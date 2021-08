Bourse Zurich: le SMI termine en net repli sous 12'400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi mercredi sur la lancée négative de la veille. Le SMI, qui avait encore ouvert à l'équilibre et fait une petite pointe en vert en tout début de séance, a ensuite assez régulièrement reculé, avant de se reprendre un peu sur la fin.

A New York, Wall Street évoluait prudemment en matinée, au lendemain de nouveaux records et toujours dans l'attente de la conférence de presse de la Réserve fédérale (Fed) vendredi à Jackson Hole.

"L'incertitude demeure palpable quant au calendrier et à la taille de la réduction des achats d'actifs au 4e trimestre" par la Fed, ont relevé les analystes de Schwab, alors que le marché attend depuis plusieurs semaines d'en savoir plus sur l'évolution de la politique monétaire.

"Le marché semble se refroidir après un chaud début de semaine qui a propulsé le S&P 500 et le Nasdaq vers de nouveaux records", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Mais pour Peter Cardillo de Spartan Capital Securities, il n'était pas exclu que Wall Street affiche une troisième séance positive d'affilée. "Le fait que la Chambre des représentants ait approuvé un cadre mettant en place une date limite pour le passage des dépenses en faveur des infrastructures va sans doute être le principal facteur du jour", a affirmé l'économiste.

Le SMI a terminé en baisse de 0,58% à 12'364,57 points, avec un plus bas à 12'325,81 points et un plus haut à 12'477,42 points. Le SLI a cédé 0,32% à 2012,74 points et le SPI 0,48% à 15'869,98 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et dix avancé.

Credit Suisse (+3,2%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant Straumann (+2,2%) et Adecco (+1,8%).

Des courtiers ont parlé d'achats spéculatifs pour l'action de la banque aux deux voiles. Julius Bär (+1,7%) et UBS (+1,1%) ont également fini du bon côté de la barre.

Temenos (-1,9%) a pris la lanterne rouge, derrière Logitech (-1,6%) et le bon Schindler (-1,5%).

Les poids lourds Roche (-1,2%), Nestlé et Novartis (chacun -0,8%) ont pesé sur l'indice.

Novartis a décroché auprès de l'Agence sanitaire aux Etats-Unis (FDA) un examen prioritaire pour l'asciminib dans l'indication contre la leucémie myéloïde chronique (LMC). La désignation récompense les traitements susceptibles d'améliorer sensiblement la prise en charge, le diagnostic ou la prévention de conditions sévères.

Swisscom (-0,5%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par UBS, qui a confirmé "neutral".

Mirabaud Securities a relevé l'objectif de cours de Sika (-0,8%) et confirmé "buy". L'analyste a revu ses projections dans le sillage de résultats semestriels meilleurs qu'escompté de la part du chimiste de la construction et en y intégrant les récentes acquisitions. Il demeure réservé sur la question de la rentabilité, du fait notamment du renchérissement des matières premières.

Sur le marché élargi, Achiko (+13,9%) a obtenu l'autorisation du ministère de la santé en Indonésie pour son test Aptamex, destiné à détecter le Covid-19. La société indonésienne a également annoncé avoir levé 3,45 millions de francs suisses auprès d'investisseurs stratégiques,

Stadler Rail (+5,0%) a bouclé les six premiers mois de 2021 sur des résultats en nette hausse. Les ventes ont décollé de moitié en rythme annuel et la performance opérationnelle a été quasiment décuplée. Les objectifs annuels et stratégiques ont été confirmés. Pour 2021, la barre reste fixée à plus de 6% pour la marge Ebit et entre 3,5 et 3,8 milliards pour les ventes.

SHL Telemedicine (+2,7%) s'est engagé à prendre une participation de 70% dans le prestataire commercial israélien de services sanitaires Mediton, pour 84 millions de shekels (près de 24 millions de francs suisses). L'opération doit multiplier par deux les revenus et excédents opérationnels (Ebitda) annuels du spécialiste de la télémédecine sur son marché d'origine

Allreal (+2,2%) a nettement amélioré sa rentabilité au premier semestre. Malgré un repli de l'ensemble de ses revenus, le groupe immobilier, également actif dans l'entreprise générale, a vu son bénéfice net bondir de 28,8% en un an à 111,3 millions de francs suisses. Dans la foulée, la firme zougoise a révisé à la hausse son attente de résultat opérationnel annuel.

Le fabricant zurichois de capteurs environnementaux et de flux Sensirion (-2,0%) a enregistré des résultats en forte progression au premier semestre, grâce à une demande vigoureuse pour ses produits. Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice ont également été confirmés.

rp/al