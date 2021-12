Bourse Zurich: le SMI termine la semaine dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a marqué une pause vendredi, après avoir nettement rebondi la veille. Les investisseurs se sont accordés du temps pour digérer les répercussions des annonces des banques centrales cette semaine.

"L'effet de surprise de l'attitude belliciste inattendue de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE) s'estompe et les investisseurs se rappellent que la Fed est toujours loin devant ses homologues européens en termes de bellicisme", note Ricardo Evangelista d'Activtrades dans un commentaire. La montée des taux par la Banque d'Angleterre, une première pour une banque du G7, a surpris, tandis que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, juge toujours "très improbable" un relèvement des taux d'intérêt l'an prochain.

Pour Ipek Ozkardeskaya de Swissquote, la volatilité est de nouveau au rendez-vous. "Cette semaine aura apporté peu d'indications sur un rally de Noël, mais nous disposons maintenant d'un calendrier plus précis sur le front de la politique monétaire américaine", a souligné l'analystes de la banque vaudoise. Un nouveau record boursier n'est donc pas exclu avant la fin de l'année, selon Mme Ozkardeskaya.

En Suisse, le Conseil fédéral a serré la vis face à la recrudescence de la pandémie de coronavirus. La règles des 2G a été généralisée et seules les personnes vaccinées ou guéries pourront entrer dans les restaurants et espaces de culture, de sport ou de loisirs.

Le Swiss Market Index (SMI) a terminé la séance en baisse de 0,59% à 12'715,48 points, avec un plus haut à 12'787,72 points et un plus bas à 12'652,28 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a abandonné 0,96% à 2029,85 points et le Swiss Performance Index (SPI) a reculé de 0,50% à 16'192,21 points.

Les quelques gagnants de la séance ont été emmenés par AMS (+1,6%), Novartis (+0,6%) et Swiss Re (+0,4%). Le laboratoire bâlois a été porté pendant toute la séance par son annonce de la veille d'un plan de rachat d'actions de 15 milliards de dollars.

L'autre poids lourd Roche (+0,2%) est revenu en territoire positif, tout comme Nestlé (+0,2%). Le groupe pharmaceutique a obtenu la désignation CE pour l'utilisation de ses dispositifs Cobas 6800/8800 pour les tests salivaires destinés à détecter le Sars-Cov-2, y compris le nouveau variant Omicron.

Le bas du tableau est composé de Kühne+Nagel, Richemont (-4,0% tous deux) et Sika (-3,3%). Les analystes de Research Partners ont démarré la couverture du chimiste du bâtiment à conserver et un objectif de cours à 430 francs suisses.

Sur le marché élargi, Obseva (+3,9%) a terminé la séance en nette hausse. Le laboratoire a obtenu du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) une recommandation d'autorisation de mise sur le marché de son linzagolix pour le traitement des symptômes modérés à sévères de fibromes utérins.

Hochdorf (+2,7%) a trouvé un accord avec la commune qui abrite son siège. Cette dernière va débourser 60,2 millions de francs suisses pour racheter le site.

Basilea (+1,2%) a inversé la tendance négative. Le laboratoire a décroché auprès de l'Agence américaine du médicament (FDA) une autorisation en vue d'une étude clinique de phase I sur son anticancéreux BAL0891.

Plazza (+0,6%) a confirmé sa prévision de résultat opérationnel pour 2021, qui devrait s'inscrire à environ 20 millions de francs suisses, comme en 2020.

Cosmo Pharmaceuticals (-0,7%) a réglé et livré les actions émises dans le cadre de son offre publique d'achat sur son ex-filiale Cassiopea.

Le fabricant de valves pour micro-pompes à vide VAT (-2,8%) compte investir environ 160 millions de francs suisses entre 2022 et 2024 en Suisse et en Malaisie.

al/fr