Bourse Zurich: le SMI termine en repli une séance en dents de scie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu plusieurs changements de direction mercredi, pour terminer sous l'équilibre. Le SMI a longtemps oscillé autour de la barre symbolique des 11'400 points, fléchissant sur la fin pour finir sous ce niveau. Sur le plan international, on était dans l'attente de la publication du Livre beige de la Réserve fédérale américaine (Fed) en soirée.

A New York, Wall Street était passée au rouge en matinée après une ouverture positive soutenue par la plus forte contraction que prévu des prix à la production en décembre, de quoi inciter la Fed à limiter ses hausses de taux dans les mois à venir, espérait-on.

L'indice des prix à la production (PPI) a reculé de 0,5% en décembre par rapport à novembre, beaucoup plus qu'attendu par les économistes (-0,1%). C'est la plus forte contraction depuis avril 2020, au plus fort de la pandémie de coronavirus. Sur un an, le rythme est tombé à 6,2%, le plus modéré depuis mars 2021.

La "décélération continue des derniers mois justifie les attentes du marché quant à un nouveau ralentissement des hausses de taux" de la Fed, a réagi, dans une note, Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

"Le marché continue à voir des signes selon lesquels l'inflation fléchit et on observe des signes d'affaiblissement de la consommation, ce qui est une bonne nouvelle pour l'inflation, donc l'optimisme est là", a commenté Edward Moya d'Oanda. "C'est pour cela qu'on voit les actions monter."

Le SMI a terminé en recul de 0,31% à 11'366,62 points, avec un plus bas à 11'352,88 points et un plus haut à 11'423,07 points. Le SLI a cédé 0,04% à 1766,47 points et le SPI 0,33% à 14'591,63 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont avancé et 14 reculé.

Le podium du jour se compose de Logitech (+2,1%), VAT et Sika (chacun +2,0%) et Swiss Re (+1,4%).

Stifel a relevé l'objectif de cours de Sika et confirmé "buy". Suite à la vente de certaines activités de MBCC, l'analyste a ajusté ses prévisions. Il pense que le groupe devrait décrocher l'aval pour conserver les autres activités de MBCC.

Dans le haut du tableau, le géant genevois du luxe Richemont (+0,7%) n'a pas souffert pas de sa contreperformance en Chine sur les trois derniers mois de l'an dernier. Le chiffre d'affaires a certes augmenté, mais moins que prévu par les analystes. Plus exposé aux ventes dans l'Empire du milieu, Swatch Group (-0,5%) fait en revanche partie perdants du jour.

Les bancaires UBS (+0,3%), Julius Bär (+0,2%) et Credit Suisse (+0,03%) ont fini en vert.

Credit Suisse veut asseoir sa position de numéro un de la banque d'affaires sur son marché historique. Après un ralentissement de l'ensemble de la branche en 2022, la banque aux deux voiles estime que les astres sont alignés pour un bon millésime 2023.

Au niveau du groupe, la mise en oeuvre de la restructuration de Credit Suisse progresse, a indiqué à l'occasion du World Economic Forum (WEF) Ulrich Körner, directeur général de l'établissement, à la chaîne de télévision américaine CNBC. L'objectif reste de redevenir rentable en 2024, a-t-il confirmé.

Temenos (+0,1%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Stifel qui a confirmé "hold". Au quatrième trimestre, les revenus devraient avoir baissé de 16% dans le domaine des licences et des abonnements, mais augmenté de 36% dans le domaine du Software-as-a-Service, selon l'analyste. En ce qui concerne la marge opérationnelle, il s'attend à 33,8%.

Nestlé (-1,9%) a terminé lanterne rouge, derrière Novartis (-1,0%) et Swisscom et le bon Schindler (chacun -0,9%).

Jefferies a relevé sa recommandation pour Nestlé à "hold" de "underperform" et porté l'objectif de cours à 115 de 95 francs suisses. L'analyste voit un potentiel modéré de relèvement du consensus pour le géant alimentaire.

Le troisième poids lourd Roche (+0,5%) a soutenu l'indice.

Sur le marché élargi, le transformateur de cacao Barry Callebaut (+1,3%) a augmenté ses recettes au 1er trimestre de son exercice 2022/23 décalé, mais les volumes ont diminué en raison de l'interruption de la production de l'usine belge de Wieze.

Le fabricant de machines-outils prévôtois Tornos (+5,0%) a augmenté son chiffre d'affaires l'an dernier, mais a enregistré un tassement au niveau des commandes

Le laboratoire Idorsia (+3,5%) va avoir besoin de liquidités avant la fin de l'année, selon Jefferies qui a réduit sa recommandation à "hold" de "buy" et raboté l'objectif de cours.

Bank of America a rétrogradé SPS Swiss Prime Site (-3,0%) à "underperform" de "neutral" et réduit l'objectif de cours. La recommandation a en revanche été confirmée à "buy" et l'objectif de cours relevé pour PSP Swiss Property (-0,5%).

Leclanché (+18,2%) a fait état la veille d'avancées dans le développement de nouvelles batteries lithium-ion.

