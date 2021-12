Bourse Zurich: le SMI timide en attendant les banques centrales

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note prudente lundi en fin de matinée, en entame d'une semaine chargée en matière de politique monétaire. La Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque nationale suisse (BNS) se réuniront tour-à-tour et les investisseurs surveilleront tout signe annonciateur d'un relèvement des taux directeurs.

La tendance en fin de semaine dernière a été positive. La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi soir, le S&P 500 établissant un nouveau record malgré la publication d'une inflation (CPI) en novembre au plus haut depuis 1982 mais quasiment conforme aux attentes.

Hormis une série d'indicateurs macroéconomiques attendus ces prochains jours, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (FOMC) se réunira mardi et mercredi, ainsi que la BCE et son homologue helvétique jeudi.

"Le fait que l'indice CPI aux Etats-Unis ne dépasse pas la barre des 7% a été une bonne nouvelle", a estimé Ipek Ozkardeskaya dans un commentaire. Pour l'analyste de Swissquote, les intervenants peuvent donc s'attendre à ce que le comité FOMC annonce un resserrement monétaire plus rapide que prévu "et peut-être un indice sur un premier relèvement des taux directeurs aux Etats-Unis qui pourrait intervenir plus tôt que prévu".

Au total, ce sont une vingtaine d'instituts d'émission qui vont faire des annonces cette semaine, a résumé Pierre Veyret d'Activtrades. "Malgré une volatilité élevée, aucune direction claire ne devrait émerger avant les décisions des banques centrales", a-t-il ajouté, mais des surprises sont toujours possibles, surtout du côté de la Fed.

A 10h44, l'indice vedette SMI accélérait mollement de 0,15% à 12'626,67 points. Le SLI grignotait 0,39% à 2036,87 points, tandis que le SPI prenait à peine 0,3% à 16'140,65 points.

La vaste majorité des valeurs vedettes s'affichait dans le vert, toujours emmenées de loin par Vifor (+14,6%), Kühne+Nagel (+1,9%) et Logitech (+1,5%).

Le groupe pharmaceutique australien CSL a confirmé son intérêt pour le rachat de son homologue saint-gallois Vifor. Le spécialiste des vaccins antigrippaux a indiqué être "en pourparlers concernant une transaction potentielle". Vifor a confirmé aussi, sans plus de précision.

Logitech était pour sa part recommandé à l'achat par les analystes de Deutsche Bank.

Au niveau des poids lourds, Roche (-0,4%) a fait le point sur plusieurs produits, alors que Novartis (-0,1%) baissait plus modestement. Nestlé (+0,4%) accélérait par contre un peu la cadence.

Aux bancaires, UBS (+0,1%) attend ce lundi après-midi le verdict de la cour d'appel de Paris dans le cadre du procès pour évasion fiscale. Credit Suisse (+0,6%) a annoncé une série de changements dans la direction de ses unités et dans ses structures régionales.

Sur le marché élargi, la tendance était également largement positive. Molecular Partners (+3,2%) bénéficiait de l'attention des investisseurs. Son antiviral expérimental ensovibep serait efficace pour "neutraliser" Omicron, ainsi que les autres variants du coronavirus, selon une étude préclinique du laboratoire zurichois.

Chez Bossard (+0,8%), Beat Grob, membre de la direction et responsable de l'Europe centrale, va quitter fin avril 2022 le fabricant de dispositifs de fixation. La direction régionale est reprise par le patron Daniel Bossard.

Forbo (+0,2%) a bouclé le programme de rachat d'actions annoncé fin novembre. Le groupe zougois s'est emparé de 74'835 titres à un prix unitaire fixe de 1745 francs suisses, pour un volume total de quelque 130,6 millions.

Idorsia (-2,0%) amplifiait son repli. Le laboratoire va poursuivre le développement de son médicament en développement lucerastat pour le traitement de la maladie de Fabry, qui avait essuyé en octobre un revers d'étude clinique.

al/ol