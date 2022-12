Bourse Zurich: le SMI termine quasiment à l'équilibre, en attendant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bouclé la séance de jeudi de justesse dans le rouge. Après quelques incursions en territoire positif dans la matinée, le SMI des valeurs vedettes a pris le chemin de la cave vers la mi-journée, glissant nettement sous le seuil symbolique des 11'000 points, qu'il a refranchi dans la dernière ligne droite, sans toutefois revenir complètement à l'équilibre.

A Wall Street, où les indices ont lâché du terrain depuis lundi, la tendance était cette fois nettement meilleure: le Dow Jones gagnait 0,60%, le S&P 500 0,46% et le Nasdaq 0,95%.

Les investisseurs restaient partagés entre le risque de récession et l'espoir que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell fasse preuve de retenue à l'heure de relever les taux la semaine prochaine.

"Trop d'attentes et d'espoirs concernant l'inflation et la récession ont été pris en compte, de sorte qu'il faudrait des miracles monétaires et économiques pour sortir le marché de sa léthargie d'avant Noël", commente Jochen Stanzl, analyste chez CMC Market. Cette séquence de baisses vient mettre un terme à une tendance positive depuis près de deux mois sur les marchés.

Les décisions de politique monétaire attendues la semaine prochaine des deux côtés de l'Atlantique - y compris en Suisse jeudi - seront précédées de la publication de deux indicateurs d'inflation, vendredi (prix à la production) et lundi (prix à la consommation).

Aux Etats-Unis, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont restées quasiment stables sur une semaine, à 230'000 (+4000), en ligne avec les attentes de la communauté financière.

"Le catalyseur de marché est passé de l'évaluation d'une politique monétaire dure de la Fed, où les actions et les obligations baissent en même temps, à des craintes de récession, où les actions restent sous pression tandis que les investisseurs cherchent refuge dans des actifs jugés plus sûrs, comme les emprunts d'État", observe Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Le Swiss Market Index (SMI) a reculé de 0,05% à 11'004,53 points, après avoir plongé à 10'940 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a lâché 0,12% à 1678,47 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,01% à 14'017,62 points. Sur les 30 principales cotations, 16 ont gagné du terrain et 14 en ont perdu.

Avec une avancée de 3,2%, Credit Suisse a décroché la première place, après la fin du négoce des droits de souscription dans la deuxième phase de sa gigantesque injection de capital.

Les porteurs AMS-Osram (+2,8%) et Swatch (+2,5%) complètent le podium. Le groupe de luxe biennois a visiblement profité, comme son rival genevois Richemont (+1,4%) de la réouverture en Chine.

Swisss Re (+1,8%) a dû se contenter de la médaille en chocolat. Son président Sergio Ermotti a laissé entendre que groupe allait revoir ses tarifs face à l'augmentation des risques afin d'améliorer sa rentabilité.

Roche (+0,6%) a obtenu le feu vert de l'Autorité américaine du médicament (FDA) pour un test destiné à diagnostiquer de manière plus précise et rapide la maladie d'Alzheimer.

Son concurrent Novartis (-0,6%) a revendiqué un nouveau succès en étude clinique avancée sur son traitement expérimental iptacopan dans l'indication contre l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN).

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,2%) a légèrement surperformé le marché, sans nouvelle particulière.

En queue de classement, Lonza et Adecco (-2,3% chacun) se sont partagé la lanterne rouge.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (+7,4%) s'est trouvé un directeur général (EO) en la personne de Jack Weinstein et a remanié en interne son comité exécutif.

Cembra Money Bank (+1,8%) va connaître un changement de président. L'actuel titulaire du poste, Felix Weber, ne sollicitera pas de nouveau mandat lors de l'assemblée générale du 21 avril prochain. Patron de HSBC en Suisse jusqu'en 2018, Franco Morra devrait lui succéder.

Stadler Rail déraillait de 4,4%. Credit Suisse a abaissé l'objectif de cours du titre du fabricant thurgovien de matériel ferroviaire et reconduit sa recommandation "neutral".

