Bourse Zurich: le calme attendu sur les marchés après la tempête bancaire

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait voguer vers des eaux plus calmes vendredi matin, après avoir essuyé ces derniers jours une lourde tempête. Les valeurs bancaires et surtout Credit Suisse, à l'origine des remous, repartaient aussi de l'avant. Les investisseurs devraient digérer cet épisode, notamment l'aide apportée au numéro deux bancaires helvétique et la hausse des taux de la BCE.

Les grandes places boursières s'étaient déjà largement reprises la veille. A Wall Street, le Dow Jones a pris 1,17% jeudi soir en clôture, le Nasdaq a gagné 2,48% et le S&P 500 a avancé de 1,76%.

Face au vent de panique qui a soufflé sur le secteur bancaire, les autorités se sont résolues à apporter leur soutien. Dans la Confédération, Credit Suisse a obtenu un prêt de 50 milliards de francs suisses de la Banque nationale suisse.

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale (Fed) a accordé des prêts d'environ 12 milliards de dollars aux banques depuis dimanche, dans le cadre de son nouveau dispositif annoncé après la faillite de SVB, pour leur permettre d'honorer les demandes de retraits de leurs clients. Onze grandes banques américaines ont par ailleurs choisi jeudi de venir ensemble à la rescousse de l'établissement en difficultés First Republic et éviter ainsi qu'il ne devienne le prochain domino à tomber après trois faillites d'affilée.

"Les investisseurs évaluent les inquiétudes concernant la stabilité économique aux Etats-Unis et en Europe, après les faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank et les problèmes de Credit Suisse", a résumé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Selon ce dernier, "les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin, les investisseurs tentant de digérer la dernière hausse des taux de la BCE et la fin de l'incendie sur le secteur bancaire".

A la Bourse suisse, l'indice vedette SMI s'annonçait en hausse de 0,81% à 10'601,93 points, après avoir rebondi de 1,93% jeudi en clôture, selon les indications avant-Bourse fournies par Julius Bär.

L'ensemble des valeurs vedettes se préparait à démarrer la séance dans le vert, les bancaires Credit Suisse (+1,9% après +19,15% à 2,02 francs suisses la veille en clôture), UBS (+2,7%) et Julius Bär (+1,8%) se trouvant aux avant-postes.

Parmi les autres valeurs financières, Partners Group (+1,3%) affichait aussi de solides gains.

Les valeurs du luxe Richemont (+1,1%) et Swatch (+1,1%) participaient à l'embellie. Le groupe de luxe genevois prévoit une cotation secondaire de ses titres A à la Bourse de Johannesburg, en parallèle à la celle déjà en place à Zurich sur SIX Swiss Exchange.

Le directeur général du groupe biennois Nick Hayek a pour sa part affirmé jeudi viser une croissance record cette année. La reprise est particulièrement vigoureuse en Chine, Hong Kong ou encore Macao, mais l'Europe et l'Amérique également affichent une très bonne progression.

Les poids lourds étaient par contre sur la réserve avec Nestlé (+0,2%), Roche (+0,2%) et Novartis (+0,4%). Ce dernier a décroché auprès du régulateur sanitaire aux Etats-Unis une extension d'indication pédiatrique pour sa combinaison anti-cancéreuse de Tafinlar et de Mekinist, contre une forme commune de cancer du cerveau.

al/vj