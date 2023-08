Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note indécise mercredi. Après une ouverture dans le rouge, le SMI est rapidement remonté dans le vert et au-dessus des 11'000 points, avant de reperdre son élan et de se mettre à osciller autour de l'équilibre dans l'après-midi et jusqu'à la clôture.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée avant les minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed) et au lendemain d'un net repli.

Les investisseurs attendaient la publication des "minutes" de la Fed, cherchant à évaluer à quel point la banque centrale est portée à faire une pause dans les hausses de taux tout en étant déterminée à les garder hauts pour un certain temps, alors que l'inflation donne des signes mitigés.

Le 26 juillet, la banque centrale américaine avait renoué avec les hausses de taux, les portant à entre 5,25% et 5,50%, un sommet en 22 ans.

Parmi les indicateurs du jour, la production industrielle aux Etats-Unis est repartie à la hausse en juillet, après deux mois consécutifs de baisse, dépassant les attentes du marché. Portée surtout par les services d'utilité publique comme la fourniture d'électricité pour la climatisation en cette période d'extrême chaleur, elle a progressé de 1% sur un mois, après une baisse de 0,8% au mois de juin. Sur un an, elle reste en retrait de 0,3%.

En Suisse, la saison des résultats intermédiaires s'est poursuivie, avec une ribambelle de sociétés de petite envergure. Recensé parmi les 20 plus grosses cotations de la place zurichoise, le géant de l'ophtalmologie Alcon a livré dans la nuit de mardi à mercredi un généreux aperçu de sa performance entre avril et fin juin.

Le SMI a terminé en petite hausse de 0,06% à 10'992,31 points, avec un plus haut à 11'028,54 points et un plus bas à 10'971,14 points. Le SLI a cédé marginalement 0,05% à 1732,64 points et le SPI a grignoté 0,02% à 14'498,19 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 ont progressé et 19 reculé.

Le podium du jour se compose de Nestlé (+1,2%), UBS (+1,1%) et Alcon (+1,0%).

Bank of America a repris la couverture de l'action du géant de Vevey à "buy" et un objectif à 128 francs suisses. Nestlé est le fabricant de produits alimentaires à la croissance la plus rapide avec un portefeuille équilibré, selon l'analyste, dont les estimations de bénéfice par action pour 2025 sont 7% au-dessus de la moyenne.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,2%) et Roche (-0,6%) ont pesé sur l'indice.

Le Tribunal arbitral de la ville de Moscou a prononcé un arrêt interdisant aux filiales russes de Credit Suisse et UBS de disposer librement de leur capital-actions. Sollicitée, la direction du géant bancaire fusionné n'a pas souhaité commenter.

La multinationale genevo-texane Alcon s'est maintenue sur une pente ascendante entre avril et fin juin, aussi bien en termes de recettes que de rentabilité. La direction a dans la foulée relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Dans le camp des perdants, Swatch et Lonza (chacun -1,7%) se partagent la lanterne rouge, derrière Temenos (-1,5%) et Straumann (-1,1%).

Au lendemain des chiffres du spécialiste des implants dentaires, JPMorgan, Bernstein et Research Partners ont réduit l'objectif de cours tout en confirmant "overweight" pour les deux premiers et "conserver" pour le troisième.

Richemont (-0,1%) a aussi cédé un peu de terrain. La veille les deux valeurs du luxe avaient souffert des craintes liées à la situation économique en Chine.

Geberit (-0,6%) publie jeudi ses résultats semestriels. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 1,75 milliard de francs suisses et un bénéfice net de 397,4 millions.

Sur le marché élargi, le groupe de construction Implenia (-5,4%) a vu son chiffre d'affaires se contracter légèrement au premier semestre, mais tire son épingle du jeu au chapitre de la rentabilité. La société zurichoise profitera dès cette année de l'intégration de Wincasa et confirme ses objectifs pour l'exercice en cours.

Feintool (+1,3%), Gurit (-1,3%), Inficon (-0,9%), Novavest (-0,3), la Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB, -0,8%) et VZ Holding (stable) ont réagi diversement à la publications de leurs performances intermédiaires.

