Bourse Zurich: le SMI termine sous la barre des 11'900 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi. Après une ouverture encore positive, le SMI a plongé brièvement sous la barre des 11'800 points, son plus bas du jour. Après avoir un moment oscillé un peu au-dessus de ce niveau, l'indice phare de SIX a repris de l'élan et est remonté jusqu'au-dessus des 11'900 points, mais n'est pas parvenu à s'y maintenir jusqu'à la fin.

A New York, Wall Street perdait aussi du terrain en matinée, les investisseurs s'inquiétant de l'intensification de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales contre Moscou.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait affecter le Produit intérieur suisse (PIB) en 2022 et 2023, à hauteur d'environ un demi-point de pourcentage. La perte de pouvoir d'achat lié à l'inflation explique ce ralentissement attendu, prévoit BAK Economics. Au lieu des 3% prévus précédemment, la croissance devrait être d'environ 2,5% en 2022 et d'environ 1,5 % en 2023.

Le moral des entreprises suisses a connu dans l'ensemble une embellie en février. L'indice PMI pour le secteur des services a été propulsé par l'assouplissement des mesures sanitaires, alors que celui de l'industrie accuse un léger repli, tout en se maintenant à un niveau élevé. L'indice PMI PME des directeurs d'achats compilé par Raiffeisen a gagné 9,3 points à 56,7 points.

Le SMI a fini en recul de 1,04% à 11'862,28 points, avec un plus bas à 11'789,75 et un plus haut à 12'021,41 en tout début de séance. Le SLI a cédé 1,50% à 1872,45 points et le SPI 1,0% à 15'019,41 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

Le podium du jour se compose de Swisscom (+1,9%), Kühne+Nagel (+1,8%) et Logitech (+1,0%).

Selon des courtiers, Logitech a été porté par une recommandation d'achat par l'américain Wedbush Securities.

Le logisticien de Schindellegi publie ses résultats 2021 mercredi et les analystes tablent sur un bénéfice net de 1,9 milliard de francs suisses pour un chiffre d'affaires de 30,3 milliards.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,6%), Roche (+0,4%) et Novartis (+0,3%) ont soutenu l'indice.

Plombées par les conséquences de la guerre en Ukraine, les valeurs du luxe Swatch (-7,9%) et Richemont (-7,2%) sont les plus gros perdants du jour avec Swiss Re (-7,0%).

Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours de Swiss Re et confirmé "sell". Après les résultats 2021, l'analyste a réduit ses prévisions et prolongé l'horizon de valorisation à 2026. L'impact de la pandémie aura été plus lourd qu'attendu mais l'expert ne modifie cependant pas son analyse fondamentale.

L'assureur-vie Swiss Life (-0,5%) a vu sa rentabilité progresser l'année dernière et va dans la foulée augmenter le dividende pour ses actionnaires. Les objectifs stratégiques ont été atteints, voire dépassés, et les nouveaux sont en bonne voie d'être réalisés.

Aux bancaires, Credit Suisse (-5,9%), UBS (-5,2%) et Julius Bär (-3,8%) ont toutes largement sous-performé l'indice.

Partners Group (-3,8%) a acquis, pour le compte de ses clients, le fournisseur de services de logiciels pour petites et moyennes entreprises Forterro auprès de Battery Ventures. La transaction valorise l'entreprise londonienne à 1 milliard d'euros (1,02 milliard de francs suisses).

Sur le marché élargi, IVF Hartmann (-1,6%) a souffert à plus d'un titre de la poursuite de la crise sanitaire l'an dernier. Le report prolongé ou réactivé des opérations électives a d'une part bridé l'activité dans les pansements, tandis que le segment prévention des infections a pâti de la constitution de stocks au plus fort de la pandémie.

Oerlikon (-3,2%) a enregistré des résultats en nette hausse l'an dernier et anticipe de poursuivre sur cette voie en 2022. Son directeur général Roland Fischer se retire pour raisons personnelles. Michael Süss, à la tête du conseil d'administration, lui succède comme président exécutif.

L'équipementier de la construction Arbonia (-5,9%) a vu le bénéfice de ses activités poursuivies croître de 46,2% hors effets exceptionnels à 41,1 millions de francs suisses. Une hausse du dividende sera proposée.

Gurit (+0,9%) a dévoilé des résultats inférieurs aux attentes du marché en 2021. Le bénéfice net a chuté de plus de quatre cinquième à 9,2 millions de francs suisses. Le conseil d'administration proposera malgré tout le versement d'un dividende, mais revu à la baisse à 7,0 francs suisses par titre, contre 30,0 francs suisses l'année précédente.

SIG Combibloc (+1,0%) a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 172,1 millions d'euros, multiplié par deux et demi sur un an. Le groupe schaffhousois confirme dans la foulée la croissance ajustée de 6,6% de son chiffre d'affaires, à 2,05 milliards, annoncée début février.

Implenia (+2,6%) a amélioré sa rentabilité l'année dernière, dépassé les prévisions du consensus et veut poursuivre dans cette voie. Le résultat opérationnel (Ebit) devrait dépasser les 120 millions en 2022, a indiqué le spécialiste de la construction.

rp/lk