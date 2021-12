Bourse Zurich: le SMI toujours à la chasse aux records

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait ancrée dans le vert mardi après-midi. Le SMI se maintenait proche de ses plus hauts historiques de la veille, la barre symbolique des 13'000 points restant pour le moment inatteignable.

A l'exception d'une petite acquisition opérée par le chimiste de spécialités Clariant, le front des nouvelles d'entreprises demeurait bien clairsemé, tout comme celui des informations macroéconomiques.

A New York, Wall Street se dirigeait vers une ouverture légèrement positive.

Les marchés semblent bien au milieu d'un "rally de Noël" propice aux "prises de risques", ont commenté les analystes d'Okasan Online Securities, désignant une période où les indices enchaînent les hausses, bien que la progression soit rendue fragile par les plus faibles volumes d'échanges par rapport au reste de l'année.

Vers 14h40, le SMI gagnait 0,94% à 12'974,49 points, le SLI 0,80% à 2082,40 points et le SPI 0,81% à 16'555,28 points. Sur les 30 valeurs vedettes, le bon Schindler (-0,2%) était le seul perdant, Credit Suisse et Vifor étaient stables, le reste progressait.

UBS (+0,2%) et Julius Bär (+0,4%) faisaient un peu mieux que la banque aux deux voiles.

Les plus gros gagnants du moment étaient Straumann (+1,4%), Givaudan, Sonova et Adecco (tous +1,2%).

Dans le camp des poids lourds, Novartis et Roche (chacun +1,1%) précédaient Nestlé (+0,8%).

Sur le marché élargi, Clariant (+0,9%) a annoncé le rachat pour 60 millions de dollars (55 millions de francs suisses) en numéraire des activités dans l'attapulgite de l'allemand BASF aux Etats-Unis. Le groupe bâlois a parallèlement conclu un accord d'approvisionnement à long terme avec le géant d'outre-Rhin.

Relief Therapeutics (+7,5%) attend d'ici fin janvier le résultat de sa demande de brevet en Suisse pour la version à inhaler de son médicament RLF-100 (Aviptadil).

La peu liquide Highlight and Entertainment (+9,8%) montait le plus fortement et Asmallworld (-5,3%) reculait le plus nettement.

rp/fr