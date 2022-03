Bourse Zurich: le SMI termine juste en vert, sous la barre des 11'700 points

Zurich (awp) - Après avoir fortement reculé en début de séance, la Bourse suisse s'est bien redressée ensuite, le SMI parvenant même à repasser un moment au vert dans l'après-midi et inscrivant son plus haut du jour juste au-dessus des 11'700 points. Après avoir à nouveau fléchi, il est parvenu à se hisser juste dans le vert à la clôture.

A New York, Wall Street rebondissait en matinée, les investisseurs reprenant confiance avec la poursuite de la baisse des prix du pétrole et alors que la Réserve fédérale (Fed) entamait sa réunion monétaire.

"On a une bonne et une mauvaise nouvelle ce matin. La bonne c'est que les prix du pétrole baissent fortement. La mauvaise, c'est que cela est dû à des inquiétudes sur la croissance", a résumé Patrick O'Hare de Briefing. L'expert a aussi relevé qu'outre la Chine, il y avait aussi un regain de cas de coronavirus dans plusieurs pays européens.

La baisse des cours du brut soulageait les investisseurs, inquiets de l'inflation alors que la Fed devrait annoncer mercredi sa première hausse des taux depuis 2018. Comme a prévenu son président Jerome Powell, la Fed s'apprête à relever d'un quart de point de pourcentage (0,25%) les taux d'intérêt sur les fonds fédéraux, entamant un cycle de hausses face à une inflation tenace.

Le SMI a terminé sur un gain minime de 0,03% à 11'682,22 points, avec un plus bas à 11'510,49 en milieu de matinée et un plus haut à 11'701,12 en milieu d'après-midi. Le SLI a cédé 0,08% à 1838,03 points et le SPI 0,06% à 14'810,68 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé, 12 avancé et SGS a fini stable.

Kühne+Nagel (+4,0%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivi de Swisscom (+1,7%) et Givaudan (+1,1%).

Selon des courtiers, l'action du logisticien de Schindellegi a profité de discussions sur une hausse des taux de fret.

Les poids lourds Nestlé (+0,9%), Roche (+0,5%) et Novartis (+0,3%) ont soutenu l'indice.

L'assemblée générale de Roche a approuvé toutes les propositions du conseil d'administration, dont un dividende de 9,30 francs suisses par titre.

Richemont (-3,4%) a fini lanterne rouge, derrière le bon Schindler (-3,3%) et Temenos (-2,4%).

Une étude de Bank of America fait craindre une nouvelle déception au niveau des résultats du fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques.

A l'instar de Richemont, Swatch (-1,4%) a aussi reculé. Les valeurs du luxe souffrent de la flambée de la pandémie du coronavirus en Chine, selon des observateurs.

Aux bancaires, Julius Bär (-1,8%) et Credit Suisse (-1,7%) ont nettement fléchi, UBS (-0,6%) un peu moins.

Le numéro deux bancaire helvétique envisage de quitter de nouveaux pays dans son activité de gestion de fortune. Le groupe zurichois n'a pas encore pris de décision concernant sa présence en Russie, dans le sillage des sanctions imposées au pays suite à l'invasion de l'Ukraine, a expliqué le patron Thomas Gottstein.

Par ailleurs, onze demandes de dédommagement ont été déposées auprès des assurances dans l'affaire des fonds en liquidation Greensill (Supply Chain Finance Funds) au 28 février, contre sept fin janvier. Elles portent sur une exposition de Credit Suisse Asset Management d'environ 1,5 milliard de dollars.

Sur le marché élargi, pas moins d'une douzaine de sociétés ont publié leurs résultats annuels.

Tecan (-16,0%) a observé en seconde moitié d'année dernière un net ralentissement de la demande pour les produits liés au coronavirus. Soutenu par l'acquisition de Paramit, le chiffre d'affaires a toutefois enflé de près de 30% à 946,6 millions de francs suisses.

Stadler Rail (-2,6%) a essuyé une baisse de sa rentabilité nette à 134,5 millions de francs suisses (-2,8%), les effets de change ayant pesé à hauteur de 37,7 millions de francs suisses. Une solide hausse des ventes et des entrées de commandes a toutefois été enregistrée. L'entreprise versera un dividende de 0,9 franc par action, en hausse de 10 centimes.

Le thurgovien ne veut pas fermer son usine en Biélorussie, bien que le pays soit également ciblé par les sanctions économiques consécutives à l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février. La production dans l'usine proche de Minsk sera par contre ralentie.

Sensirion (+0,8%), Crealogix (+1,3%), Metall Zug (+1,5%), Carlo Gavazzi (+2,9%), SF Urban (+2,9%), Komax (stable), BKW (-3,3%) , V-Zug (-3,7%), Bystronic (-5,5%), Vetropack (-6,0%) et Polypeptide (-6,8%), ont également dévoilé leur performance annuelle.

rp/ck