Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi, cinquième séance de hausse d'affilée cette semaine. Après avoir ouvert en vert, au plus bas du jour, le SMI a progressé et s'est mis à évoluer latéralement un peu sous les 11'100 points durant la matinée et le début d'après-midi. Il a ensuite gagné encore un peu d'élan et a terminé au-dessus de ce niveau symbolique.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée au terme d'une semaine marquée par l'optimisme lié à la décrue de l'inflation américaine et de bons résultats de grandes banques US ce vendredi.

Sur le front macro-économique, les prix à l'importation ont marqué le pas en juin, tout comme ceux à l'exportation.

"Les implications sur la politique monétaire sont minimes", a estimé Matthew Martin d'Oxford Economics, alors qu'il y a 95% de chances, selon les marchés, que la Réserve fédérale américaine (Fed) relève encore ses taux d'un quart de point de pourcentage fin juillet pour les situer entre 5,25% et 5,50%.

"Mais compte tenu du niveau du CPI et du PPI publié cette semaine, les données de juin signalent que l'inflation se modère dans l'ensemble de l'économie", a ajouté l'analyste.

"Le moins qu'on puisse dire, c'est que le marché a été de bonne humeur cette semaine, grâce aux données d'inflation satisfaisantes, à une baisse des taux du marché et à un élargissement de l'intérêt des investisseurs pour d'autres actions" que les grands noms de la technologie, a résumé Art Hogan de Briefing.com.

Le SMI a terminé en hausse de 0,80% à 11'110,19 points, avec un plus haut à 11'114,37 et un plus bas à 11'030,43 en ouverture. Le SLI a gagné 0,87% à 17556,13 points et le SPI 0,70% à 14'700,06 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et 7 reculé.

Echappé en solitaire, Partners Group (+12,0%) a laissé le reste du peloton loin derrière lui. Lonza (+2,5%) et Straumann (+2,0%) complètent le podium du jour.

Le gestionnaire d'actifs zougois a vu sa masse sous gestion s'enrober de 9% en rythme annuel au premier semestre, mais la demande de la clientèle s'est contractée de plus d'un tiers, selon les chiffres publiés jeudi soir après la clôture de la Bourse.

Roche (+1,3%) serait sur le point de mettre plus de sept milliards de dollars sur la table pour un actif en gastroentérologie de Roivant, croit savoir le Wall Street Journal. Contacté par AWP, le géant bâlois a rappelé ne jamais commenter ce type de rumeurs. Les deux autres poids lourds Novartis (+0,4%) et Nestlé (+0,1%) ont fini à l'arrière du peloton des gagnants.

Grand vainqueur la veille dans le sillage de ses résultats semestriels, Swatch Group (-2,4%) a terminé lanterne rouge, derrière Swiss Re (-0,5%) et SwissLife (-0,3%). Le 3ème assureur, Zurich Insurance (-0,02%) a aussi perdu un peu de terrain.

Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours de la porteur de l'horloger biennois et confirmé "buy". Les résultats semestriels meilleurs que prévu confirment l'hypothèse de l'analyste selon laquelle les marges du numéro un mondial de l'horlogerie devraient surprendre le marché.

Richemont (+1,1%), qui publie ses résultats trimestriels lundi, a gagné du terrain. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 5,42 milliards d'euros au 1er trimestre 2023/24. Ils prédisent au secteur du luxe une poursuite de son essor dans les années à venir, en dépit de la crise financière et des tensions géopolitiques.

Au niveau du marché élargi, Ems-Chemie (-0,1%) a vu sa performance financière se contracter sur les six premiers mois de l'année. Chiffre d'affaires et résultat d'exploitation ont reculé sous l'effet du ralentissement conjoncturel et des effets de changes. Pour l'ensemble de 2023, le groupe grison table sur un repli des chiffres clés.

Barry Callebaut (-1,7%) fait l'objet d'une enquête de la part de SIX Exchange Regulation (SER). Le gendarme de la Bourse suisse indique que "suffisamment d'indices ont été relevés concernant une éventuelle violation des réglementations". L'enquête est liée à la publication des résultats de son exercice 2021/22, annoncés en novembre dernier, une journée avant la date prévue.

Le délai de l'offre de Liontrust sur GAM (-5,2%) arrive à échéance le 25 juillet prochain. La société britannique presse les actionnaires du gestionnaire zurichois d'actifs en difficultés encore indécis de lui céder leurs titres. "Bonne et équitable" sa proposition reste la seule sur la table à offrir une solution viable pour l'ex-unité de de la banque Julius Bär.

Le spécialiste de l'industrie photovoltaïque Meyer Burger (+5,1%) a présenté via sa filiale allemande une demande de financement de 200 millions d'euros auprès du Fonds pour l'innovation de l'Union européenne pour un projet de 3,5 gigawatts.

rp/vj