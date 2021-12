Bourse Zurich: le SMI termine sur de nouveaux records, les 13'000 points en vue

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore battu des records mardi, poursuivant sur la lancée positive de la veille. Le SMI s'est approché à un peu plus d'une vingtaine de points de la barre symbolique des 13'000 points. Il a quelque peu repris son souffle sur la fin, terminant une trentaine de points sous ce niveau.

A l'exception d'une petite acquisition opérée par le chimiste de spécialités Clariant, le front des nouvelles d'entreprises est resté quasiment plat, tout comme celui des informations macroéconomiques.

A New York, Wall Street restait également sur la route des records en matinée, le S&P 500 ayant battu la veille son 69ème record de l'année.

En dépit d'une volatilité accrue du fait du peu de volume des échanges, Wall Street semblait bien partie pour fêter "la reprise du Père Noël" comme les boursiers appellent traditionnellement cette dernière semaine de l'année, presque toujours positive pour le marché.

"Historiquement, sur les cinq dernières journées de l'année, le S&P 500 a été en hausse 80% du temps depuis 1928", selon les analystes de Wells Fargo.

Les investisseurs ont accueilli avec soulagement les mesures annoncées par les autorités sanitaires américaines (CDC) lundi soir, réduisant de moitié la période d'isolement recommandée pour les Américains infectés.

"La tendance du marché est positive du fait que les CDC recommandent de réduire la quarantaine à cinq jours au lieu de dix pour les personnes atteintes du Covid-19", a commenté Patrick O'Hare de Briefing. "Cela va réduire en partie les pénuries de personnels et alimenter la conviction du marché que l'impact économique du variant Omicron sera de courte durée", a-t-il ajouté.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, la production industrielle au Japon a bondi de 7,2% en novembre sur un mois. Le bond reflète notamment par la croissance dans le secteur automobile, un fort signe de reprise de l'industrie, freinée depuis des mois par les pénuries. Le taux de chômage est légèrement remonté en novembre à 2,8% de la population active. Les analystes ont cependant souligné la vigueur du marché du travail dans l'archipel, dont l'évolution sera néanmoins conditionnée au variant Omicron.

Le SMI a terminé en hausse de 0,81% à 12'970,53 points, nouveau sommet historique en clôture, avec un nouveau plus haut historique en séance à 12'977,21 points et un plus bas à 12'885,61. Le SLI a gagné 0,76% à 2081,74 points et le SPI 0,79% à 16'552,36 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seuls Logitech (-0,3%) et le bon Schindler (-0,1%) ont perdu du terrain.

Dans le bas du tableau des gagnants, on trouve Lonza (+0,1%) et AMS Osram (+0,2%).

Le podium du jour se compose de Temenos (+1,6%), Givaudan et Swatch (chacun +1,4%) et Zurich Insurance (+1,3%).

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+1,1%) et Roche (+1,0%) ont surperformé et Novartis (+0,8%) a suivi l'indice.

Sur le marché élargi, Clariant (+0,5%) a annoncé le rachat pour 60 millions de dollars (55 millions de francs suisses) en numéraire des activités dans l'attapulgite de l'allemand BASF aux Etats-Unis. Le groupe bâlois a parallèlement conclu un accord d'approvisionnement à long terme avec le géant d'outre-Rhin. Les activités de BASF sont considérées comme étant parmi les plus importantes du secteur en Amérique du Nord, fournissant une large gamme de produits à base d'attapulgite, une sorte d'argile utilisée dans divers procédés chimiques ou médicaux.

Relief Therapeutics (+6,7%) attend d'ici fin janvier le résultat de sa demande de brevet en Suisse pour la version à inhaler de son médicament RLF-100 (Aviptadil).

Schlatter (+9%) a fait la meilleure performance absolue du jour et Obseva (-6,7%) la pire.

rp/fr