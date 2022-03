Bourse Zurich: le SMI termine sur une note nettement positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a gagné du terrain vendredi, à l'issue d'une séance en dents de scie entre rouge et vert jusque dans l'après-midi, avant de gagner en élan. Le SMI est repassé largement au-dessus de la barre 12'100 points et a terminé près de celle des 12'200 grâce notamment à ses deux poids lourds Nestlé et Roche.

La guerre en Ukraine continue de susciter une certaine volatilité sur les marchés, au gré des informations positives ou négatives.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Le fait que le marché cherche à consolider "n'est pas une surprise, vu les gains enregistrés cette semaine et l'incertitude qui demeure sur plusieurs fronts", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare de Briefing.com.

Pour Karl Haeling, de la banque LBBW, les investisseurs cherchent aussi à diminuer leurs positions à la veille du week-end, dans un contexte de conflit qui peut amener de nouveaux développements avant la réouverture du marché, lundi.

Selon M. Haeling, Wall Street pourrait aussi avoir été pris à rebrousse-poil par les déclarations, vendredi avant l'ouverture de la Bourse, du membre du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed), Christopher Waller. Ce dernier a estimé que la Fed pourrait être amenée à relever d'un demi-point d'un coup son taux directeur lors d'une de ses prochaines réunions pour lutter contre l'inflation.

Le SMI a terminé en hausse de 1,02% à 12'184,99 points, plus haut du jour et avec un plus bas à 11'997,60. Le SLI a gagné 0,98% à 1929,98 points et le SPI 1,12% à 15'542,02 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 4 seulement ont reculé.

Vifor (-1,4%) a fini lanterne rouge, derrière Swisscom (-1,0%), ABB (-0,3%) et Swiss Life (-0,1%).

Temenos (+5,2%) précède Sonova (+3,2%) et Kühne+Nagel (+2,3%) sur le podium du jour.

Le fabricant de dispositifs médicaux a profité d'un commentaire de Jefferies, qui a entamé la couverture du titre avec une recommandation d'achat.

Les deux poids lourds Roche (+1,9%) et Nestlé (+1,8%) ont soutenu l'indice, alors que Novartis (+0,2%) est resté en retrait.

Le géant veveysan de l'alimentaire qui poursuit certaines activités en Russie, a fait l'objet d'appels au boycott vendredi sur les réseaux sociaux. Des images parodiques reprochant au groupe un soutien tacite à l'action de Vladimir Poutine fleurissaient, alors que le groupe vaudois n'a pas donné suite à la demande du premier ministre ukrainien de cesser toute activité en Russie.

Les bancaires Credit Suisse (+1,5%), Julius Bär (+1,2%) et UBS (+0,9%) ont fini en vert, après des passages au rouge

Sur le marché élargi, le chocolatier industriel Lindt&Sprüngli (nominative +2,0% et BP +1,1%) va se doter d'un nouveau patron. Dieter Weisskopf prendra sa retraite à la fin de l'année et sera remplacé par Adalbert Lechner, actuel directeur pour l'Allemagne. Le futur ex-directeur doit être élu au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale.

Cosmo (+1,2%) a publié une étude sur l'efficacité du dispositif de dépistage de polypes colorectaux GI Genius. Ce dispositif, qui recourt à l'intelligence artificielle, a déjà été homologué aux Etats-Unis, dans l'Union Européenne, aux Emirats Arabes Unies et en Australie.

Dätwyler (+0,2% ou 0,50 franc) était traité hors dividende de 4,20 francs suisses.

L'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry (-0,3%) a remporté une concession de cinq ans au nouvel aéroport international de Mexico City Felipe Ángele. Cet aéroport devrait accueillir jusqu'à 100 millions de passagers par an.

Le fabricant de peptides et d'oligonucléotides Bachem (-9,2%) a connu une année faste, marquée par le franchissement de la barre du demi-milliard de francs suisses de recettes et une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Forte de ces résultats, l'entreprise va proposer à ses actionnaires un dividende relevé de 25 centimes à 3,50 francs suisses par action.

La progression de la rentabilité opérationnelle d'Interroll (-9,3%) ne s'est pas avérée aussi vigoureuse qu'attendue l'an dernier. Le spécialiste des systèmes de convoyage a cependant vu son bénéfice net fortement progresser et le conseil d'administration proposera un dividende relevé de 4 francs suisses à 31 francs suisses par action.

rp/lk