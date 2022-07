Bourse Zurich: le SMI termine la semaine au-dessus des 11'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a gagné du terrain vendredi. Le SMI a refranchi la barre des 11'000 points, après avoir connu une alerte peu après la publication des statistiques américaines de l'emploi, inscrivant son plus bas du jour sous les 10'900 points pour remonter ensuite et finir près de son plus haut du jour.

A New York, Wall Street remontait en matinée après une ouverture négative dans le sillage d'un rapport sur l'emploi américain plus positif que prévu par les experts.

Le marché de l'emploi américain a créé la surprise avec des gains d'emplois bien plus nombreuses que les 250'000 attendus au mois de juin. Le taux de chômage est resté stable à 3,6% pour le quatrième mois d'affilée. Selon des analystes, la réaction négative du marché du marché était due plus à des prises de bénéfices après un bon début de mois qu'à la crainte d'une surchauffe de l'économie qui pourrait inciter la Réserve fédérale à resserrer davantage ses taux.

Art Hogan de B. Riley Wealth Management, a estimé que les investisseurs saisissaient cette excuse pour réaliser des profits et a jugé la réaction de Wall Street "impulsive".

Le SMI a fini en hausse de 0,68% à 11'015,03 points avec un plus haut à 11'030,0 points et un plus bas à 10'882,86 points. Le SLI a gagné 0,98% à 1692,92 points et le SPI 0,64% à 14'206,73 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Givaudan (-2,4%), Roche (-0,9%) et Geberit (-0,8%) sont les seuls perdants du jour.

Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours de Givaudan et confirmé "neutral". L'analyste a revu ses prévisions pour tout le secteur de la chimie, afin de prendre en compte les incertitudes macroéconomiques liées à la guerre en Ukraine et les inquiétudes pour l'approvisionnement énergétique.

Nestlé (+0,2%) et Novartis (+0,8%) ont fini du bon côté de la barre.

Sur la fin, Logitech (+3,7%) a soufflé la première place du podium à Holcim (+3,6%), la volatile AMS Osram (+3,3%) prenant la médaille de bronze et Richemont (+3,2%) celle en chocolat.

Le géant zougois du ciment a fait main basse sur le roumain General Beton Romania. Ce dernier emploie 160 collaborateurs répartis sur huit sites de production de béton prêt à l'emploi et doit générer sur l'année en cours des revenus de l'ordre de 45 millions d'euros (44,08 millions de francs suisses).

Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours de Richemont et maintenu "buy". Une évolution robuste du groupe de produits de luxe est attendue au premier trimestre, selon l'analyste qui a actualisé ses estimations en tenant compte des récents changements de valeurs.

Swatch (+2,1%) a également terminé dans le haut du tableau.

C'est aussi le cas pour les bancaires Julius Bär (+2,6%), UBS (+2,3%) et Credit Suisse (+2,2%).

Public Eye a déposé vendredi une dénonciation pénale contre le numéro un bancaire helvétique auprès du Ministère public de la Confédération (MPC), pour de possibles actes de blanchiment d'argent et un possible défaut de vigilance en matière d'opérations financières au sein d'UBS pour empêcher le blanchiment de fonds. Sollicitée par Keystone-ATS, la banque n'a pas voulu commenter. Le MPC a lui confirmé réception de la plainte.

Swisscom (+0,9%) fait recours contre l'amende de 72 millions de francs suisses dans la procédure Pay-TV, une information confirmée à AWP par un porte-parole de l'opérateur historique. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait confirmé il y a un mois la sanction prononcée en 2016 à l'encontre de Swisscom par la Commission de la concurrence (Comco) autour des droits de diffusion de manifestations sportives.

SGS (+0,4%) étend ses capacités dans le secteur de le santé et de la nutrition avec l'acquisition de Proderm, une société basée à Hambourg spécialisée dans les tests cliniques pour les cosmétiques, les produits de soin et les produits médicaux. Aucune mention n'est faite des contours financiers de la transaction.

Sur le marché élargi, One Swiss Bank (+9,9%) a lancé un avertissement positif sur résultats pour les six premiers mois de l'année. L'établissement genevois considère avoir retrouvé au moins l'équilibre sur le plan de l'excédent opérationnel avant charges d'intérêt, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), à comparer avec une perte de quelque 144'000 francs suisses un an plus tôt.

rp/al