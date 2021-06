Bourse Zurich: le SMI termine largement au-dessus des 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi. Le SMI, qui avait fortement progressé en tout début de séance, a par la suite reperdu son élan pour toucher un plus bas du jour en fin de matinée, avant de remonter et d'aller chatouiller à moins d'un point son récent plus haut historique de séance (12'072,11 points le 18 juin dernier) dans l'après-midi. Il a un peu repris son souffle sur la fin mais a tout de même inscrit un nouveau plus haut historique en clôture.

A New York, Wall Street poursuivait sa progression en matinée, au lendemain de nouveaux records du Nasdaq et du S&P 500.

"Le gros événement de cette semaine, c'est le rapport sur l'emploi et le taux de chômage de vendredi et le marché pourrait tourner au ralenti avant que les investisseurs ne prennent connaissance des chiffres", a relevé JJ Kinahan de TD Ameritrade.

"On est en phase d'attente, mais il faut garder à l'esprit que lorsque l'actualité n'est pas dominée par la Fed (la Banque centrale américaine, ndlr), les résultats ou des indicateurs, de petits développements peuvent faire bouger le marché dans un sens comme dans l'autre", a-t-il ajouté.

Les acteurs du marché gardent également un oeil sur la propagation dans plusieurs pays du variant Delta du coronavirus, la poursuite des négociations autour du plan d'investissement dans les infrastructures de Joe Biden et une réunion des principaux pays producteurs de pétrole jeudi.

Le SMI a terminé en hausse de 0,16% à 12'028,45 points, avec un plus haut à 12'071,29 et un plus bas à 12'012,41. Le SLI a gagné 0,31% à 1948,87 points et le SPI 0,20% à 15'449,65 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

Temenos et Swiss Life (chacun -0,6%) se partagent la lanterne rouge. Novartis et Lonza (chacun -0,4%) ainsi que Swisscom (-0,3%) et Richemont (-0,1%) sont les autres perdants.

Lonza a revu à la baisse son excédent brut opérationnel (Ebitda) pour 2020, qui est ressorti légèrement inférieur à ce qui avait été annoncé en janvier 2021.

Novartis a obtenu de Swissmedic un feu vert temporaire pour sa thérapie génique Zolgensma (onasemnogene-abeparvovec), pour le traitement de l'amyotrophie spinale (AS). L'autorisation de commercialisation du traitement curatif unique le plus onéreux de l'histoire de l'industrie pharmaceutique court sur une période de deux ans et pourra le cas échéant devenir permanente.

Roche et Nestlé (chacun +0,2%) ont gagné un peu de terrain.

Nestlé Waters va mener une centaine de projets d'amélioration de la gestion des ressources en eau sur ses 48 sites au niveau mondial d'ici 2025. Il y consacrera quelque 120 millions de francs suisses. Par ailleurs, Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours de l'action du géant veveysan et confirmé "overweight". L'analyste a relevé ses prévisions de croissance organique avant la publication des chiffres semestriels.

Le podium du jour se compose de Julius Bär (+1,9%), Adecco (+1,3%) et Partners Group, Schindler et Geberit (tous +1,2%).

Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours de Julius Bär et confirmé "overweight", prenant en compte les récentes performances de la gestion d'actifs depuis avril dernier.

Credit Suisse (+0,3%) et UBS (+0,4%) ont fini dans le gros du peloton des gagnants.

Un tribunal de district de Dallas a condamné Credit Suisse à une amende pour ses activités en lien avec NexPoint Strategic Opportunities Fund (NHF). La grande banque devra payer à Claymore Holding, plaignant en recours collectif de NHF et Highland Capital Management, 121 millions de dollars.

AMS (+0,7%) va raboter ses capacités de production en Asie suite à la résiliation de contrats de la part de son client putatif Apple et la perte de parts de marché qui devrait s'ensuivre, a indiqué le directeur général Alexander Everke dans un entretien au portail d'informations The Market.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (-4,1%) a signé un accord définitif pour le rachat du laboratoire Applied Pharma Research (APR).

La fondation RAG offre, dans le cadre d'une procédure de constitution de livre d'ordres accélérée, 4,5 millions d'actions Stadler Rail (-2,1%) à un prix de placement de 40,25 francs suisses.

Calida (-1,4%) envisage de céder le français Millet Mountain Group qui exploite les marques Millet et Lafuma, spécialisées dans les vêtements et équipements de montagne et de randonnée.

CPH (+1,8%) étend les capacités de son unité Chimie, en investissant un montant quasiment à deux chiffres en millions sur les sites de production de tamis moléculaires aux Etats-Unis et en Bosnie-Herzégovine.

Bystronic (+7,9%) a relevé lundi soir ses prévisions de ventes pour l'année 2021, à la faveur de la poursuite de la bonne dynamique des commandes et l'accélération de la marche des affaires au deuxième trimestre.

rp/lk