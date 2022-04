Bourse Zurich: le moral tient bon, ABB et Nestlé offrent du soutien

Zurich (awp) - La Bourse suisse conservait un orientation favorable jeudi, à l'approche de la mi-journée. L'indice phare Swiss Market Index (SMI) était soutenu par Nestlé et ABB, dont les résultats ont dépassé les attentes au premier trimestre. Les inquiétudes liées à l'inflation et la guerre en Ukraine semblaient reléguées au second plan.

Après la publication du livre beige de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, Michael Hewson, analyste de CMC Markets, voit de possibles "premiers signes d'une éventuelle destruction de la demande, même si les pressions inflationnistes devraient encore se poursuivre pendant quelques mois". Les perspectives de croissance outre-Atlantique sont assombries par les incertitudes conjoncturelles et géopolitiques, selon la banque centrale.

Vladimir Poutine a revendiqué le succès de son opération dans la ville portuaire ukrainienne de Marioupol, qualifiant celle-ci de "libération". Le président russe a également signifié vouloir assiéger les derniers combattants ukrainiens retranchés sur le site métallurgique d'Azovstal. L'évacuation de civils a commencé.

En France, le climat des affaires a continué de se détériorer en avril, en particulier dans le commerce de détail, même s'il reste encore au-dessus de sa moyenne de longue période.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) gagnait 0,61% à 12'385,74 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,66% à 1932,36 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'étoffait de 0,63% à 15'895,28 points. Parmi les valeurs vedettes, 22 progressaient et huit reculaient.

ABB (+5,2%) caracolait en tête après la publication de chiffres trimestriels. Le groupe a vu son bénéfice net bondir d'un cinquième au premier trimestre, alors que les recettes n'ont augmenté que de 1%. La visibilité du géant de l'électrotechnique semble bonne, ses entrées de commandes ayant pris 21% à 9,4 milliards de dollars.

AMS Osram (+2,4%) et Holcim (+2,2%) complétaient le trio de tête. Le spécialiste des matériaux de construction lève le voile sur sa performance trimestrielle vendredi.

Le géant alimentaire veveysan Nestlé (+1,3%) a dépassé les attentes avec son chiffre d'affaires au premier trimestre, marqué par une croissance organique de 7,6%, contre 7,7% un an plus tôt. La croissance interne réelle (RIG) a atteint 2,4%, contre 6,4% au premier trimestre 2021.

Straumann (-1,0%), Swisscom (-0,9%) et Roche (-0,6%) fermaient la marche. Novartis prenait 0,4%.

Jefferies a repris la couverture de Sonova (+0,4%) avec une recommandation "hold". La banque d'investissement américaine est optimiste quant à la croissance du spécialiste des aides auditives. Les grandes banques Credit Suisse (-0,03%) et UBS (+0,4%) ont vu leur objectif de cours raboté par Barclays.

Sur le marché élargi, Kuros gonflait de 6,6% après une homologation aux Etats-Unis pour Magnetos Flex Matrix, ouvrant la voie à son utilisation comme solution de remplissage de la colonne postéro-latérale.

Comet (+1,5%) a bouclé son premier trimestre 2022 avec des résultats dans la continuité de ceux enregistrés l'année dernière malgré des ralentissements dans la chaîne d'approvisionnement.

Mobimo (stable) va procéder à une augmentation de capital entre le 25 avril et le 3 mai. L'opération porte sur l'émission plafonnée à 10% des actions actuellement émises, d'une valeur de 3,40 francs suisses chacune.

DKSH (+1,4%) a signé un accord portant sur la distribution des additifs du japonais Adeka dans la région Allemagne, Autriche et Suisse. Aucun montant n'est précisé.

Le ralentissement dans le secteur éolien a notamment pesé sur le chiffre d'affaires du spécialistes des matériaux composites Gurit (+1,3%), qui a vu ses recettes trimestrielles reculer de plus de 15%. Le groupe de luxe Lalique a retrouvé les chiffres noirs au terme de l'exercice 2021.

Phoenix Mecano (+3,9%) a dégagé au cours des trois premiers mois de l'année un bénéfice net amélioré de moitié, alors que la croissance des recettes a frôlé les 10%.

Calida (+1,0%) a finalisé la vente de Millet Mountain Group. dont le produit sera notamment utilisé pour des acquisitions dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie.

fr/jh