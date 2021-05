Bourse Zurich: le SMI termine juste dans le vert, Sonova plébiscité

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert mardi. Après un début en nette hausse qui l'a vu franchir la barre des 11'200 points, le SMI a toutefois rapidement perdu son élan et il s'est mis à osciller autour de l'équilibre dès la fin de la matinée. Les deux autres indices ont eux fini plus nettement dans le vert. Parmi les blue chips, Sonova a tenu la vedette après ses résultats annuels.

A New York, Wall Street hésitait en matinée. Les investisseurs étaient rassurés par les bons résultats de géants américains de la grande distribution, mais déçus par le fort recul des mises en chantier de logements en avril.

"Ce matin, Walmart (WMT) et Home Depot (HD) sont devenues les dernières grandes entreprises à battre sans aucun problème les prévisions moyennes des analystes", a relevé JJ Kinahan de TD Ameritrade. "La grande distribution est en très bonne santé et les consommateurs le sont aussi."

Le SMI a terminé en hausse de 0,06% à 11'141,75 points, avec un plus haut à 11'205,69 et un plus bas à 11'116,30. Le SLI a gagné 0,40% à 1806,05 points et le SPI 0,29% à 14'339,46 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé, 11 reculé et ABB a fini stable.

Le podium du jour se compose de Sonova (+11,5%), Adecco (+1,9%) et Kühne+Nagel (+1,6%).

Le spécialiste des assistances auditives est parvenu à étoffer sa rentabilité nette, malgré des recettes en baisse sur l'exercice décalé 2020/21. La direction entend profiter d'un effet de rattrapage au sortir de la crise sanitaire pour renouer avec une vigoureuse croissance dès l'année en cours. Les actionnaires profiteront d'un dividende de 3,20 francs suisses par action et d'un nouveau programme de rachat d'actions de 700 millions de francs suisses.

Schindler (+1,1%) a bénéficié d'une importante commandes d'ascenseurs pour la nouvelle capitale administrative égyptienne au Caire. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.

Julius Bär (+0,2%) publie mercredi des résultats intermédiaires pour les 4 premiers mois de l'année. Les analystes attendent une masse sous gestion de 463 milliards de francs suisses et une marge brute de 84 points de base. Par ailleurs, Morgan Stanley a relevé son objectif de cours et confirmé "overweight" avant les données, l'analyste anticipant une forte croissance de l'afflux d'argent frais.

UBS (+0,4%) a aussi gagné du terrain, alors que Credit Suisse (-0,2%) en a perdu.

Jefferies a relevé l'objectif de cours de Geberit (+0,7%) et confirmé "underperform". Les derniers chiffres publiés par l'équipementier de salle de bains ont semblé robustes et l'analyste pense que la croissance organique devrait être plus forte que prévu et devrait influencer positivement les marges en 2021. La prudence reste cependant de mise en ce qui concerne les tendances sous-jacentes.

La volatile AMS (-1,7%) a terminé lanterne rouge, derrière Novartis et Zurich (chacun -0,5%).

Sandoz, filiale de Novartis, veut étendre ses capacités de production d'antibiotiques en Europe. Elle compte investir 150 millions d'euros (164,4 millions de francs suisses) en Autriche et en Espagne.

Nestlé (-0,2%) a aussi pesé sur l'indice, alors que Roche (+0,6%) l'a bien soutenu.

Givaudan (-0,1%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Barclays, qui a confirmé "underweight". L'analyste a notamment relevé que le deuxième trimestre bénéficiera d'une base de comparaison favorable, alors qu'en deuxième moitié d'année, les services alimentaires devraient à nouveau être soutenus par les consommateurs.

Sur le marché élargi, UBS a relevé la recommandation de Meyer Burger (+9,1%) à "buy" de "neutral" et augmenté l'objectif de cours. Le spécialiste de l'énergie solaire a connu des années difficiles, rappelle l'analyste. La confiance devrait cependant revenir grâce au processus de transformation. Les récentes annonces au sujet des produits et du réseau de distribution constituent des jalons importants.

Orascom DH (+3,6%) a rebondi au premier trimestre, affichant des résultats en hausse à tous les niveaux. Mais face au manque de visibilité, le groupe n'a pas formulé d'objectif pour l'ensemble de l'année.

DKSH (+0,6%) a conclu un accord avec l'italien Naturis pour la prise en charge de la distribution, de la promotion et de la logistique de ses produits sur le marché helvétique.

L'assureur Bâloise (+0,1%) étend sa présence outre-Rhin en se portant acquéreur d'une participation minoritaire dans Kuno, un prestataire de services d'administration des finances et des ressources humaines fondé en 2021 et basé à Berlin.

rp/lk