire.

Reste que l'inflation pèse sur les ménages dans le pays. La confiance des consommateurs s'est dégradée de manière plus nette plus qu'attendu en octobre, selon l'estimation préliminaire publiée vendredi par l'Université du Michigan. Celle-ci fait état "d'une augmentation substantielle des inquiétudes concernant l'inflation", mais aussi d'une forte dégradation des attentes concernant les conditions économiques au cours de l'année à venir.

Les cours du pétrole, eux, s'envolaient, le baril de Brent atteignant 89,57 dollars et le WTI 86,45 dollars.

De ce côté-ci de l'Atlantique, la production industrielle en zone euro s'est affaissée davantage que prévu sur un an (-5,1%), quand elle a progressé sur un mois de 0,6%, faisant cette fois plus qu'escompté.

En Suisse, les prix à la production et à l'importation (PPI) ont fléchi en septembre, du fait notamment d'un allègement de la facture pour les hydrocarbures.

Le Swiss Market Index (SMI) a bouclé sur une perte de 0,72% à 10'900,30 points, après un plus haut à 10'987,60 points et un plus bas à 10'890,70 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a reculé de 0,845 à 1702,29 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,82% à 14'238,92 points. Sur les trente principales valorisations, sept ont fini en hausse et 23 en baisse.

Sandoz (+4,7%) a conservé les manettes jusqu'au bout, dopé par une recommandation d'achat de Bank of America.

Le bon de jouissance Roche (+0,9%) a fini second. Le laboratoire rhénan a fait part de dernières données positives issues de l'étude clinique de phase II sur le Fenebrutinib contre la sclérose en plaques (SEP).

Swiss Re (+0,7%), bénéficiant d'une recommandation à l'achat fraîchement émise par Berenberg, a complété le podium. Zurich Insurance a bien résisté (+0,3%), terminant au pied du podium.

Chez les autres poids lourds, Nestlé a fini sous la ligne de flottaison (-0,3%) après avoir annoncé la suppression progressive de 90 postes de travail sur son site de Wangen bei Olten, qui emploie pour l'heure 200 collaborateurs. Novartis s'est enfoncé de 1,7%.

Les sous-traitants pharmaceutiques et producteurs de dispositifs médicaux ont souffert, dans le sillage d'un avertissement sur résultats émis par l'allemand Sartorius Stedim Biotech. Lonza a fini bon dernier (-3,1%), malgré l'annonce d'un contrat de conditionnement susceptible de créer 115 emplois sur son site argovien de Stein d'ici 2027.

Le géant ophtalmique Alcon a abandonné 0,4%. L'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire Straumann et le spécialiste de l'audition Sonova ont perdu respectivement 2,2% et 1,2%.

Sur le marché élargi, le laboratoire Santhera a fini sur un bond de 18,6%, après avoir réalisé un grand pas vers une homologation de son vamorolone dans l'indication contre la myopathie de Duchenne sur le vieux continent, attendue désormais avant la fin de l'année.

Stadler Rail (-1,8%) a décroché une commande pour des trains à hydrogène en Californie.

L'usineur de tôles Bystronic (-2,9%) adopte des mesures d'économies non détaillées, après avoir souffert plus que prévu d'une anémie de la demande sur les neuf premiers mois de l'année.

