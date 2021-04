Bourse Zurich: le SMI vire au rouge à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse ne parvenait pas mercredi à maintenir les faibles gains engrangés en ouverture de séance à l'approche de la mi-journée, le SMI virant au rouge. Deux des plus grosses capitalisations du marché, Roche et Novartis pesaient particulièrement sur les indices, alors que la saison des résultats du 1er trimestre marquait une pause en Suisse.

Parmi les rares données macroéconomiques de la matinée, le moral des ménages est resté stable en France en avril, malgré le reconfinement imposé pour endiguer la flambée des cas de Covid-19. Leur volonté d'épargne n'en a pas moins atteint de nouveau un record.

La conviction que l'économie mondiale va se remettre durablement de la crise sanitaire n'aura jamais été aussi forte chez les analystes financiers. Pour le deuxième mois d'affilée, le baromètre CS CFA a atteint en avril un pic historique. L'indicateur s'est inscrit à 68,3 points, amélioré de 1,6 point sur un mois. Il s'agit d'un nouveau plus haut depuis octobre 2009, juste avant l'éclatement de la crise financière.

Mardi, les principaux indices américains ont clôturé sans réelle tendance à la veille de la réunion de la banque centrale américaine. Si tout le monde s'attend à ce que la Fed adopte une posture attentiste à l'instar de la BCE la semaine passée, on ne peut pas exclure une surprise, relève John Plassard de Mirabaud Banque.

Vers 10h45, le SMI affichait à 11'081,35 points, soit un repli de 0,1%. Le SLI maintenait de justesse la tête hors de l'eau, s'adjugeant un infime 0,03% à 1801,22 points, alors que l'indicateur élargi SPI abandonnait 0,12% à 14'278,27 points.

Sur les trente valeurs constitutives du SLI, onze s'affichaient en baisse, les 19 autres progressant. En haut de tableau, la toujours volatile AMS (+2,9%) s'échappait en solitaire, sans informations particulières, alors qu'un des gros clients, Apple, doit dévoiler en soirée ses résultats pour le 2e trimestre de son exercice décalé 2020/21.

Swiss Life (+1,4%) accompagné de Swatch Group (+1,4% aussi) et de Kühne+Nagel, tentaient de revenir sur l'échappée de la fin de matinée, alors qu'UBS (+1%), en tête avec Credit Suisse (+0,3%) en début de séance, perdait de son allant. Le numéro un bancaire helvétique a relevé l'objectif de cours et sa recommandation de "neutral" à "buy" du titre de son rival et voisin.

Lafargeholcim (+0,7%) et ABB (+0,6%) figuraient dans le gros du peloton, le groupe électrotechnique tirant encore avantage de la publication la veille d'une solide performance au 1er trimestre 2021 et du relèvement par Credit Suisse de son objectifs de cours.

Du côté des poids lourds de la cote, seul Nestlé (+0,02%) parvenait à s'inscrire dans le vert, de justesse toutefois. Les deux laboratoires pharmaceutiques bâlois Roche (-0,7%) et Novartis (-0,3%) étaient lâchés, le premier héritant même de l'antépénultième rang, devant Sonova (-0,8%) et la voiture balais Logitech (-1,1%)

Roche a élargi les applications possibles pour deux biomarqueurs cardiaques utilisant la technologie Elecsys. Le groupe pharmaceutique bâlois a en outre obtenu du comité consultatif des médicaments oncologiques des autorités sanitaires américaines (FDA) le maintien de la procédure d'homologation accélérée pour le Tecentriq (atezolizumab) de Roche en association avec une chimiothérapie pour le traitement du cancer du sein triple négatif localement avancé ou métastatique non résécable.

Sika (+0,1%) a annoncé le rachat pour un montant non dévoilé de Hamatite, les activités de colle du japonais Yokohama Rubber. La transaction, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence locales, devrait permettre chimiste de spécialités zougois d'améliorer sa position sur le marché nippon.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut essuyait le plus gros revers, le titre du numéro un mondial des produits à base de chocolat et de cacao dégringolant de 6,9% suite à la vente par la société d'investissement Jacobs Holding de 550'000 titres, ce qui correspond à 10,0% du capital de groupe zurichois.

Vifor Pharma (-2,1%) a recruté son premier patient dans le cadre de son étude Care-HK.

Santhera Pharmaceuticals (+9,0%) s'illustrait comme le gagnant de la matinée. Le laboratoire et son partenaire ReveraGen Biopharma ont fait part de nouvelles données cliniques sur les résultats d'une étude de phase IIa sur 2,5 ans de traitement par vamorolone chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).

Swiss Steel (+4,6%) a réussi à enregistrer un bénéfice net au 1er trimestre 2021 et renforcer son carnet de commandes.

La société de technologie financière Achiko (+1,7%) a bouclé 2020 une nouvelle fois dans les chiffres rouges.

vj/fr