Bourse Zurich: le doute s'installe en attendant l'inflation US

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait toujours sans direction marquée mardi à l'approche de la mi-journée, alors que tous les regards sont tournés vers les statistiques sur l'inflation des Etats-Unis pour le mois de juin, qui seront publiées mercredi.

Si l'on en croit le consensus, l'indice des prix à la consommation (IPC) devrait avoir augmenté de 8,7% sur un an, ce qui représente une baisse par rapport aux 9,1% enregistrés en juin, le plus élevé depuis quatre décennies, rappelle John Plassard.

"En effet, en partie en réponse à la baisse de la demande mondiale, les prix d'un large éventail de produits de base - du pétrole au cuivre en passant par le blé - ont chuté" souligne dans une note l'expert de Mirabaud Banque, selon qui la lente amélioration des chaînes d'approvisionnement devrait également avoir contribué à atténuer les pressions sur les coûts.

"Si nous n'observons pas de baisse du taux d'inflation global, compte tenu de l'accélération attendue du taux d'inflation sous-jacente, cela pourrait vraiment couper l'herbe sous le pied des marchés boursiers, car il serait très difficile pour la Fed de procéder à une hausse de moins de 75 points de base en septembre", fait valoir pour sa part Craig Erlam, chez Oanda.

Les espoirs des investisseurs de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) ralentir ses hausses de taux prochainement ont été douchés vendredi par la publication de chiffres plus forts qu'attendu concernant le marché de l'emploi.

A 10h50, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,24% à 11'138,99 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,42% à 1730,58 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,28% à 14'433,46 points. Sur les 30 "blue chips", 22 cédaient du terrain et huit en gagnaient.

Le peloton de tête était mené par Swiss Re (+1,0%), devant Zurich Insurance (+0,8%) et Holcim (+0,7%), sans nouvelle particulière.

Swisscom (+0,5%) figurait également parmi les gagnants. Dans le sillage de la publication de sa performance à mi-parcours la semaine dernière, le géant bleu a vu son objectif de cours raboté par Julius Bär, qui reste neutre sur le titre.

En tête des premiers échanges, SGS (-0,6%) avait glissé dans le rouge. Goldman Sachs a relevé son objectif de cours pour le groupe d'inspection et de certification et confirmé "sell" dans le cadre d'une étude sectorielle.

A l'autre extrémité du tableau, Straumann (-2,4%) fermait la marche, derrière Sonova (-1,8%) et Sika (-1,7%).

Les poids lourds évoluaient en ordre dispersé, Novartis (+0,3%) soutenant le marché, alors que Roche (-0,1%) et Nestlé (-0,2%) prenaient l'eau.

Sur le marché élargi, Dufry (+3,3%) a confirmé son rebond post-Covid, renouant avec un solide chiffre d'affaires et un résultat opérationnel positif sur les six premiers mois de 2022. Pour le reste de l'année, le détaillant bâlois, qui va s'unir à l'italien Autogrill, anticipe un second semestre "solide".

Galenica (stable) a progressé autant au niveau des recettes que de la rentabilité au premier semestre, dépassant les attentes du marché. La direction a relevé ses prévisions annuelles et table désormais sur une croissance des ventes de 2 à 4% et de l'Ebit ajusté de 8 à 12%.

La Banque cantonale de Genève (BCGE, +0,9%) a fait part d'un bénéfice semestriel "record" de 78,4 millions de francs suisses et table sur des résultats en hausse pour l'ensemble de l'exercice.

Also (+8,1%) va lancer mercredi un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 100 millions d'euros, soit 5% de la capitalisation boursière de la société.

Cicor (+2,8%), qui doit présenter demain ses résultats semestriels, a remporté une commande sur plusieurs années de la part d'un fabricant d'avions européen pour un montant total avoisinant les 30 millions de francs suisses.

Du côté des perdants, Zur Rose (-11,0%) faisait visiblement les frais de son recalage à "equal weight" (overweight) par Barclays, qui souligne l'adoption plus lente que prévu des ordonnances électroniques.

Tous deux suspendus de cotation par le régulateur boursier Swiss Exchange Regulation (SER) Achiko et Igea se sont engagés à publier leurs rapports annuels respectifs d'ici la fin du mois en cours.

buc/rq