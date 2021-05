Bourse Zurich: le SMI termine nettement sous la barre des 11'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fortement reculé mardi au lendemain d'une nette progression. Le SMI, qui avait encore fait une petite pointe dans le vert en tout début de séance, a rapidement glissé dans le rouge et s'est mis à évoluer quelques encablures sous l'équilibre jusqu'en début d'après-midi, avant de rechuter pour terminer sous la barre des 11'000 points.

La saison des résultats trimestriels a connu un point d'orgue avec les chiffres d'Adecco, AMS et Geberit, alors qu'Alcon devrait dévoiler les siens en soirée après la clôture de Wall Street.

La place new-yorkaise perdait du terrain en matinée. "Après avoir grimpé en amont de la saison des résultats, la Bourse fait du surplace depuis deux semaines", a commenté JJ Kinahan de TD Ameritrade. Telle est la situation malgré des résultats au premier trimestre jusqu'à présent extraordinaires pour les entreprises cotées au S&P 500, avec une hausse moyenne de plus de 40% du bénéfice par action", a-t-il ajouté.

Le SMI a fini en recul de 1,33% à 10'970,93 points, avec un plus bas à 10'959,78 et un plus haut à 11'144,83 points. Le SLI a cédé 1,41% à 1780,25 points et le SPI 1,38% à 14'087,75 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois seulement ont fini en territoire positif.

Le podium du jour se compose de AMS (+1,1%), Geberit (+0,6%) et Logitech (+0,3%).

Le fabricant de semi-conducteurs autrichien a vu son chiffre d'affaires reculer au premier trimestre 2021 par rapport au précédent. Il s'attend à une nouvelle baisse au deuxième partiel, mais compte sur la reprise de l'industrie automobile pour se redresser en seconde partie d'année.

Le spécialiste des installations sanitaires a profité de la tendance à la rénovation dans les maisons et d'une base de comparaison favorable au 1er partiel. Ses recettes et sa rentabilité ont nettement progressé et ont dépassé les attentes les plus optimistes. L'entreprise, qui revendique la plus forte progression trimestrielle de ces dix dernières années, s'est toutefois abstenue de formuler des prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

A l'autre extrémité du classement, Adecco (-5,1%) a terminé lanterne rouge, derrière Temenos (-3,9%) et Credit Suisse (-3,3% ou 31,6 centimes), traité hors dividende de 10 centimes.

Le géant du travail temporaire a renoué avec les chiffres noirs au premier trimestre 2021, malgré la poursuite de l'érosion de ses revenus. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires est ressorti à 124 millions d'euros, contre une perte de 348 millions un an auparavant.

UBS (-2,8%) et Julius Bär (-2,3%) n'ont pas échappé au coup de mou général.

C'est aussi le cas, un peu moins nettement, des poids lourds Roche (-1,5%), Nestlé (-1,1%) et Novartis (-0,7%).

Alcon (-2,1%) devait dévoiler ses résultats partiels après la clôture à New York. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,93 milliard de dollars.

Sur le marché élargi, Oerlikon (-6,9%) a réalisé un chiffre d'affaires de 568 millions de francs suisses, en hausse de 7,2% sur un an au 1er trimestre. La direction a reconduit ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

SIG Combibloc (-2,5%) a décoiffé les prévisions avec de solides résultats sur les trois premiers mois de l'année. Le groupe estime cependant que la tendance ne se poursuivra pas, et maintient donc des perspectives inchangées pour le reste de l'année.

La société pharmaceutique genevoise Relief (-3,9%) met une septantaine de millions de francs suisses en liquide et en actions sur la table pour s'offrir le laboratoire tessinois Applied Pharma Research.

Softwareone (-3,6%) a acquis pour un montant non dévoilé une participation majoritaire dans la firme américaine Synchronet, active dans les solutions destinées aux prestations dans le nuage d'Amazon (AWS).

La banque en ligne Swissquote (-2,3%) a annoncé le lancement prochain d'une application conjointe avec Postfinance.

Le laboratoire zurichois Molecular Partners (-0,5%) assure être toujours suffisamment financé jusqu'en 2023, abstraction faite d'éventuelles contributions épisodiques de la part de ses partenaires de recherche.

La fintech Achiko (stable) a annoncé des changements au sein de sa direction générale.

