Bourse Zurich: le SMI termine la semaine avec de nouveaux sommets historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la semaine sur une note nettement positive. Le SMI, qui avait encore ouvert légèrement dans le rouge, est vite reparti de l'avant et il a inscrit son nouveau plus haut historique en début d'après-midi, avant de reprendre quelque peu son souffle.

L'indice vedette de SIX aura ainsi battu des records historiques à chaque séance depuis le début du mois. Il lorgne désormais vers la barre des 11'900 points dont il s'est approché à moins de 30 points et, pourquoi pas, celle des 12'000 points.

A New York, Wall Street reculait légèrement en matinée, au lendemain d'une hausse intervenue malgré la hausse de l'inflation. Une hausse trop rapide (de l'inflation, ndlr) a parfois tendance à effrayer les investisseurs, qui craignent que la Banque centrale américaine (Fed) prenne des mesures pour la ralentir. Mais "un peu d'inflation est souvent une bonne chose, car cela montre des tendances lourdes dans l'économie", a commenté JJ Kinahan de TD Ameritrade.

"Comme les analystes l'ont indiqué, il y a une forte demande sous-jacente pour des domaines comme le voyage, les activités en extérieur, les casinos, les croisières et les hôtels", a poursuivi cet expert. "Si la conséquence est que les prix doivent monter, ce n'est pas nécessairement mauvais." De plus, la Fed répète à l'envi que l'inflation est temporaire et assure qu'elle n'envisage pas de durcir sa politique monétaire actuellement très accommodante, a-t-il encore ajouté. Un message qui rassure le marché.

Le SMI a fini en hausse de 0,26% à 11'841,30 points (nouveau plus haut historique en clôture), avec un record absolu en séance à 11'873,63 et un plus bas à 11'783,41 en phase d'ouverture. Le SLI a gagné 0,37% à 1918,68 points et le SPI 0,34% à 15'203,04 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

Logitech (-3,2%) a terminé avec la lanterne rouge, derrière Swisscom (-0,8%), Novartis (-0,3%), Sonova et Givaudan (chacun -0,1%) et Richemont (-0,04%.

Morgan Stanley a abaissé la recommandation de Logitech à "equal weight" de "overweight" sans modifier l'objectif de cours. Alors que l'action du fabricant valdo-californien d'accessoires informatiques a bondi depuis le début de la pandémie de Covid-19, les analystes de la banque américaine n'anticipent plus une poursuite de ce mouvement à un tel rythme.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,4%) et Nestlé (+0,1%) ont fini dans le bas du tableau des gagnants.

Roche met à profit la tenue de deux congrès cette fin de semaine pour présenter des données de suivi sur deux de ses médicaments les plus récents: l'Evrysdi (risdiplam) contre l'amyotrophie musculaire spinale et le Venclexta/Venclyxto (venetoclax) développé avec l'américain Abbvie contre des leucémies. Dans les deux cas, les données sélectionnées confirment l'efficacité de ces produits.

Le podium du jour se compose de Temenos (+4,1%), Adecco (+3,3%) et Alcon (+1,4%).

Bank of America a relevé l'objectif de cours d'Adecco et a confirmé "buy". L'analyste pense que le géant du travail temporaire et du placement de travailleurs fera mieux que son concurrent néerlandais Randstad cette année. La croissance organique devrait en outre s'améliorer et des marchés importants comme la France se rétablir grâce à l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie.

Aux bancaires, Julius Bär (+1,2%) a fini près du podium, alors qu'UBS (+0,2%) et Credit Suisse (+0,1%) sont restées plus discrètes.

Sur le marché élargi, SFS (+9,6%) a relevé la veille ses prévisions annuelles, lui valant un relèvement d'objectif de cours par Vontobel qui estime que l'entreprise devrait profiter de la reprise économique sur ses principaux marchés.

La veille, la société de participations New Value (+7,5%) avait annoncé une perte de 0,23 million de francs suisses en 2020/21, contre -3,8 millions l'exercice précédent.

Le producteur de visserie et de solutions d'assemblage Bossard (+6,6%) s'attend à voir ses recettes et le résultat s'envoler au premier semestre, non seulement en comparaison annuelle mais aussi par rapport à la période prépandémique. Des hausses de prix et des délais de livraison sont à prévoir. Dans la foulée, Vontobel a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold". L'analyste a relevé que la croissance vient non seulement de la reprise de la production dans l'industrie européenne et nord-américaine, mais aussi du fait que des clients ont été gagnés.

Flughafen Zurich (+0,3%) a capitalisé sur son trafic passagers de mai, en hausse sur un an, signe d'une reprise dans le secteur aérien.

rp/vj