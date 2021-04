Bourse Zurich: le SMI toujours en zone rouge à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de mercredi en repli, dans le sillage de la clôture en baisse de Wall Street la veille. Deux des trois plus grosses capitalisations du marché helvétique, à savoir les pharmaceutiques Roche et Novartis, pesaient de tout leur poids sur l'indice phare.

Alors que le flux des nouvelles d'entreprises demeurait bien limité, les investisseurs attendaient encore la publication des indices des directeurs d'achats (PMI) dans la zone euro en mars ainsi que des délibérations de la Réserve fédérale américaine.

Après une entame de séance en baisse de 0,34%, l'indice SMI ne parvenait toujours pas à redresser la barre, le SMI notant à 10h30 à 11'147,47 points et maintenant son repli à 0,32%. Le SLI abandonnait pour sa part 0,31% à 1812,90 points, alors que l'indicateur élargi SPI lâchait 0,% à 14'175,78 points.

Sur les trente valeurs constituantes du SLI, dix progressaient, une - Julius Bär - demeurait inchangée et dix-neuf perdaient du terrain. Swisscom (+0,8%) affichait la plus forte progression, devant Lafargeholcim (+0,7%), le poids lourd Nestlé (+0,7%) et Swiss Life (+0,6%).

Les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, Roche (-0,8%) et Novartis (-1,2%) se retrouvaient en bas de tableau, la lanterne rouge revenant toutefois à Logitech (-2%), derrière Kühne+Nagel (-1,7%). .

Novartis prévoit un versement initial de 20 millions de dollars à Artio Pharma afin de s'assurer pendant trois ans l'accès à la plateforme exploratoire du laboratoire britannique. La multinationale rhénane compte exploiter cette plateforme pour identifier de nouvelles cibles de réponse consécutive au dommage de l'ADN (DDR), dans le cadre du développement de son portefeuille de thérapies par radioligand.

Roche a fait part du lancement sur les marchés reconnaissant le marquage CE de conformité européenne un nouveau test immunologique de la gamme Elecsys baptisé Anti-p53, destiné à assister au dépistage de cancers de la gorge, de l'intestin et du sein, parallèlement à d'autres moyens de diagnostic.

Parmi les valeurs financières, Credit Suisse (-0,6%) perdait également du terrain, tout comme UBS (-0,6%) et Partners Group (-0,3%).

Du côté du marché élargi, Private Equity (+6,7%) s'envolait, après un avertissement sur bénéfice positif. Huber+Suhner bondissait de 4,6%, Baader Helvea recommandant désormais à l'achat le titre du fabricant appenzello-zurichois de connecteurs électriques.

Galenica (+2,7%) était aussi en verve, UBS ayant relevé l'objectif de cours du principal exploitant de pharmacies en Suisse, alors que débute ce mercredi la distribution gratuite d'autotests du coronavirus chez les apothicaires.

Côté perdants, Aevis reculait le plus fortement (-3%), Perfect Holding (-2,6%) et Swiss Steel (-2,3%).

vj/fr/nj