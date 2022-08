Bourse Zurich: le SMI termine un peu au-dessus des 11'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Après un plongeon initial sous les 10'900 points en début de séance, le SMI est rapidement remonté au-dessus de l'équilibre et a franchi la barre des 11'000 points dans l'après-midi pour finir un peu au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée. Comme les jours précédents, les investisseurs étaient dans l'attente des déclarations du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, dans le cadre de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole, de jeudi à samedi.

Dans un commentaire, Craig Erlam d'Oanda a relevé que la crainte de ce qui pourrait être dit lors de la réunion de Jackson Hole influence plus fortement les marchés que ce qui a été effectivement dit la semaine passée. Depuis la dernière séance de la Fed, les investisseurs ont fermé les yeux face aux commentaires de responsables de la Fed, ce qui a permis aux marchés des actions de refaire un partie du terrain perdu.

"L'humeur est fragile en attendant le symposium des banquiers centraux à Jackson Hole" qui démarre jeudi dans cette station de montagne du Wyoming (nord-ouest des Etats-Unis), ont indiqué les analystes de Wells Fargo. "Tous les regards sont tournés vers le discours très anticipé de vendredi du président de la Réserve Fédérale (Fed) Jerome Powell", ont-ils ajouté.

En Suisse, le chiffre d'affaires comme les entrées de commandes du secteur de la construction ont augmenté au deuxième trimestre sur un an, selon la Société Suisse des Entrepreneurs, qui alerte sur le fait que les prix des matériaux ont augmenté plus vite que l'activité.

Le SMI a fini en hausse de 0,73% à 11'012,87 points, avec un plus haut à 11'020,44 points et un plus bas à 10'895,27 points. Le SLI a gagné 0,66% à 1686,20 points et le SPI 0,73% à 14'225,19 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé, six reculé et Swiss Re a terminé stable.

Richemont (+3,6%) a fini sur la plus haute marche du podium, entraînant Swatch (+2,4%) dans son sillage. Alcon (+2,2%) a pris la médaille de bronze.

Le géant genevois du luxe a signé un accord en vue de la cession de la majorité de ses parts dans sa filiale Yoox Net-A-Porter (YNAP), avec pour premier bénéficiaire la société britannique Farfetch. Cette dernière pourra reprendre dans un deuxième temps l'intégralité d'YNAP, en échange de quoi la société genevoise entrera dans son actionnariat. Le désinvestissement d'YNAP s'accompagne d'un important correctif de valeur pour Richemont.

Les poids lourds Nestlé (+1,0%) et Novartis (+0,8%) ont soutenu l'indice. Roche (+0,3%) a sous-performé.

Chugai, filiale japonaise de Roche, a obtenu une extension de son traitement oncologique Polivy au pays du soleil levant. Ce dernier pourra être administré aux patients souffrant d'un lymphome B diffus à grandes cellules (LBDGC) non traité auparavant.

Sonova (-0,5% à 273,10 CHF), Julius Bär (-0,4%), UBS et Adecco (chacun -0,3%) sont les plus gros perdants du jour.

Vontobel a fortement réduit l'objectif de cours de l'action du spécialiste des aides auditives, à 375 de 450 francs suisses, tout en confirmant "buy". L'analyste a pris en compte le récent avertissement sur résultats lancé par l'entreprise de Stäfa.

Credit Suisse (+0,4%) a gagné du terrain.

Sur le marché élargi, la société d'investissements Aevis Victoria (+4,0%) a enregistré un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 42,6% à 584,2 millions de francs suisses et a émis un avertissement sur résultats positif avant les chiffres définitifs du 16 septembre.

Les sociétés immobilières SF Urban Properties (+1,6%) et Allreal (+3,8%) ont publié leurs résultats semestriels.

La première a dégagé un résultat net de 21,4 millions de francs suisses (14,3 millions au premier semestre 2021). Hors revalorisations le bénéfice net se monte à 9,2 millions. La seconde a dépassé les attentes du marché au niveau du bénéfice net. Hors effet de revalorisation, il a progressé de 3,4% à 81,8 millions de francs suisses.

Liechtensteinische Landesbank (LLB, +0,6%) a dégagé un bénéfice net en hausse de 6,8% à 75,9 millions de francs suisses au 1er semestre. Le produit d'exploitation s'est inscrit en progression de 4,4% à 241,9 millions. Les responsables de la banque se montrent confiants en dépit des nombreux défis tels que la situation géopolitique, l'inflation, les craintes de récession et le coronavirus.

Si Dätwyler (-2,5%) a fait état d'une solide croissance au cours des six premiers mois, il a en revanche vu son bénéfice fondre de près d'un quart.

Sensirion (-9,3%) a poursuivi sa croissance au premier semestre. Reflet des incertitudes, l'entreprise a cependant revu à la baisse ses attentes en matière de revenus.

rp/al