Bourse Zurich: le SMI termine de peu en rouge, à son plus bas du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini en ordre dispersé vendredi. Le SMI, en hausse dès l'ouverture, a ensuite connu une petite alerte tout en début d'après-midi, passant un moment dans le rouge. Il s'est redressé pour inscrire un plus haut du jour vers 15 heures, avant de perdre à nouveau son élan et de terminer légèrement dans le rouge. Le repli des trois poids lourds explique en bonne partie ce fléchissement.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée.

"Les actions américaines sont à la hausse en début de séance après une volatilité certaine qui a été alimentée par les inquiétudes concernant une hausse de l'inflation et celle des rendements des bons du Trésor ces derniers temps", ont relevé les analystes de Schwab.

Le taux sur les bons du Trésor à 10 ans remontaient vendredi à leur plus haut niveau depuis un an à 1,3364% contre 1,2956% la veille. Cette hausse des rendements obligataires a pesé au cours de la semaine sur les secteurs notamment technologiques, plus axés sur la croissance.

En Suisse, la production dans l'industrie et la construction a enregistré au dernier trimestre 2020 son pire recul depuis l'année 2009, marquée par la crise financière. L'an dernier les nuitées hôtelières ont chuté de 40% en un an à 23,7 millions, le plongeon ayant atteint 50,4% pour le seul mois de décembre.

Le SMI a fini en recul de 0,12% à 10'704,75, son plus bas du jour, avec un plus haut à 10'773,77. Le SLI a gagné 0,51% à 1729,69 points et le SPI a pris 0,07% à 13'404,24 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et huit reculé.

Roche et Lonza (chacun -1,1%) se partagent la lanterne rouge, derrière Nestlé (-1,0%) et Novartis (-0,9%).

Au lendemain des chiffres de Nestlé, plusieurs analystes ont revu leur copie. CFRA a relevé sa recommandation à "buy" de "hold". Les autres experts ont tous abaissé l'objectif de cours avec des recommandations entre "hold" et "buy". La performance 2020 du géant alimentaire veveysan s'est révélée conforme aux attentes du marché, mais les perspectives présentées pour l'exercice en cours sont jugées plutôt conservatrices, a notamment commenté l'analyste de Baader Helvea.

Swiss Re (-0,1%) a bouclé l'exercice 2020 sur une perte nette de 878 millions de dollars, contre un bénéfice de 727 millions un an plus tôt, mais proposera un dividende stable de 5,90 francs suisses par action. Le numéro deux mondial de la branche prévoit cependant un retour aux profits dès cette année.

Déjà courtisé la veille, Temenos (+4,3%) a fini largement en tête des gagnants, suivi de Clariant (+2,6%) et AMS, ABB et le bon Schindler (tous +2,5%).

Après les chiffres de mercredi, plusieurs analystes ont relevé l'objectif de cours du développeur de logiciels bancaires avec des recommandations entre "underweight" et "buy". L'expert de la Deutsche Bank a par exemple constaté un tournant en termes de performance et de visibilité et noté qu'une forte croissance structurelle a été promise jusqu'en 2025.

Au lendemain des chiffres de Credit Suisse, des analystes ont revu leur copie. Trois ont relevé l'objectif de cours et un a abaissé l'objectif et rétrogradé le titre. Les recommandations vont de "underperform" à "buy".

UBS (+1,2%) et Julius Bär (+1,0%) ont aussi progressé.

Straumann (+2,2%) a aussi profité de hausses d'objectif de cours après ses chiffres de mercredi, ainsi que d'un relèvement de recommandation à "hold" de "sell". L'analyste de Goldman Sachs a mis à jour ses prévisions et a relevé ses attentes en matière de bénéfice par action (BPA) jusqu'en 2024 entre 3 et 5%, en tenant compte d'une croissance organique des ventes plus élevée. L'évaluation reste difficile et justifie la recommandation "sell".

Sika (+0,3%) a encore augmenté sa rentabilité l'an dernier. L'excédent d'exploitation (Ebit) s'est enrobé de 7,1% à 1,13 milliard de francs suisses et son bénéfice net de 8,8% à 825,1 millions. Le chimiste de la construction a par ailleurs annoncé le remplacement début mai de son directeur général sortant Paul Schuler par le responsable de l'unité Commerce et Industrie Thomas Hasler.

Sur le marché élargi, Cembra Money Bank (-1,9%) a vu sa rentabilité reculer l'année dernière, alors que les recettes ont été portées par l'acquisition du concurrent Cashgate. Les objectifs à moyen terme ont été confirmés.

La Banque cantonale de Thurgovie (+1,5%) a dégagé de bons résultats au terme de l'exercice 2020 mais prévoit une année 2021 moins bonne.

Le sidérurgiste Swiss Steel (+3,5%) a annoncé le départ de son responsable risques Josef Schultheis fin février.

Implenia (+6,0%) a revu jeudi soir à environ 5 millions de francs suisses au lieu de 70 millions précédemment sa projection de perte opérationnelle en 2020.

