Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Après un début négatif, le SMI est remonté vers l'équilibre durant la matinée, avant repasser au-dessus et de remonter nettement au-dessus de la barre des 10'600 points à son plus haut, terminant juste sous ce niveau. La saison des résultats s'est poursuivie avec Swiss Life. Les investisseurs étaient dans l'attente d'une allocution du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, qui pourrait bien doucher les espoirs d'une pause prolongée dans le resserrement de la politique monétaire.

A New York, Wall Street était proche de l'équilibre en matinée.

"On en est à la septième séance positive d'affilée pour le S&P 500 et la huitième pour le Nasdaq, mais cet élan est limité car il n'y a pas tant de participants qui en profitent", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.com. "Le marché ne montre pas tellement de conviction ce matin. Il y a le sentiment diffus qu'il faut s'attendre à un repli", a ajouté l'analyste.

Les investisseurs étaient aussi dans l'attente des déclarations de plusieurs membres de la Fed qui devaient prendre la parole mercredi, dont Jerome Powell en ouverture d'une conférence et John Williams, président de la Fed de New York.

Le SMI a terminé en hausse de 0,23% à 10'595,06 points, avec un plus haut à 10'645,22 points et un plus bas à 10'530,51 points. Le SLI a avancé de 0,22% à 1666,60 points et le SPI de 0,20% à 13'894,80 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et huit reculé.

Swiss Life (-5,9%) a terminé lanterne rouge, derrière Alcon (-0,7%), ainsi que Geberit, Julius Bär et Nestlé (chacun -0,6%).

L'assureur-vie zurichois s'est certes maintenu sur la voie de la croissance après neuf mois, mais la performance de l'activité de gestion d'actif pour le compte de tiers s'est révélée inférieure aux attentes. La direction a assuré être en bonne voie pour concrétiser voire dépasser ses objectifs à moyen-terme, qui parviendront à échéance l'année prochaine.

Barclays et Julius Bär ont relevé l'objectif de cours de Geberit avec recommandations respectives à "underweight" et "hold". L'analyste de la banque zurichoise a rappelé que l'équipementier de salles de bains a livré des résultats trimestriels reluisants la semaine dernière. Le petit relèvement de l'objectif de bénéfice pour l'année en cours laisse augurer un retour de la croissance des volumes, selon elle.

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,8%) et Roche (bon +0,7%, porteur +0,6%) sont soutenu l'indice. Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours de Novartis et confirmé "buy". L'analyste considère que la contribution de l'anticancéreux Kisqali n'est toujours pas suffisamment intégrée dans la valorisation du titre.

Le podium du jour se compose de Straumann (+1,6%), Partners Group (+1,3%) et VAT Group (+1,1%).

Dévoilant des objectifs pour l'Europe, le géant des matériaux de construction Holcim (+0,7%) a indiqué tabler à l'horizon 2026 sur un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de francs suisses, pour un résultat d'exploitation (Ebit) dépassant 1,6 milliard. D'ici à 2030, la croissance organique annuelle en Europe doit atteindre 4% pour les ventes nettes et 8% pour l'Ebit.

Zurich Insurance (+0,1%) publiera des données partielles jeudi. Les analystes interrogés par AWP tablent sur une hausse des primes. L'assureur publiera pour la première fois son troisième partiel sous la nouvelle norme comptable IFRS 17. Raison pour laquelle la communauté financière met en avant un degré élevé d'incertitude à l'heure de formuler des pronostics.

Sur le marché élargi, le laboratoire rhénan Spexis (-61,8%) a déposé une demande de sursis concordataire auprès du tribunal de district de Bâle-Campagne, dans le sillage d'un rebondissement dans ses péripéties de financement avec son créancier récurrent Sprim Global Investments (SGI), avec lequel il négociait jusqu'ici le financement de la poursuite de ses recherches.

Addex Therapeutics (-5,8%) a annoncé avoir reçu une notification de l'opérateur boursier Nasdaq, selon laquelle l'entreprise est à nouveau conforme à tous les critères applicables pour le maintien de la cotation.

rp/al