Bourse Zurich: le SMI trébuche dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse tombait dans le rouge dans les premiers échanges, après avoir franchi un nouveau record la veille, dépassant les 11'800 points. Paris et Londres progressaient quand Francfort était stable.

Jeudi, Wall Street a bouclé en légère hausse, "malgré une réunion de la BCE sans saveur et surtout la publication de chiffres américains de l'inflation (CPI) largement au-dessus des attentes", a souligné John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Sans surprise, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de garder son rythme de crise, imperméable aux questions sur la réduction progressive de ses soutiens monétaires, pour faciliter la reprise de l'économie.

Signe d'une économie qui redémarre, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai sur un mois (+0,6%) après une hausse de 0,8% en avril. Sur un an, ils sont en hausse de 5%, du jamais vu depuis 13 ans.

A 9h15, le SMI perdait 0,12% à 11'796,26, le SLI égarait 0,11% à 1909,55 points et le SPI se rétractait de 0,10% à 15'136,99 points. Sur les 30 valeurs clés, 18 progressaient et douze reculaient.

Temenos (+1,8%), Alcon et AMS (+1,3% chacun) composaient le podium. Les valeurs du luxe étaient aussi en verve, Swatch gagnant 0,6% et Richemont 0,5%.

Roche, à l'équilibre, a présenté lors de congrès des données de suivi sur deux de ses médicaments les plus récents, l'Evrysdi (risdiplam) contre l'amyotrophie musculaire spinale et le Venclexta/Venclyxto (vénétoclax) développé avec Abbvie contre des leucémies, confirmant l'efficacité de ces produits.

Les autres poids lourds Novartis (-0,1%) et Nestlé (+0,2%) prenaient des directions opposées.

UBS (-1,1%) et Credit Suisse (-1,3%) buvaient la tasse, à l'inverse de Julius Bär (+0,1%).

Bon dernier, Logitech reculait de 2,9%, Morgan Stanley rétrogradant le titre.

Sur le marché élargi, SFS gagnait 5,6% après avoir relevé ses prévisions annuelles jeudi, disant tabler sur un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de francs suisses et une marge opérationnelle (Ebit) d'environ 15% en 2021.

Bossard (+2,6%) profitait de son avertissement positif sur résultats. Le producteur de visserie et de solutions d'assemblage s'attend à voir ses recettes et le résultat s'envoler au premier semestre, non seulement en comparaison annuelle mais aussi par rapport à la période pré-pandémique.

Flughafen Zurich (+1,1%) a vu transiter plus de 450'000 passagers au mois de mai, soit 10 fois plus qu'à la même période un an plus tôt.

ck/al/jh