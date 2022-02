Bourse Zurich: le SMI vire dans le vert dans les premiers échanges

Zurich (awp) - Malgré une ouverture empreinte de prudence, la Bourse suisse se reprenait dans les premiers échanges, après le fort repli essuyé la veille, alors que Wall Street a pu limiter ses pertes. Dans un climat demeurant toujours volatile, les investisseurs restent suspendus à l'évolution de la crise russo-ukrainienne, alors que les discussions à haut niveau se poursuivent.

Lundi à New York, le Dow Jones a cédé 0,49%, inscrivant sa troisième séance négative d'affilée. L'indice Nasdaq, à forte composition technologique, a terminé à l'équilibre et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,38%. Les investisseurs se montrent hésitants au milieu des préoccupations géopolitiques entre les États-Unis qui redoutent une invasion russe imminente de l'Ukraine et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui suggère que la diplomatie est toujours sur la table, ont expliqué les analystes de Schwab.

Mais, de l'avis de Kathy Lien, du site Daily FX, les investisseurs "restent sceptiques quant à la possibilité d'un accord, le risque de conflit restant très élevé, d'où le comportement des actions".

Après un début de séance hésitant, l'indice SMI parvenait dans les tous premiers échanges à s'inscrire dans le vert, repassant au-dessus de la barre de 12'000 points. Vers 09h10, l'indice phare du marché helvétique progressait de 0,40% à 12'074,13 points. Le SLI gagnait de son côté 0,26% à 1928,69 points et l'indicateur élargi SPI 0,35% à 15'259,95 points.

Sur les trente valeurs constitutives du SLI, sept perdaient du terrain, 22 en gagnaient, alors que Swiss Re faisait du surplace. Tout en haut de tableau Adecco (+2,4%) s'échappait seul en tête, devant Kühne + Nagel (+2,0%) et ABB (+1,3%). Le géant zurichois de l'électrotechnique a fait part du changement de nom de la division Turbocharging pour celui d'Accelleron, réaffirmant sa volonté de céder cette unité, voire de l'externaliser.

Les trois poids lourds de la cote participaient à la progression, tout particulièrement Nestlé (+1,1%), alors que le bon Roche grappillait 0,6% et Novartis 0,3%. Sonova (+0,8%), Geberit (+0,8%), Lonza (+0,7%) et Sika (+0,6%) figuraient également dans le liste des gagnants du début de séance, tout comme Swatch Group (+0,6%) et son rival Richemont (+0,5%).

Côté perdants, Temenos dégringolait de 9,3%, héritant de la lanterne rouge. Le développeur genevois de logiciels bancaires a fait part lundi après la clôture de ses résultats 2021. Après un exercice 2020 difficile, le groupe a vu ses ventes repartir à la hausse en 2021, mais les chiffres se sont globalement inscrits en deçà des prévisions des analystes. Pour l'ensemble de 2021, le bénéfice par action a progressé de 7% à 3,80 dollars.

Straumann (-1,4%) fléchissait aussi nettement après la publication de sa performance au titre de 2021. L'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire Straumann a bénéficié l'année dernière d'une solide croissance, une progression des ventes générée dans toutes les régions et les divisions. Le groupe bâlois a vu son bénéfice net a été multiplié par plus de quatre à 399 millions de francs suisses.

Les valeurs bancaires étaient aussi à la peine, UBS cédant 0,5%, Julius Bär (0,4%) et Credit Suisse 0,1%. Selon les ONG Urgewald, Reclaim Finance, 350.org Japan et 25 autres partenaires, les banques suisses, dont les deux principales UBS et Credit Suisse, ont prêté ou aidé à lever 19,8 milliards de dollars pour des entreprises actives dans la filière du charbon. Au niveau mondial, les instituts financiers ont apporté 1500 milliards de dollars aux entreprises actives dans le domaine.

Sur le marché élargi, Cosmo bondissait en revanche de 7,4%, le laboratoire transalpin envisageant d'adopter une véritable politique de rémunération de ses actionnaires, après avoir enregistré l'an dernier deux succès commerciaux. La maison-mère a en effet lancé son dispositif de coloscopie "intelligent" GI Genius, quand la filiale prodigue Cassiopea a commencé à commercialiser aux Etats-Unis sa crème de clascotérone Winlevi pour le traitement topique de l'acné.

Basila progressait de 1,3%. Le groupe pharmaceutique bâlois veut se séparer de son portefeuille en oncologie, actuellement en voie de développement. La société bâloise souhaite ainsi se recentrer sur les antifongiques et antibactériens pour devenir durablement rentable dès l'exercice 2023. Les résultats 2021 se sont par ailleurs révélés solides.

vj/fr