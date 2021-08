Bourse Zurich: le SMI toujours en hausse à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse était toujours dans le vert mercredi à l'approche de la mi-journée, alors que les données internationales, américaines et asiatiques étaient favorables. En Suisse, la saison des résultats d'entreprises marquait une pause avant de reprendre jeudi.

"Les investisseurs boursiers (poussaient) les actions européennes à la hausse mercredi, prolongeant les gains enregistrés au cours de la session asiatique, dans un contexte de confiance renouvelée dans les actifs plus risqués, grâce aux résultats solides des entreprises", ont commenté les analystes d'Activtrades.

"L'appétit des investisseurs pour le risque est en hausse, car beaucoup ont salué le ton modéré de Pékin à l'égard des valeurs technologiques, et de l'énorme industrie du jeu en particulier, qui a contribué à lever une partie de l'incertitude du marché cette semaine", ont-ils ajouté.

Sur le plan des nouvelles macroéconomiques, les nuitées hôtelières ont repris de l'allant en Suisse au premier semestre en Suisse, portées par la clientèle helvétique. Elles ont progressé de 14,3% en l'espace d'un an à 11,4 millions.

Le redressement de la conjoncture suisse devrait se poursuivre au cours des prochains mois, estime mercredi le KOF. Une évolution négative du variant Delta du coronavirus ne devrait qu'avoir un impact limité sur la croissance, attendue à 3,8% cette année.

Les investisseurs s'intéresseront dans l'après-midi aux créations d'emplois dans le secteur privé et à l'activité dans les services en juillet aux Etats-Unis.

Vers 11h20, le SMI progressait de 0,22% à 12'189,28 points, le SLI gagnait 0,3% à 1979,15 points et le SPI 0,25% à 15'669,39 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 étaient dans le vert, sept dans le rouge et deux (Nestlé et Novartis) stables.

Novartis a annoncé un accord de distribution exclusive portant sur le marché coréen, s'alliant avec un acteur local, Yuyu Pharma. Le concurrent Roche (+0,6%) aurait vu Softbank entrer dans son actionnariat.

Les bancaires UBS (+0,2%) et Credit Suisse (-0,1%) évoluaient quasi latéralement, tandis que Julius Bär (+0,7%) surperformait.

Sonova (+2,6%) se hissait sur la première marche du podium provisoire, suivi par AMS (+2,3%) et Geberit (+1,1%).

Le fabricant d'appareils auditifs Sonova gagnait du terrain, à la faveur d'un relèvement par Vontobel à une recommandation d'achat. L'objectif de cours a été largement relevé à 430 francs suisses, contre 340 francs suisses auparavant. L'ensemble de la palette de produits de Sonova devrait trouver sa clientèle, entraînant des gains de parts de marché et une rentabilité améliorée. L'acquisition de Sennheiser a permis d'étoffer l'offre, ont jugé les analystes.

Parmi les perdants, Swatch (-2,5%) tenait la lanterne rouge, tandis que Clariant (-0,7%) et Adecco (-0,6%) complétaient le trio. Swisscom (+0,2%) avançait légèrement, en amont de la publication de ses résultats au deuxième trimestre jeudi.

Sur le marché élargi, GAM (+1,4%), Valiant (-0,5%) et LM Group (-0,5%) ont publié leurs résultats semestriels.

Pour le gestionnaire d'actifs zurichois, la perte nette a été fortement réduite à 2,7 millions de francs suisses contre -390 millions lors de la première moitié de 2020. L'offre en marque blanche a permis de limiter les dégâts liés à de nouvelles sorties d'argent dans la gestion d'actifs.

