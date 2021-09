Bourse Zurich: le SMI termine en recul marginal de 0,33 point

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé jeudi. Le SMI, qui avait fait une petite pointe dans le rouge en début de séance, est ensuite rapidement remonté et s'est mis à évoluer dans une fourchette d'une vingtaine de points jusque dans l'après-midi. Il a ensuite rechuté, repassant dans le rouge, avant de finir quasiment à l'équilibre.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, en route vers de nouveaux records, après de bons chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage et une réduction plus nette que prévu du déficit commercial US en juillet.

"Les nouvelles macroéconomiques sont favorables pour le marché", a noté Peter Cardillo, responsable de l'analyse marché pour Spartan Capital.

Pour lui, la réaction très mesurée des opérateurs mercredi aux mauvais chiffres du rapport sur l'emploi du cabinet ADP témoigne que le mois de septembre "pourrait ne pas être aussi instable qu'à l'habitude". Ce mois de rentrée se solde, en effet, souvent par de mauvaises performances sur les marchés.

En Suisse, le produit intérieur brut (PIB) helvétique a retrouvé de l'élan au deuxième trimestre, porté par la reprise de la consommation suite à l'assouplissement des restrictions décidées l'hiver dernier face au coronavirus. Selon les données du Seco, la progression a été de 1,8% sur un trimestre, après un recul de 0,4% sur les trois premiers mois de l'année.

Les prix à la consommation ont enflé au mois d'août de 0,2% sur un mois et de 0,9% sur un an. Le renchérissement en glissement mensuel s'explique notamment par la hausse des loyers résidentiels, ainsi que des transports aériens ou encore des nuitées hôtelières.

Après un léger repli en juin, les détaillants helvétiques ont vu leurs ventes poursuivre leur tassement en juillet. En termes nominaux, ces dernières se sont contractées de 2,9% en rythme annuel.

Le SMI a terminé quasiment à l'équilibre (-0,33 point) à 12'432,46 points, avec un plus haut à 12'469,27 et un plus bas à 12'424,75 points. Le SLI a grappillé 0,08% à 2024,85 points et le SPI 0,09% à 16'008,58 points. Les 30 valeurs vedettes ont recensé autant de gagnants que de perdants.

Temenos (-3,0%) a terminé à la dernière place, derrière Logitech (-2,3%) et Swiss Re (-1,4%).

La veille déjà, le réassureur zurichois avait souffert de spéculations autour des dommages assurés causés aux Etats-Unis par l'ouragan Ida, dont les restes ont encore semé le chaos à New York, avec des pluies torrentielles et des inondations qui ont causé huit morts.

Aux bancaires, Julius Bär (-0,7%) a nettement faibli, alors que Credit Suisse (-0,04%) a fini quasi à l'équilibre. UBS (+0,1%) a grignoté un peu de terrain.

Les poids lourds Roche, Novartis et Nestlé (chacun -0,3%) ont tiré l'indice vers le bas.

L'autorité de la santé américaine FDA a accordé à Novartis une procédure accélérée (fast track) pour son traitement expérimental LNA043 contre l'arthrose du genou.

Le podium du jour se compose de Sika et Kühne+Nagel (chacun +1,4%), Sonova (+1,3%) et Straumann et ABB (chacun +1,1%).

Les valeurs du luxe Richemont (+0,8%) et Swatch (+0,5%) ont également gagné du terrain.

Sur le marché élargi, le producteur de produits laitiers Emmi (+2,3%) a racheté auprès du groupe français Lactalis l'américain Athenos, décrit comme le leader de la feta aux Etats-Unis. L'acquisition, dont le prix n'a pas été précisé, permet à la société lucernoise de renforcer ses activités outre-Atlantique.

Les intempéries survenues en été ont alourdi la charge de sinistres de Vaudoise Assurances (+1,7%), qui estime les dégâts totaux dus à la grêle et aux inondations à 40 millions de francs suisses. Des recettes et un résultat financier en hausse ont permis de compenser cet effet négatif et augmenter le bénéfice semestriel.

Burckhardt Compression (+0,6%) va devoir se trouver un nouveau patron après le retrait de l'actuel CEO Marcel Pawlicek. Ce dernier sera proposé comme administrateur lors de l'assemblée générale de 2023.

Barry Callebaut (-0,2%) a signé un accord avec la société américaine Hershey pour lui fournir du chocolat liquide et des produits finis aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. L'accord est une extension de leur partenariat d'approvisionnement signé en 2007.

L'envolée du jour a été signée par Polyphor (+25,1%), qui a annoncé mercredi soir sa fusion avec la société américaine en mains privées EnBiotix, qui pourra ainsi entrer à la Bourse suisse.

