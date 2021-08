Bourse Zurich: le SMI toujours dans le rouge à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Après un début de séance indécis, la Bourse suisse s'orientait à la baisse à l'approche de la mi-journée. Toujours nerveux dans l'attente du début du symposium de Jackson Hole et face à l'évolution de la pandémie de Covid-19, les investisseurs se concentraient en Suisse sur le marché élargi, à la faveur de quelques résultats.

En matière de données macroéconomiques, les activités de construction ont repris en Suisse, après une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de ce secteur s'est rapproché des niveaux avant-crise mais le nombre d'emplois reste toujours inférieur à 2019.

L'appréciation des analystes pour les perspectives à court terme de l'économie helvétique a basculé en août du côté du pessimisme, selon l'indicateur idoine compilé par The CFA Society Switzerland et Credit Suisse.

Vers 10h40, l'indice SMI lâchait 0,29% à 12'400,96 points. Le SLI se montrait un peu plus résistant, cédant quant à lui 0,13% à 2016,52 points, alors que l'indicateur élargi SPI abandonnait 0,22% à 15'910,77 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du SLI, dix-sept s'inscrivaient en baisse, les treize autres progressant. Côté perdants, Schindler dégringolait de 1,5% se retrouvant lanterne rouge, derrière ABB (-0,9%), Temenos (-0,6%) et le poids lourd Roche (-0,5%).

A l'image du bon du géant pharmaceutique rhénan, les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, Nestlé et Novartis pesaient également sur l'indice, abandonnant respectivement 0,4 et 0,2%.

Novartis a décroché auprès de l'Agence sanitaire aux Etats-Unis (FDA) un examen prioritaire pour l'asciminib dans l'indication contre la leucémie myéloïde chronique (LMC). La désignation récompense les traitements susceptibles d'améliorer sensiblement la prise en charge, le diagnostic ou la prévention de conditions sévères.

En haut de tableau, Adecco (+1,3%) s'échappait talonné par l'horloger biennois Swatch Group (+1,2%) et le fabricant bâlois d'implants dentaires Straumann (+1,1%). Le chimiste zougois de la construction Sika (+0,06%), qui a annoncé mardi une acquisition en Chine, parvenait tout juste à maintenir des gains.

Sur le marché élargi, Stadler Rail bondissait de 3,4%. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a bouclé les six premiers mois de 2021 sur des résultats en nette hausse. Les ventes ont décollé de moitié en rythme annuel et la performance opérationnelle a été quasiment décuplée. Les objectifs annuels et stratégiques ont été confirmés.

Très en verve, Achiko (+16,7%) a obtenu l'autorisation du ministère de la santé en Indonésie pour son test Aptamex, destiné à détecter la Covid-19. La société indonésienne a également annoncé avoir levé 3,45 millions de francs suisses auprès d'investisseurs stratégiques,

Allreal (+0,2%) a pour sa part nettement amélioré sa rentabilité au premier semestre. Malgré un repli de l'ensemble de ses revenus, le groupe immobilier, également actif dans l'entreprise générale, a vu son bénéfice net bondir de 28,8% en un an à 111,3 millions de francs suisses. Dans la foulée, la firme zougoise a révisé à la hausse son attente de résultat opérationnel annuel.

SHL Telemedicine (+1,2%) s'est engagé à prendre une participation de 70% dans le prestataire commercial israélien de services sanitaires Mediton, pour 84 millions de shekels (près de 24 millions de francs suisses). L'opération doit multiplier par deux les revenus et excédents opérationnels (Ebitda) annuels du spécialiste de la télémédecine sur son marché d'origine.

