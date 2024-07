Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur sa lancée positive de la veille et terminé en hausse vendredi. Le SMI a inscrit de nouveaux plus hauts de l'année en séance et en clôture, nettement au-dessus de la barre symbolique des 12'300 points. Le SLI a lui franchi le cap des 2000 points. La saison des résultats débute lentement, avec les résultats de grandes banques américaines.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, rebondissant au lendemain d'un décrochage des valeurs technologiques.

Le marché était aussi aidé par une vague de résultats de banques, considérés comme plutôt satisfaisants, dans l'ensemble. Les résultats de JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup ont tous dépassés les attentes, que ce soit sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice, ces banques ayant été dopées par leurs activités de marché.

"On voit des premiers signes d'une normalisation dans la banque d'investissement, qui avait beaucoup souffert ces deux dernières années avec le cycle de hausses de taux", a souligné Quincy Krosby, analyste de LPL Financial.

Parmi les rares données macroéconomiques du jour, les exportations de la Chine se sont fortement accrues en juin, tandis que les importations ont marqué un repli inattendu. Le mois dernier, les ventes de produits et services chinois destinés à l'étranger ont augmenté de 8,6% sur un an. Des chiffres qui traduisent une reprise fragile et inégale de la deuxième économie mondiale.

Le SMI a terminé en hausse de 0,89% à 12'365,18 points, avec un plus haut à 12'383,99 points et un plus bas à 12'273,81 points. Le SLI a gagné 0,72% à 2002,59 points et le SPI 0,76% à 16'416,30 points Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé, 7 reculé et Swisscom a fini à l'équilibre.

Le podium du jour se compose d'ABB (+2,1%), Partners Group (+1,6%) et du bon Schindler (+1,54%).

Partners Group a progressé au lendemain de l'annonce d'une augmentation de sa masse sous gestion à 149,2 milliards de dollars au premier semestre, après 141,7 milliards inscrits fin juin 2023. La demande de la clientèle a elle aussi progressé, passant de 8 milliards à 11,1 milliards. Le gestionnaire d'actifs a nommé Michael Marquardt à la direction générale, où il sera en charge de superviser la plateforme de services. Le nouveau responsable a rejoint l'entreprise en mars.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,8%) a un temps fait partie du trio de tête avant de rentrer dans le rang. Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours et confirmé "equal weight". La récente dynamique du laboratoire rhénan devrait lui permettre de plus que combler les attentes du marché dans l'immédiat, considère l'analyste qui anticipe un relèvement des objectifs par la direction à l'occasion de la prochaine présentation des résultats semestriels.

Novartis a par ailleurs entamé les dernières étapes du rachat complet de son partenaire allemand Morphosys. Il prévoit notamment un dédommagement de 68 euros par action en numéraire pour le "squeeze-out" des actionnaires minoritaires restants.

Les deux autres poids lourds Roche (bon +1,1%, porteur +1,3%) et Nestlé (+1,1%) ont soutenu l'indice.

Straumann (-2,3%) a terminé lanterne rouge, derrière Julius Bär et Kühne+Nagel (chacun - 0,7%).

Sur le marché élargi, le fabricant de lingerie et pyjamas Calida (+3,1%) a reçu une offre ferme de Peugeot Frères Industrie pour son unité de mobilier d'extérieur Lafuma Mobilier dont le montant est resté secret. En parallèle, la direction a émis un avertissement sur ses résultats du premier semestre.

Le spécialiste des accès sécurisés Dormakaba (+6,4%) a fortement progressé après qu'Oddo BHF a relevé la recommandation à "outperform", contre "underperform" précédemment. L'objectif de cours monte à 546 francs suisses, contre 402 francs suisses.

Le chimiste de spécialités grison Ems-Chemie (-4,9%) a étoffé ses marges au premier semestre pour dégager des excédents en hausse, il a souffert d'une contraction du chiffre d'affaires plus sévère qu'attendue, sous l'effet notamment de la vigueur du franc.

Le numéro un suisse de la construction Implenia (+2,6%) s'est vu adjuger un important projet ferroviaire à plus de 100 millions de francs suisses dans le centre-ville de Göteborg en Suède.

L'énergéticien argovien Naturenergie (auparavant Energiedienst, +2,3%) devrait avoir amélioré sa rentabilité au premier semestre. Le résultat d'exploitation est ressorti en hausse sur un an.

Le chauffagiste et climatiseur argovien Zehnder Group (+1,2%) a finalisé le rachat de son concurrent espagnol Siber, annoncé dix jours auparavant pour quelque 86 millions d'euros (près de 84 millions de francs suisses).

