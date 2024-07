Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. En nette hausse, le SMI a été porté à bout de bras par Roche, dont les titres ont gagné plus de 5%. Les investisseurs restaient dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne jeudi.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée opérant un tassement avec, pour élément déclencheur, un décrochage du secteur des semi-conducteurs, chahuté par des déclarations de Donald Trump. Le candidat républicain à la présidence des Etats-Unis a déclaré dans une interview que, selon lui, "Taïwan devrait payer pour être protégé" de la Chine par les Etats-Unis. Or, tous les grands acteurs américains de l'industrie sous-traitent une partie de leur production au taïwanais TSMC, premier producteur de semi-conducteurs au monde.

"Le marché a été soutenu, avec des records quotidiennement, et il est clair qu'il a besoin de souffler", a observé Peter Cardillo, de Spartan

Sur le front conjoncturel, l'inflation britannique s'est maintenue à 2% en juin. Les investisseurs s'intéresseront également à la production industrielle en juin aux Etats-Unis et au Livre beige de la Réserve fédérale qui doit être publié en soirée.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,60% à 12'233,93 points. avec un plus haut à 12'357,61 points et un plus bas à 12'208,58 points. Le SLI a gagné 0,03% à 1984,59 points et le SPI 0,44% à 16'355,14 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 10 ont avancé et 20 ont reculé.

Les deux titres Roche (bon +5,8%, porteur +5,6%) précèdent Swatch (+2,4%) sur le podium du jour.

Roche a revendiqué une efficacité significative de son CT-966 contre l'obésité, à l'occasion d'un pointage préliminaire sur un programme clinique précoce. Les données pharmacocinétiques soutiennent en outre une administration orale quotidienne, quand les médicaments ciblant et activant les hormones intestinales GLP-1 (pour "glucagon-like peptide-1") déjà commercialisés par la concurrence s'administrent généralement par injections sous-cutanée à une cadence hebdomadaire.

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,2%) et Nestlé (+1,1%) ont aussi soutenu l'indice. Le premier doit publier jeudi ses résultats au deuxième trimestre et les analystes interrogés par AWP tablent sur des recettes en hausse à 12,3 milliards de dollars. Ils s'attendent aussi à ce que le groupe relève ses ambitions pour l'exercice 2024 dans son ensemble.

La famille Hayek continue de faire l'acquisition de titres du groupe horloger biennois après les chiffres semestriels. Après avoir acheté lundi des actions nominatives pour un peu plus de 20,6 millions de francs suisses, Nayla, Nick et Marc Hayek ont récidivé mardi. Quelque 321'033 actions nominatives Swatch ont en effet changé de mains la veille pour un peu plus de 10,9 millions de francs suisses.

Richemont (-1,5%), n'a pas échappé à la tendance. Au lendemain des chiffres trimestriels plusieurs analystes ont livré des commentaires divergents, les uns augmentant, les autres réduisant l'objectif de cours, avec des recommandations entre "hold" et "buy".

VAT Group (-5,3%) a fini lanterne rouge, derrière Logitech (-2,4%) et Givaudan (-1,8%).

Le fabricant de soupapes à vide dévoile ses résultats trimestriels jeudi et les analystes attendent des ventes de 263,2 millions de francs suisses et un bénéfice net de 91,9 millions.

ABB (-1,0%) publie lui aussi ses données trimestrielles jeudi et les experts prévoient un chiffre d'affaires de 8,37 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,0 milliard.

Sur le marché élargi, Accelleron (+9,2%) a relevé ses ambitions pour l'exercice en cours, au sortir d'un premier semestre porteur en termes de recettes. La nouvelle feuille de route comprend un objectif de croissance du chiffre d'affaires hors effets de change de 9 à 12%, contre 4 à 6% formulé fin mai.

Le constructeur de presses et machines de découpage de métaux Feintool (-7,7%) a fait face à des vents contraires au premier semestre et a vu ses revenus chuter, l'encourageant à renoncer à ses objectifs annuels.

L'éditeur de logiciels bancaires Temenos (inchangé) envisagerait des options pour son unité de gestion de fonds, selon une dépêche de l'agence de presse Reuters qui parle d'une possible vente de Multifonds.

La Banque cantonale de Bâle-Campagne (+1,4%), Bossard (-1,1%), CPH (+0,6%), Georg Fischer (-0,6%), Medmix (+0,6%), Rieter (+1,0%) et SFS (-0,6%) publient tous leurs résultats semestriels jeudi.

rp/al