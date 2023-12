Zurich (awp) - La Bourse suisse a interrompu sa marche en avant et terminé dans le rouge jeudi. Le SMI, qui avait réussi à repasser et à terminer de peu au-dessus des 11'000 points la veille, est redescendu sous ce seuil symbolique. Selon des observateurs, les investisseurs digéraient l'euphorie des séances précédentes, alimentées par l'espoir de voir les banques centrales assouplir leur politique monétaire.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée après avoir ouvert en ordre dispersé.

"La léthargie de nombre d'actions limite la progression du marché", a relevé Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Les indices testent les plus hauts de l'année, mais hésitent", a commenté de son côté Karl Haeling, de LBBW. "Les investisseurs essayent de digérer les récents développements, car les taux ont énormément baissé."

Wall Street a déjà le regard tourné vers le rapport mensuel sur l'emploi américain, attendu vendredi. "Jusqu'ici, les actions ont monté lorsque les données macroéconomiques montraient un ralentissement", a rappelé Karl Haeling, "parce que cela fait descendre les rendements obligataires et renforce l'espoir de voir la Fed abaisser ses taux."

"Mais le marché doit maintenant se poser la question de savoir si un affaiblissement trop marqué de l'économie n'est pas une mauvaise nouvelle en soi", a ajouté l'analyste, "parce que cela signifierait un atterrissage forcé et pas en douceur."

En Suisse, le nombre de personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement (ORP) a augmenté en novembre, faisant légèrement progresser le taux de chômage, sur un mois comme sur un an. La hausse atteint 0,1 point de pourcentage à 2,1%.

Le SMI a terminé en recul de 0,30% à 10'968,10 points, avec un plus bas à 10'960,43 et un plus haut à 10'998,32 points. Le SLI a cédé 0,25% à 1730,53 points et le SPI 0,31% à 14'329,28 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et 10 avancé.

Le podium du jour se compose du bon Schindler (+2,4%), Sika (+1,0% à 245,40 francs suisses) et SIG Group (+0,9%).

JPMorgan a relevé la recommandation du chimiste zougois à "neutral", après "underweight" ainsi que l'objectif de cours à 237 (223) francs suisses. L'analyste a évoqué la performance inférieure à la moyenne du cours de l'action en 2023.

Partners Group (+0,5%) a apporté plusieurs changements à sa direction.

ABB (+0,1%) a été mandaté pour fournir l'infrastructure de recharge pour le nouveau service de ferries de la baie d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le montant de la commande n'a pas été dévoilé.

VAT Group (-2,4%) a fini en dernière position, derrière Lonza (-1,9%) et Swatch (-1,5%).

Deutsche Bank a rétrogradé Swatch à "hold" de "buy" et sabré l'objectif de cours à 240 de 350 francs suisses. Les analystes prévoient que la situation du luxe restera difficile en 2024, notamment après la reprise décevante de l'économie chinoise. Richemont (-0,4%) a également perdu du terrain après que ces mêmes experts ont réduit l'objectif de cours, tout en confirmant "buy".

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,8%) et Nestlé (-0,7%) ont pesé sur l'indice, alors que Roche (bon -0,2%, porteur -0,3%) a mieux résisté après avoir passé une bonne partie de la séance en territoire positif.

Les conseils d'administration d'UBS (-0,6%), des entités helvétiques de la banque aux trois clés comme de Credit Suisse ont validé la mise en oeuvre de la fusion des deux groupes, dont la finalisation est attendue l'année prochaine. Mercredi soir, l'établissement aux deux voiles avait annoncé la cession d'activités de gestion de fonds immobiliers au Brésil pour l'équivalent de quelque 115 millions de francs suisses.

Sur le marché élargi, Ascom (-0,5%) a remporté un contrat en Allemagne avec la société de santé Lüneburg. Le projet, qui prévoit d'étendre les équipements dans les hôpitaux du groupe, représente un volume de 1,5 million d'euros.

Pierer Mobility (-3,0% à 49 francs suisses) a vu Stifel abaisser sa recommandation à "hold", après "buy" et sabrer l'objectif de cours à 60 (87) francs suisses. L'analyste voit 2024 comme une année de transition pour le groupe autrichien et il a adapté ses attentes en conséquence.

Santhera Pharmaceuticals (-1,2%) a nommé deux nouveaux membres au sein de sa direction, à compter du 1er janvier 2024.

Softwareone (-1,7%) ne serait désormais convoité que par un seul et unique repreneur potentiel, Bain Capital, qui avait fait une offre en juin, selon l'agence Reuters.

