Bourse Zurich: le SMI termine quelques encablures au-dessus des 12'400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le rouge lundi, après une semaine qui avait vu le SMI battre de nouveaux sommets historiques. L'indice vedette de SIX évolué une bonne partie de la séance un peu sous la barre symbolique des 12'400 points. Il a réussi à se hisser à nouveau au-dessus de ce niveau sur la fin.

A New York, Wall Street cédait aussi du terrain en matinée. Les investisseurs étaient préoccupés par des chiffres décevants sur l'économie chinoise et les prochaines initiatives de la Fed, tandis que la situation en Afghanistan assombrissait un peu plus leur humeur.

A propos de la Chine et de la faible progression des ventes au détail en juillet, "cela suggère que l'économie chinoise s'affaiblit et c'est la principale raison pour laquelle le marché est sceptique aujourd'hui", a relevé Peter Cardillo de Spartan Capital. Ces données "montrent qu'il y a eu aussi révision à la baisse des projections du PIB chinois au 3e trimestre", a averti Karl Haeling de LBBW.

La situation en Afghanistan, où les forces talibanes ont pris le contrôle, "déclenchait une certaine angoisse géopolitique" sur le marché, selon les mots de Patrick O'Hare de Briefing, sans toutefois devenir un facteur de peur.

Les rendements sur les bons du Trésor à dix ans baissaient légèrement à 1,22% contre 1,27% montrant que certains investisseurs se reportaient vers les bons du Trésor pour leur valeur refuge.

"J'ai vu quelques commentaires selon lesquels les turbulences en Afghanistan ont peut-être joué sur la remontée des rendements obligataires mais je ne pense pas que cela va durer", a indiqué M. Haeling.

Le SMI a terminé en baisse de 0,36% à 12'419,14 points, avec un plus bas à 12'376,06 et un plus haut à 12'442,78. Le SLI a cédé 0,47% à 2009,44 points et le SPI 0,33% à 15'901,83 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et 6 avancé.

Straumann (+1,3%) a pris la tête du petit groupe des gagnants, devant Lonza (+0,6%) et Temenos (+0,5%).

Mirabaud Securities a relevé l'objectif de cours du fabricant bâlois d'implants dentaires et a confirmé "buy". L'analyste a mis en avant des chiffres semestriels meilleurs qu'escompté, des objectifs de recettes et de marges Ebit remontés et les perspectives à moyen termes qu'implique l'annonce de la nouvelle gamme de produits TLT.

Les deux poids lourds Roche et Nestlé (chacun +0,1%) ont soutenu l'indice. Novartis (-0,1%) a fini en léger repli.

Swiss Life (+0,1%) dévoile ses résultats semestriels mardi. l'assureur-vie a relativement bien navigué les écueils de la pandémie, ses activités n'étant quasiment pas impactées par la crise du coronavirus. La faiblesse des taux d'intérêt pèse cependant sur les placements. Les analystes tablent sur un repli des primes, après de premiers signaux en ce sens au premier trimestre. Les efforts sur la rentabilité devraient par contre soutenir le bénéfice.

Côté perdants, Richemont (-2,8%) a fini lanterne rouge, derrière Swatch (-2,1%) et Holcim (-1,6%).

Les bancaires Credit Suisse (-1,2%) et UBS (-1,1%) ont nettement fléchi, Julius Bär (-0,8%) a une peu mieux résisté.

Alcon (-0,6%) publie mardi soir après la clôture à Wall Street ses résultats trimestriels. Après un premier partiel décevant, le deuxième trimestre sera d'importance, selon les analystes. La direction a indiqué qu'elle voulait gagner des parts de marché dans ses deux segments en 2021. Dans ce contexte, une accélération est attendue au niveau de la division Vision Care.

Sur le marché élargi, en pleine restructuration, le transformateur de produits laitiers Hochdorf (-1,2%) a creusé sa perte nette sur les six premiers mois de l'année.

Rieter (-1,1%) a annoncé le rachat pour 300 millions d'euros d'activités au groupe Saurer, ainsi que son intention de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de destituer deux de ses administrateurs qui auraient tenté de monter une offre concurrente dans le cadre de l'opération.

Basilea (-0,5%) va obtenir 4,3 millions de dollars supplémentaires de l'Agence américaine de recherche biomédicale (Barda), afin de poursuivre le développement de son programme d'études cliniques en phase III sur son antibiotique ceftobiprole.

Metall Zug (stable) a renoué avec la rentabilité au terme du premier semestre 2021.

Montana Aerospace (+1,0%) a creusé ses pertes au premier semestre, mais reste néanmoins optimiste quant à la reprise du secteur aérien, durement éprouvé par la pandémie de Covid-19.

rp/jh