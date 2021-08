Bourse Zurich: le SMI termine sur une note négative, près des 12'400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a évolué sans grands changements mardi. Le SMI, après avoir ouvert dans le vert et s'être approché à moins de 10 points des 12'500 points, a par la suite perdu son élan et est même passé dans le rouge en début d'après-midi, avant de se mettre à osciller autour de l'équilibre en seconde partie d'après-midi pour reperdre à nouveau du terrain sur la fin et terminer un peu au-dessus de la barre symbolique des 12'400 points.

A New York, Wall Street reculait légèrement ses pertes en en matinée, au lendemain de (encore) nouveaux records.

"Le marché manquait de conviction alors que les investisseurs digèrent le départ des dernières troupes d'Afghanistan, le ralentissement du secteur manufacturier en Chine, et le fait que plusieurs élus démocrates ont écrit une lettre au président Biden pour demander qu'il remplace Jerome Powell", à la tête de la Fed, a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

Les investisseurs étaient également interpellés par l'accélération de l'inflation en zone euro qui a bondi à 3%, son plus haut niveau en dix ans. Si la Banque centrale européenne (BCE) n'envisage pas, à ce stade, de resserrer sa politique monétaire accommodante, elle tient son conseil des gouverneurs le 9 septembre et il y aura débat, notamment sur les achats d'actifs. Un des membres du Conseil, l'autrichien Robert Holzmann, a plaidé pour une réduction des achats d'obligations par la BCE, dans un interview à Bloomberg News.

Le SMI a fini en repli de 0,21% à 12'411,11 points, avec un plus bas à 12'398,34 et un plus haut à 12'494,65. Le SLI a cédé 0,43% à 2014,65 points et le SPI 0,36% 15'947,70 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé et 8 avancé.

Le podium du jour se compose de Novartis (+0,9%), Temenos (+0,8%) et Roche (+0,5%).

AC Immune a observé en étude clinique de phase II sur le sémorinemab une réduction de près de 44% du déclin cognitif chez les patients atteints de formes légères à modérées de la maladie d'Alzheimer, par rapport à un placebo. Filiale de Roche et partenaire de recherche dans ce dossier, Genentech entend mener comme prévu à terme le volet ouvert du programme "Lauriet".

Par ailleurs, Bank of America a relevé l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé "buy".

Le troisième poids lourd, Nestlé (-1,1%) a en revanche pesé sur l'indice.

Logitech (-3,1%) a terminé lanterne rouge derrière Clariant (-1,9%) et Sonova (-1,8%).

Dans le sillage de chiffres trimestriels meilleurs que prévu, Jefferies a relevé l'objectif de cours de Geberit (-0,6%) tout en confirmant "underperform". Les perspectives pour 2021 sont peu excitantes et impliquent un changement limité du consensus, selon l'analyste.

Les valeurs du luxe Swatch (-1,3%) et Richemont (-1,2%) ont également souffert.

Aux bancaires, Julius Bär (-0,9%), UBS (-0,4%), Credit Suisse (-0,1%) ont plus ou moins nettement cédé du terrain.

Sur le marché élargi, le fabricant de machines textile Rieter (-2,7%) a annoncé la veille le retrait, avec effet immédiat, des deux administrateurs Luc Tack et Stefaan Haspeslagh. L'entreprise de Winterthour a précisé qu'elle ne poursuivra pas la procédure pénale qui avait été engagée contre les deux sortants et en informera les autorités concernées.

Le chimiste de spécialités grison Ems-Chemie (-1,6%) a confirmé le solide rebond de sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année. Le résultat d'exploitation (Ebit) a crû de 41,9% sur un an à 322 millions de francs suisses, à peine un peu plus que les 321 millions annoncés mi-juillet. Idem pour le résultat brut d'exploitation ressorti au final à 350 millions, contre 349 millions annoncés plus tôt.

TX Group (+20,0%) a annoncé la création d'une entreprise commune avec La Mobilière, Ringier et General Atlantic dans les places de marché en ligne pour l'immobilier, les véhicules et les services financiers. A terme, la nouvelle entité a pour objectif d'entrer en Bourse.

Par ailleurs, l'entreprise qui contrôle notamment les publications de Tamedia, a signé un bon résultat semestriel, renouant avec la rentabilité grâce à la reprise économique, la croissance des offres numériques et une gestion particulièrement stricte des coûts.

Le délai d'attente en relation avec l'accord conclu entre Cassiopea (+7,1%) et Sun Pharmaceuticals est terminé et la voie est désormais libre au lancement du médicament contre l'acné Winlevi aux Etats-Unis.

rp/jh