Bourse Zurich: le choc ukrainien déjà (?) digéré par les investisseurs

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi. Le SMI, qui avait ouvert en recul de 1,7% et sous la barre des 11'700 points au lendemain de la décision du président russe Poutine de reconnaître l'indépendance des deux régions séparatistes d'Ukraine, a petit à petit refait son retard et il s'est mis à osciller autour de l'équilibre dès la mi-journée pour prendre à nouveau de l'élan et terminer largement au-dessus des 11'900 points.

A New York, Wall Street, nerveuse, évoluait en repli en matinée en raison de l'accroissement des tensions avec la Russie au sujet de l'Ukraine et de la perspective de dures sanctions contre Moscou.

"Les tensions entre la Russie et l'Ukraine représentent un faible risque pour les bénéfices des entreprises américaines", ont expliqué les analystes de JPMorgan dans une note. "Mais c'est le choc des prix de l'énergie, dans un contexte de changement de politique monétaire de la Banque centrale (Fed) axé sur la lutte contre l'inflation, qui pourrait encore peser sur le sentiment des investisseurs et les perspectives de croissance", ont-ils averti, cités par l'AFP.

"Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE ont déjà annoncé des sanctions initiales contre la Russie, et l'Allemagne a interrompu la certification du gazoduc Nord Stream 2", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.com alors que les dirigeants mondiaux appellent la Russie à rechercher une solution diplomatique.

"Tout cela semble très désordonné, mais ce n'est peut-être pas aussi grave qu'on pourrait le penser", espérait l'analyste, assurant "que les acteurs du marché ne sont toujours pas convaincus que le pire scénario va se concrétiser".

Le SMI a terminé sur un gain de 0,57% à 11'959,39 points, avec plus haut à 11'979,46 et un plus bas à 11'687,56 en ouverture. Le SLI a gagné 0,53% à 1900,42 points et le SPI 0,55% à 15'112,88 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé, 11 reculé et Swiss Life a fini stable.

Les plus gros perdants du jour sont AMS Osram (-1,5%), Swatch (-1,4%) et Holcim (-1,2%).

Richemont (-0,5%) a aussi perdu quelques plumes.

Ax bancaires, UBS et Julius Bär (chacune -0,8%) ainsi que Credit Suisse (-0,3%) font aussi partie des perdants.

LBBW a abaissé l'objectif de cours de Credit Suisse et confirmé "conserver". L'impact de la fuite de données demeure pour l'heure difficile à appréhender, selon l'analyste qui a rappelé que la réputation de la banque aux deux voiles a toutefois déjà passablement été ternie ces dernières années par les déceptions à répétition et des déboires en tous genres.

Sonova (+4,6%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivi par Straumann (+3,0%) et Lonza (+2,8%).

Les poids lourds pharma Roche (+1,7%) et Novartis (+0,6%) ont soutenu l'indice, alors que Nestlé (+0,1%) a longtemps évolué dans le rouge.

UBS et Bank of America ont baissé l'objectif de cours du bon Schindler (+0,2%), le premier maintenant "buy" et le second "underperform". Les perspectives à court terme restent difficiles, au regard des goulets d'étranglement et du contexte immobilier chinois, a notamment relevé l'analyste de la banque aux trois clés.

Sur le marché élargi, plusieurs entreprises ont dévoilé leurs résultats annuels.

Also (+5,0%) a amélioré sa rentabilité et son bénéfice net l'an dernier et les actionnaires se verront gratifiés d'un dividende plus élevé.

Le groupe immobilier PSP (+3,3%) a bouclé 2021 sur un résultat net plus que doublé, nettement supérieur aux expectatives de la communauté financière. Les actionnaires se verront proposer un dividende légèrement relevé.

L'ancienne division de Sulzer (-1,3%), Medmix (+2,6%) a vu ses résultats progresser en 2021 et a indiqué que les solides mois de janvier et février, lui ont permis de bien démarrer l'année.

CPH (+0,3%) a comme prévu essuyé l'an dernier une perte nette de 151,4 millions de francs suisses, attribuée à un correctif de valeur d'ampleur équivalente sur son usine de papier de Perlen annoncé en décembre. Les actionnaires recevront toutefois un dividende, légèrement déduit.

Montana Aerospace (-9,4%) a vu ses revenus bondir de 25% en 2021 sur un an, à 767,5 millions d'euros (787,3 millions de francs suisses).

La Banque cantonale de Genève (-0,9%) a connu une année faste en 2021, avec une hausse d'un cinquième du bénéfice. Le dividende sera relevé de 20%.

rp/lk