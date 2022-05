Bourse Zurich: le SMI termine en vert, proche du plus bas du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur sa lancée positive de la veille et terminé dans le vert. Après avoir glissé sous la barre des 11'700 points en début de séance, le SMI s'est rapidement repris, jusqu'à inscrire un plus haut du jour au-dessus des 11'800 en tout début d'après-midi, avant de reperdre son élan sur la fin.

A New York, Wall Street évoluait dans le vert en matinée, tentant d'interrompre une séquence de six semaines de pertes pour le S&P 500 et de sept semaines pour le Nasdaq.

Les indices ont réagi positivement au chiffre des ventes au détail aux Etats-Unis qui en avril ont augmenté comme prévu de 0,9%, suggérant que la demande reste robuste malgré l'inflation. Par ailleurs, les ventes de mars ont été révisées en hausse, à 1,4% au lieu de 0,5% initialement annoncé.

Les analystes soulignaient toutefois que la progression des ventes reflétait non seulement l'allant des consommateurs, mais aussi la hausse des prix.

"À l'avenir, la tolérance des consommateurs envers une inflation élevée va continuer d'être mise à l'épreuve et la nouvelle flambée des prix de l'essence, conjuguée au resserrement des conditions financières, va peser sur la volonté des ménages de dépenser pour des articles coûteux", a prévenu Lydia Boussour, d'Oxford Economics.

Mais, selon l'économiste, "des fondamentaux solides, notamment une croissance robuste des revenus du travail et une accumulation d'épargne, devraient continuer de soutenir les dépenses de consommation".

Le SMI a terminé en hausse de 0,50% à 11'730,44 points, avec un plus haut à 11'808,01 et un plus bas à 11'687,37. Le SLI a gagné 0,88% à 1825,11 points et le SPI 0,50% à 15'076,84 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et 5 reculé.

Sonova et Givaudan (chacun-0,9%) se partagent la lanterne rouge du jour. Nestlé (-0,6%), Novartis (-0,2%) et Roche (-0,02%) ont aussi cédé du terrain.

Le fabricant d'appareils auditifs a vu ses ventes bondir d'environ 30% sur l'exercice décalé 2021/22 (clos fin mars) à 3,36 milliards de francs suisses. Le dividende sera revu à la hausse et l'optimisme est de mise pour l'exercice en cours, a indiqué l'entreprise de Stäfa.

Le podium du jour se compose de Julius Bär (+3,9%), Partners Group (+2,8%) et Credit Suisse (+2,7%).

Julius Bär publie des informations sur la marche de ses affaires sur les quatre premiers mois de l'année jeudi. Les analystes tablent sur une masse sous gestion de 460 milliards de francs suisses, en repli par rapport à fin 2021.

Partners Group s'est porté acquéreur, pour le compte de clients, d'un portefeuille d'environ 3500 maisons aux Etats-Unis, d'une valeur brute de 1 milliard de dollars.

UBS (+2,3%) a aussi surperformé.

ABB (+2,4%) a indiqué en amont de sa journée des investisseurs que sa division Motion contribuera à la croissance et à la rentabilité opérationnelle du groupe, qui devrait s'inscrire à au moins 15% à partir de 2023.

Logitech (+0,1%) proposera un dividende de 0,96 franc en espèces au titre de l'exercice 2021/22, 10% de plus qu'au titre de l'exercice précédent.

Sur le marché élargi, Achiko (inchangé) a décroché la certification de conformité européenne CE pour son test Covid-19 Aptamex. Déjà en production en Indonésie, l'Aptamex doit pouvoir être commercialisé en Europe dès le troisième trimestre 2022, prévoit la société active notamment dans le diagnostic médical.

Clariant (+7,4%) a indiqué que l'accord de gouvernance conclu avec Sabic se terminera après son assemblée générale du 24 juin. Selon des analystes, cela ouvre la voie à une offre de rachat du bâlois par Sabic qui, au dernier pointage, détenait une participation de plus de 32%.

Obseva (+2,6%) a profité de l'achèvement d'un programme clinique avancé et de la comptabilisation d'un versement initial dans le cadre d'un partenariat pour réduire de plus de 40% son déficit sur les trois premiers mois de l'année, à 11,8 millions de dollars.

Fort des progrès réalisés ces dernières années, Oerlikon (+2,3%) a revu ses ambitions à la hausse à l'horizon 2026. Anticipant une croissance annuelle de ses ventes de 4 à 6% pour atteindre les 3,5 milliards de francs suisses, le groupe industriel schwytzois table désormais sur une marge opérationnelle au niveau Ebitda entre 17 et 19%, contre 16 à 18% jusqu'alors.

Epic Suisse a dévoilé les détails de son introduction sur SIX. L'entreprise zurichoise compte lever un montant brut de quelque 200 millions de francs suisses en plaçant près de 3 millions d'actions dans une fourchette de prix fixée entre 67 et 77 francs suisses par titre. La période de l'offre débute ce mardi et doit se terminer le 24 mai.

rp/rq